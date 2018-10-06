مصير "مجهول" ينتظر خاشقجي بعد تصريحات ابن سلمان

في وقت بات فيه اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي لغزا محيرا منذ دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطبنول، أصبح مصيره الآن أكثر غموضا بعد تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

تصريحات ابن سلمان:

بلومبرغ: ما هي قصة جمال خاشقجي؟

محمد بن سلمان: نسمع عن إشاعات حول ما حدث. هو مواطن سعودي ونحن حريصون جدًّا على معرفة ما حدث له. وسوف نستمر في محادثتنا مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لجمال هناك.

بلومبرغ: لقد دخل القنصلية السعودية.

محمد بن سلمان: ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة. أنا لست متأكدًا. نحن نحقق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت.

بلومبرغ: إذنْ هو ليس بداخل القنصلية؟

محمد بن سلمان: نعم، ليس بالداخل.

بلومبرغ: المسؤولون الأتراك قالوا: إنه لا يزال في الداخل.

محمد بن سلمان: نحن مستعدون للترحيب بالحكومة التركية في حال كانوا راغبين في البحث عنه في المبنى الخاص بنا. المبنى يعد منطقة سيادية، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والقيام بكل ما يريدونه. في حال طلبوا ذلك، فسنسمح لهم قطعًا بالقيام به. فليس لدينا ما نخفيه.

بلومبرغ: هل سيواجه أي تهم في السعودية؟

محمد بن سلمان: فالحقيقة نريد أن نعلم أولًا أين جمال؟

بلومبرغ: إذنْ قد يكون يواجه تهما ضده في السعودية؟

محمد بن سلمان: لو كان في السعودية كنت سأعلم بذلك.

بلومبرغ: إذن فهو ليس الشخص الذي ذكرته وكالة الأنباء السعودية (في خبر عن استلام المملكة شخص عن طريق الانتربول الدولي)؟

محمد بن سلمان: قطعًا ليس هو.

تصريحات ابن سلمان تلك تعكس مصيرا مجهولا لخاشقجي بعد إعلان الرئاسة التركية أن معلوماتها تشير إلى أنه ما زال داخل القنصلية السعودية، وهو ما يعني أن ابن سلمان متأكد أن الأتراك لن يجدوا خاشقجي داخل القنصلية، مما يفتح باب الاحتمالات أمام إمكانية نجاح السلطات السعودية في إخراجه من القنصلية وإرساله إلى الرياض أو أنه يقبع في مكان آخر داخل أو خارج تركيا.

بدورهم أشار مراقبين إلى احتمالات أكثر تشاؤما تتعلق بالتخلص منه نهائيا، فيما طالب آخرون السلطات السعودية بتقديم دليل قاطع يثبت خروج خاشقجي من القنصلية، مثل تسجيل لكاميرات المراقبة التي تراقب محيط القنصلية.

"مسجون في جدة"

قال الكاتب الصحفي البريطاني بيل لو إن مصادره أفادته بأن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أصبح الآن في سجن بمدينة جدّة غربي السعودية.

وأضاف الصحفي في تصريحات لـ"الجزيرة" الجمعة "خاشقجي أُخذ بسرعة وأخرج من القنصلية ثم من تركيا نحو السعودية.

افتتاحية الغارديان

قالت صحيفة غارديان البريطانية إن هناك مخاوف من أن الكاتب السعودي قد تم احتجازه، ثم تهريبه في سيارة دبلوماسية من قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول ونقله إلى السعودية.

افتتاحية الغارديان

أثارت الصحيفة في افتتاحيتها، الجمعة، هذا الاحتمال، في وقت بات فيه اختفاء خاشقجي لغزا محيرا منذ دخوله مبنى القنصلية لاستخراج وثيقة تسمح له بإتمام زواجه من خطيبته التركية.

ذكّرت غارديان بمواقف الكاتب السعودي، موضحة أنه ظل لأكثر من ثلاثة عقود يدعو إلى إصلاحات اجتماعية وسياسية في السعودية والمنطقة العربية.

أشارت أيضا إلى مقال كتبه قبل عام في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ذكر فيه أن خروجه من بلاده كان بسبب حملة القمع التي انطلقت بعد بضعة أشهر من تنصيب محمد بن سلمان وليا لعهد المملكة في يونيو/حزيران 2017.

دعت الصحيفة البريطانية إلى الضغط على السلطات السعودية لتوضيح مصير جمال خاشقجي وتقديم دليل على زعمها أنه غادر مبنى القنصلية في إسطنبول، كما قالت إن للحكومة التركية دورا ينبغي أن تقوم به لمعرفة مصير الكاتب السعودي.

ذكّرت الصحيفة في ختام افتتاحيتها بحملة قمع ضد المعارضين التي شهدتها السعودية، واستهدفت ناشطين ومثقفين وإعلاميين بعيد تولي ابن سلمان ولاية العهد، رغم أن الأخير كان يرفع شعار التحديث والإصلاح.

استجاب العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة التي أطلقتها، الجمعةخديجة آزرو خطيبة خاشقجي، والتي دعت فيها لحملة تغريد على وسم #أين_جمال_خاشقجي لمطالبة السلطات السعودية بالكشف فورا عن ملابسات اختفائه.

ادعو الجميع للمشاركة الواسعة في حملة تغريد بوسم #أين_جمال_خاشقجي على مدار اليوم الجمعة 5/10/2018وذلك لمطالبة للسلطات السعودية والمعنيين بالكشف فوراً عن الظروف التي يقبع فيها الكاتب #جمال_خاشقجي حالياً، بعد مرور 4 أيام على اختفائه. #اختطاف_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/oYxVCAm40X — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 5, 2018

وكتب سعيد الحاج، الباحث المتخصص في الشأن التركي:

لمن يسال عن تصريحات #ولي_العهد محمد بن سلمان حول #جمال_خاشجقي (عرضه تفتيش القنصلية)

المعنى الأكثر احتمالية في كلامه ان خاشقجي في #السعودية وان الملف تقريباً قد أغلق.#لقاء_ولي_الُعهد_مع_بلومبيرغ#أين_جمال_خاشقجي#اختطاف_جمال_خاشقجي — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) October 5, 2018

وعلق الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان قائلا:

ولي عهد #السعودية الأمير محمد بن سلمان ينفي لوكالة "بلومبيرج" معرفته بمكان #جمال_خاشقجي أو أن يكون في المملكة أو في قنصليتها في اسطنبول ، ويقول أن سلطات بلاده تتواصل مع سلطات #تركيا لمعرفة ما حدث له كمواطن سعودي ـ هذا التصريح تترتب عليه سيناريوهات مؤلمة على مصير الصحفي الكبير — جمال سلطان (@GamalSultan1) October 6, 2018

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة:

جمال خاشوقجي مواطن سعودي, وبافتراض أنه اختفى ولم يختطف فحكومة السعودية مسؤولة عن البحث عنه وحمايته. ولأنه شخصية معارضة, يعتقد كل صاحب ضمير حي أن النظام السعودي صاحب مصلحة مؤكدة في اختفائه ومن ثم فعليه تقديم دليل قاطع على مغادرته القنصلية وإلا فسيستقر اليقين بأنه مسؤول عن اختطافه — Hassan Nafaa (@hassanafaa) October 5, 2018

وعلق الكاتب الصحفي القطري، جابر الحرمي، قائلا:

طالما السلطات #السعودية تنكر وجود #جمال_خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول وتدّعي أنه خرج منها بعد دخوله .. لماذا لا تبرهن على ذلك بإخراج التسجيل من لحظة دخوله القنصلية إلى وقت خروجه ..؟!

أمر بسيط ..#أين_جمال_خاشقجي #اختطاف_جمال_خاشقجي #where_is_jamal pic.twitter.com/ROQf4YyNaj — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 5, 2018

وكتب حساب "معتقلي الرأي" في السعودية:

اختطاف الإعلاميين والناشطين في الخارج جريمة حقوقية كبرى .. السلطات السعودية مسؤولة تماماً عن سلامة الكاتب جمال خاشقجي وهي معنية بالكشف عن مكانه بعد أن كان آخر مكان شوهد فيه هو مقر قنصليتنا في مدينة اسطنبول التركية ! #أين_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/YHL4wcClAN — معتقلي الرأي (@m3takl) October 4, 2018

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