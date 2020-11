ترمب والسعودية.. تاريخ من الإهانات

في أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن هناك دول ستسقط خلال أسبوع إذا رفعت عنها الولايات المتحدة الحماية.

في ذلك الوقت زعم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن ترمب كان يقصد دولة قطر بهذا التصريح، مطالبا إياها بدفع "ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".

لكن الأيام تمر ويكرر ترمب نفس التصريح بالضبط لكنه يذكر صراحة اسم الدولة التي يقصدها، ليتضح أنها المملكة العربية السعودية دون غيرها.

تصريحات ترمب الأخيرة

صمت رسمي وتبرير إلكتروني

تاريخ من الإهانات

للرئيس الأمريكي تاريخ من التصريحات التي يمكن اعتبارها مهينة بحق المملكة، منها على سبيل المثال:

Dopey Prince @Alwaleed_Talal wants to control our U.S. politicians with daddy’s money. Can’t do it when I get elected. #Trump2016

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2015