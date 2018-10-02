شاهد: الإرباك الليلي.. ابتكار لإزعاج الاحتلال قرب حدود غزة

مع حلول الليل يبدأ فتية فلسطينيون بقرع الطبول والإنشاد، فيما يطلق آخرون بالونات حارقة أو مفرقعات بهدف إرباك المستوطنين الإسرائيليين الذين يسكنون قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وشكل الفلسطينيون قبل ثلاثة أسابيع مجموعات تسمى ب"وحدات الإرباك الليلي" تضم مئات الشبان والصبية، مهمتها خلق أجواء رعب وإزعاج لمئات المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات والبلدات الزراعية الحدودية، ولعشرات الجنود الإسرائيليين الذين يراقبون الحدود من أبراج مراقبة عسكرية أو في مواقع أقيمت مؤخرا خلف تلال رملية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع الفقير والمحاصر منذ عقد من الزمان.

فعاليات ليلية مربكة للاحتلال