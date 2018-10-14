شوهوا سمعته وشمتوا في اختفائه.. خاشقجي بين انتقام السلطة وغدر الأصدقاء

تتواصل قضية اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول منذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع توالي التسريبات عن مقتله وتقطيع جيته داخلها.
وعلى مدار مسيرته الصحفية في السعودية، كانت لخاشقجي علاقات صداقة وزمالة مع العشرات من الصحفيين والكتاب والمثقفين والسياسيين، إلا أن عددا كبيرا من هؤلاء اتخذ مواقف شديدة العدائية تجاهه قبل وبعد حادث اختفائه بسبب انتقاداته لبعض سياسات السلطات.
وتراوحت تلك المواقف بين تجاهل الحادث تماما أو الهجوم على خاشقجي ومحاولة تشويه شمعته، أو الدفاع عن موقف السلطات السعودية من القضية أو اللجوء إلى نظرية المؤامرة في تفسير ما حدث.
كلي ثقة بأن السعودية ستخرج اقوى مما قبل بعد انتهاء مسرحية جمال خاشقجي..هذه ليست امنية، بل هكذا يقول المنطق..منطق الأحداث. أما الخاسر الأكبر فسيكون عصابة الحمدين في الدوحة..يلعبون بالنار، والنار سوف تلسعهم في النهاية..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) October 10, 2018
هذا حساب تركي الحمد .. وجبت متابعته اليوم وان غاب صاحبه مؤقتا .@TurkiHAlhamad1 #كلنا_تركي_الحمد #اعتقال_تركي_الحمد
#تركي_الحمد
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 26, 2012
ولكني لن اراك يوما عدوي ، ستبقى دوما اخا و زميل، سنتعلم يوما سعة الاختلاف، وننظر بأسى لهذه الأيام نتعلم منها ومن أخطاءها . دمت لأخيك .
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 10, 2017
سأعذرك بهذا المقطع الساخر في حالة واحدة أن تكون مجبرا عليه !
أما سخريتك من شخص فجعت أسرته وفجع أقاربه باختفائه فخسة وانحطاط .. يا الله كيف هانت عليك العشرة يا خالد لتسخر من زميل قديم ؟ https://t.co/dT1O2kPsyw
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 3, 2018
ما كنت سأرد عليك لولا الزمالة ، عيب ، اتحسب ان كل صحفي يبيع موقفه بعشوة او غدوة ، هل تعلم كم وزير وكبيرالتقيت خلال عملي ؟ للمهنة أصول وشرف !
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 21, 2017
https://twitter.com/Barjasbh/status/1050737441928286208?ref_src=twsrc%5Etfw
هذه الاعتقالات تصد النفس عن التغريد، عن الفرح، عن العيد وحتى عن الامل ، برجس يستحق الشكر وان يسمع منه، مثله كعصام وجميل وسلمان وعوض وخالد وكل مواطن محب لوطنه موال لقيادته ولكن لديه رأي مستقل، بهولاء تنهض الامم ويقوم المسار.#اعتقال_برجس_البرجس pic.twitter.com/tcsAzu9wIQ
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) August 18, 2018
عصرنه السعوديه مزعج لعدد من الدول التي يعمل معهم خاشقجي
كل كتابات خاشقجي تسويق لما سماه الاسلام السياسي وهذا معناه
أخونت السعوديه ومعها كل دول الخليج خاشقجي كان وبإسم الحريه
ضد إبعاد شيوخ التخلف الذين عارضوا العصرنه التي قادها ولي العهد
والتي خلقت تلاحم شعبي مع بيت الحكم
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 11, 2018
منذ البداية أحسست أن غياب جمال خاشقجي فيه شي غريب! حتى قامت صحيفة الواشنطن بوست المدعومة بشكل غير مباشر بمال قطري بترك مساحة فاضية مكان مقاله بعدها أيقنت أن في الموضوع تلاعب إخونجي!
— منى غانم المري (@malmarri) October 5, 2018
ردود الفعل هذه دفعت كثيرا من المتابعين إلى مقارنة مواقف هؤلاء مع موقف ""كارين عطية" محررة مقالات الشؤون الدولية في جريدة واشنطن بوست، والتي تعاملت مع خاشقجي لمدة عام واحد فقط، ومع ذلك بذلت مع صحيفتها كل الجهود الممكنة لتسليط الضوء على قضيته وحشد الدعم الأمريكي والدولي للضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيره. وقد شملت تلك الجهود:
After more than 10+ interviews talking about #JamalKhashoggi (@jkhashoggi) I've largely held it together.
I finally broke down into tears when Reuters asked me if I had a message for my friend and writer Jamal, who I worked closely with for a year. https://t.co/hAIz6iZwDj
— Karen Attiah (@KarenAttiah) October 11, 2018
وهو ما وجده متابعون أنسب رسالة توجه إلى الصحفيين الذين شمتوا به بعد اختفائه والأنباء عن رحيله عن الدنيا.
عيب ان تتشفَّى و تنال ممن لا يستطيع ان يرد عليك، ولا حتى يقاضيك .
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غدا سيخرج حرا او يصطلح مع الدولة او حتى يمضي شهيدا يذكره الناس بالخير .. وانت يذكرونك بموقفك هذا.
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و في الغالب لن يذكرك احد، ويهملك التاريخ ..
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 4, 2018