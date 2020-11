شوهوا سمعته وشمتوا في اختفائه.. خاشقجي بين انتقام السلطة وغدر الأصدقاء

تتواصل قضية اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول منذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع توالي التسريبات عن مقتله وتقطيع جيته داخلها.

وعلى مدار مسيرته الصحفية في السعودية، كانت لخاشقجي علاقات صداقة وزمالة مع العشرات من الصحفيين والكتاب والمثقفين والسياسيين، إلا أن عددا كبيرا من هؤلاء اتخذ مواقف شديدة العدائية تجاهه قبل وبعد حادث اختفائه بسبب انتقاداته لبعض سياسات السلطات.

وتراوحت تلك المواقف بين تجاهل الحادث تماما أو الهجوم على خاشقجي ومحاولة تشويه شمعته، أو الدفاع عن موقف السلطات السعودية من القضية أو اللجوء إلى نظرية المؤامرة في تفسير ما حدث.

صحيفة الوطن:

تركي الحمد:

سعود الريس:

خالد المطرفي:

برجس حمود البرجس:

https://twitter.com/Barjasbh/status/1050737441928286208?ref_src=twsrc%5Etfw

صحفيون آخرون:

مقارنات:

ردود الفعل هذه دفعت كثيرا من المتابعين إلى مقارنة مواقف هؤلاء مع موقف ""كارين عطية" محررة مقالات الشؤون الدولية في جريدة واشنطن بوست، والتي تعاملت مع خاشقجي لمدة عام واحد فقط، ومع ذلك بذلت مع صحيفتها كل الجهود الممكنة لتسليط الضوء على قضيته وحشد الدعم الأمريكي والدولي للضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيره. وقد شملت تلك الجهود:

After more than 10+ interviews talking about #JamalKhashoggi (@jkhashoggi) I've largely held it together.

I finally broke down into tears when Reuters asked me if I had a message for my friend and writer Jamal, who I worked closely with for a year. https://t.co/hAIz6iZwDj

— Karen Attiah (@KarenAttiah) October 11, 2018