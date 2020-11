حملة ترهيب وتهديد سعودية لمشاهير مواقع التواصل

لا تزال التصريحات والضغوط الأمريكية والدولية تتواصل على السعودية بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ومع توالي واستمرار تلك الضغوط، بدأت جهات رسمية سعودية في إدراك خطورة ذلك على الجبهة الداخلية السعودية، لتبدأ حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الأهداف التالية:

ولم تقتصر هذه الحملة على تلك السياسات، بل تعدتها إلى توجيه تهديدات إلى كل من لم يشارك فيها واتهامه بالتخاذل، والزعم بأن الحملة تستهدف السعودية بالكامل وليس المسؤولين عن إخفاء خاشقجي فقط.

تحرك وإلا…؟

إنهم يعتقلون الصامتين

في مقابل تلك الحملة بدأت أصوات أخرى في انتقاد التعامل السياسي والإعلامي السعودي مع الأزمة، ومن أبرز تلك الأصوات:

.@Twitter needs to monitor and suspend accounts from Saudi figures that are using its platform to threaten others.

This is a Saudi Royal threatening celebrities who aren’t defending the Saudi authorities who likely ordered the murder @WashingtonPost writer Jamal #Khashoggi https://t.co/Ri3vfyiY61

— Karen Attiah (@KarenAttiah) October 12, 2018