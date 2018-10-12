حملة ترهيب وتهديد سعودية لمشاهير مواقع التواصل

لا تزال التصريحات والضغوط الأمريكية والدولية تتواصل على السعودية بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
ومع توالي واستمرار تلك الضغوط، بدأت جهات رسمية سعودية في إدراك خطورة ذلك على الجبهة الداخلية السعودية، لتبدأ حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الأهداف التالية:
ولم تقتصر هذه الحملة على تلك السياسات، بل تعدتها إلى توجيه تهديدات إلى كل من لم يشارك فيها واتهامه بالتخاذل، والزعم بأن الحملة تستهدف السعودية بالكامل وليس المسؤولين عن إخفاء خاشقجي فقط.
https://twitter.com/Alsaud_History/status/1050546905674059776?ref_src=twsrc%5Etfw
مشاهير السناب
-وطنكم شنت ضده حرب نفسية واعلامية حقيقة من حسابات وصحف ومواقع الالكترونية وعشرات القنوات استخدم الاعداء فيها كل الأساليب القذرة
-تم نسفها وفضحها بمغرديين تويتر فقط وبتوفيق الله اصبح في موقع هجوم واعداءه في موقع مدافع
-من لم يقف في هذه المواجهه ويثبت لسنا في حاجته
— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) October 11, 2018
https://twitter.com/alturifi1/status/1050647235837358080?ref_src=twsrc%5Etfw
في مقابل تلك الحملة بدأت أصوات أخرى في انتقاد التعامل السياسي والإعلامي السعودي مع الأزمة، ومن أبرز تلك الأصوات:
الإعلام السعودي في حالة يرثى لها ولا بد من وقفة جدية:
١- يجب الاعتراف بأن خصومنا أقوى منا إعلاميا، وعلينا أن نتساءل: لماذا تفوقوا علينا وكيف نتجاوزهم؟
٢- لا إعلام مؤثر من دون معلومة صادقة وحاضرة، ومن دون سقف حرية مرتفع. الإنشاء لا قيمة له.
— ahmed adnan (@wddahaladab) October 11, 2018
٣- لا جدوى من ان نكلم انفسنا في تويتر وصحفنا وقنواتنا، يجب أن نتواصل مع الآخر ونقنعه، خصوصا مع عدالة قضايانا.
٤- ما هو دور وزارة ووزير الإعلام في الحياة؟
— ahmed adnan (@wddahaladab) October 11, 2018
٩- تويتر مجرد عالم افتراضي، والعالم الافتراضي مجرد انعكاس وامتداد للعالم الواقعي. بمعنى أنه إذا كان الواقع سيئا، فجهودك في العالم الافتراضي لا قيمة لها. حسن الأصل تتحسن الصورة تلقائيا، ولا تكن مثل من لم تعجبه صورته في المرآة فغير المرآة او كسرها.
— ahmed adnan (@wddahaladab) October 11, 2018
١- لا يوجد خصوم يوجد مطبلين وإعلام حكومي ضد شعب يتعرض للإرهاب والقمع والاعتقال ( رموزنا بالسجون-مفكرونا-أساتذتنا-إخوتنا-وأصدقاؤنا )..
٢- المعلومة الصادقة لا تكون مثلا بإنكار خطيبة خاشقجي التي اعترف بها ترمب !
٣- احذر من الذهاب للسفارة ببيروت أو عليك التأكد من فعالية الكاميرات. https://t.co/oKvrnMtuN7
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 11, 2018
.@Twitter needs to monitor and suspend accounts from Saudi figures that are using its platform to threaten others.
This is a Saudi Royal threatening celebrities who aren’t defending the Saudi authorities who likely ordered the murder @WashingtonPost writer Jamal #Khashoggi https://t.co/Ri3vfyiY61
— Karen Attiah (@KarenAttiah) October 12, 2018
منذ اندلاع أزمة اختفاء خاشقجي، لم يظهر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ولم يدل بأي تصريحات حول القضية، رغم أنها تدور في واحد من مقرات البعثات الدبلوماسية السعودية، وهو ما أثار تساؤلات حول سر صمته، مقابل إشادة البعض بذلك الصمت تجنبا لممارسة "الكذب والمراوغة والتلفيق" على حد قول الإعلامية إيمان الحمود.
شيء أحترمه في وزيري الخارجية والاعلام السعوديين ..
فضلا الصمت على ان يكونا "صحافاً" آخر ..
موقف سياسي جيد والوقت كفيل بكشف الحقيقة ..
لكن لا تظلم وطنك بالكذب والمراوغة والتلفيق
فتخسره وتخسر نفسك
— ايمان الحمود (@imankais1) October 12, 2018