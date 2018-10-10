تقرير: مسألة خاشقجي تضع العلاقات التركية السعودية على المحك

يضع اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، علاقات تركيا والسعودية على المحك، ويمكن أن يؤدي إلى قطيعة بين البلدين اللذين يقيمان علاقات تتميز بتنافس على زعامة العالم الإسلامي.
وذكر تقرير (لفرانس برس) أن بعض المحللين يرون، مع ذلك أن البلدين لا يزالان حتى الآن حريصين على تجنب التصعيد، طالما لم يتم الكشف بعد عن كل خبايا هذه المسألة.
اختفاء خاشقجي.. مبررات تجنب التصعيد..
- أستاذة العلوم السياسية جنى جبور تقول، إن "هذه المسألة خطيرة جدا ويمكن أن تؤدي الى قطيعة بين تركيا والسعودية فهما قوتان إقليميتان تتنافسان على كل شيء.. على الزعامة الإقليمية، والزعامة الدينية للسنة، وعلى العلاقات مع الغرب وخاصة مع واشنطن".
- جبور: أردوغان لا يريد الدخول في مواجهة مباشرة مع الرياض قبل التأكد من موقف ودعم دول أخرى مثل الولايات المتحدة.
- خليل جهشان المدير التنفيذي في (المركز العربي) في واشنطن يوضح، أن الطريقة الوحيدة لتفسير التردد لدى كل من الجانبين وعدم الإفصاح سريعا عما يفكر به، هو الرغبة بتجنب تصعيد الوضع بلا طائل.
- جهشان يضيف: "الأمر خطير، هناك انتهاك لسيادة بلد، إلا أن البلدين يحرصان على عدم التفريط بمصالح أمنية وسياسية تجمعهما".
علاقات هشة… ومصالح مشتركة:
- العلاقات بين السعودية وتركيا ليست متينة وهي أقرب الى الهشاشة:
- أنقرة قدمت دعما كاملا لقطر في مسألة الحصار الذي فرض عليها من قبل السعودية والبحرين ومصر والإمارات، في يونيو /حزيران العام الماضي.
- الرياض تنظر بعين الحذر إلى العلاقة الجيدة التي تربط تركيا أردوغان بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الرياض مع حلفائها "منظمة إرهابية".
- تعمل تركيا على تجنب مهاجمة السعودية بالنسبة إلى أزمة الخليج وملفات إقليمية أخرى، وتركز هجماتها على دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.
- غالب دالاي الخبير في مؤسسة (بروكينغز): "تقوم تركيا بالتمييز بين العربية السعودية والإمارات في انتقاداتها، وتفضل أن تكون أقل عنفا في التعبير عن استيائها عندما يتعلق الأمر بالعربية السعودية.. لكن أعتقد أن هذا الأمر سيتغير بعد الآن".
- لتجنب إعطاء الانطباع بأنها تسعى إلى تسييس القضية، تفضل أنقرة في الوقت الحاضر انتظار نتائج التحقيقات وبعدها تصدر المواقف السياسية.