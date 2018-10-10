تقرير: مسألة خاشقجي تضع العلاقات التركية السعودية على المحك

يضع اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، علاقات تركيا والسعودية على المحك، ويمكن أن يؤدي إلى قطيعة بين البلدين اللذين يقيمان علاقات تتميز بتنافس على زعامة العالم الإسلامي.

وذكر تقرير (لفرانس برس) أن بعض المحللين يرون، مع ذلك أن البلدين لا يزالان حتى الآن حريصين على تجنب التصعيد، طالما لم يتم الكشف بعد عن كل خبايا هذه المسألة.

اختفاء خاشقجي.. مبررات تجنب التصعيد..

أستاذة العلوم السياسية جنى جبور تقول، إن "هذه المسألة خطيرة جدا ويمكن أن تؤدي الى قطيعة بين تركيا والسعودية فهما قوتان إقليميتان تتنافسان على كل شيء.. على الزعامة الإقليمية، والزعامة الدينية للسنة، وعلى العلاقات مع الغرب وخاصة مع واشنطن".

جبور: أردوغان لا يريد الدخول في مواجهة مباشرة مع الرياض قبل التأكد من موقف ودعم دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

خليل جهشان المدير التنفيذي في (المركز العربي) في واشنطن يوضح، أن الطريقة الوحيدة لتفسير التردد لدى كل من الجانبين وعدم الإفصاح سريعا عما يفكر به، هو الرغبة بتجنب تصعيد الوضع بلا طائل.

جهشان يضيف: "الأمر خطير، هناك انتهاك لسيادة بلد، إلا أن البلدين يحرصان على عدم التفريط بمصالح أمنية وسياسية تجمعهما".

علاقات هشة… ومصالح مشتركة: