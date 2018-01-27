تقرير: انخفاض نصيب المواطن المصري من اللحوم 30% خلال عام

كشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض نصيب المواطن المصري من اللحوم بنحو 30% خلال عام.

جاء ذلك في النشرة السـنوية لحركة الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيــــة والمتــــاح للاســـتهلاك مـن السلع الزراعيـــــة لعــام 2016 والتي تصــدر عن الجهـاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصـــاء.

وكان من أهم مؤشرات النشرة: انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحـوم الحمراء إلى 64.6% عام 2016، إذ بلغ متوسـط نصـيب الفـرد 9.6 كغم، مقـابل 13.6 كغم عـام 2015، بانخفاض بلغت نسـبته 29.4 %، وذلك لانخفـاض الإنتـاج والـواردات من لحوم الأبقــار والجاموس عـن العام السابق.

وبحسب أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء في اليوم يبلغ 26.3 غرام فقط، ما يعنى أن الأسرة المكونة من 5 أفراد يبلغ نصيبها من اللحوم 131.5 كيلوغرام من اللحوم يوميا، في حين يحتاج الفرد إلى 70 غراما يوميا من اللحوم.

وقد أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أسعار أهم السلع الغذائية عام 2016، أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعاً بقيمة 34 جنيهاً على مدار عام، إذ سجل سعر الكيلو غرام 114 جنيها خلال شهر ديسمبر/ كانون أول 2016، مرتفعاً إلى 148 جنيها في ديسمبر 2017 (الدولار يساوي حاليا 17.7 جنيه).

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبــة الاكتفـاء الذاتي من القمـــح بلغــت 47.7% عــام 2016، ومتوسط نصيب الفرد 137.8 كجم، مقابل 141.1 كغم عام 2015، بانخفاض بلغت نسـبـته 2.3%.

وبلغــت نسبـــة الاكتفــــاء الذاتي من الأرز 99.7%عــام 2016، ومتوسط نصيب الفـرد من الأرز 34.7 كغم، مقابــل 39.1 كغم عــام 2015، بانخفاض بلغت نسـبـته 11.3% فيما بلغت نسبـة الاكـتفاء الذاتي من لحوم الدواجـن والطـيور 93.7% عام 2016، ومتوسـط نصـيب الفــرد 10.1 كغم، مقـابـل 10.7 كجم عام 2015، بانخفاض بلغـت نسـبـته 5.6 %.

كما بلغت نسبـة الاكتفاء الذاتي مــن الخضـروات 103.4% عام 2016، ومتوسط نصيـب الفرد 86.3 كغم، مقابل 93.1 كجـم عـام 2015، بانخفاض بلغـت نسـبـته 7.3% فيما بلـغت نسبـة الاكتفـاء الذاتي مـن الفـاكهة 98.4% عـام 2016 ومتوسـط نصيب الفـرد 62.6 كغم، مقابـل 63.6 كغم عام 2015، بانخفاض بلغـت نسـبـته 1.6%.

ويرى خبراء أن هذه النسبة في انخفاض معدلات الاستهلاك وانخفاض نصيب المواطن من السلع الأساسية مرشحة للزيادة، وخصوصا بعد تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2016، ما أدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بنحو 50%، كما أدت صعوبة الحصول على النقد الأجنبي وارتفاع أسعاره إلى انخفاض حاد في الواردات.

فبحسب نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، انخفضت الواردات المصرية من 74.37 مليار دولار عام 2015، إلى 59.9 مليار دولار عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 19%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 24.3% لشهـر ديسمبر/كانون أول 2016، مقارنـة بشهر ديسمبر 2015.