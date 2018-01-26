شاهد| الجعفري ساخرا: السعودية درة التاج ومنارة الحرية في الشرق

هاجم بشار الجعفري، رئيس وفد النظام السوري لمفاوضات جنيف، السعودية ودول أخرى خلال تعليقه على خطة لإحياء عملية السلام في سوريا.

وقال الجعفري خلال تعليقه بعد يومين من المفاوضات بشأن الأزمة السورية في جنيف، إن هناك محاولة لعرقلة مفاوضات سوتشي من خلال "تسريب" ما قال إنها "ورقة غير رسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف حول سوريا" والتي قال إنها وضعت عبر ممثلي خمس دول اجتمعوا في واشنطن ثم باريس، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وفرنسا والأردن.

ووجه الجعفري انتقادا لاذعا للسعودية قائلا إنها "درة التاج وقمة الديمقراطية ومنارة الحرية في الشرق، نموذج دولة القانون، وقدوة الدساتير، والعدل الاجتماعي، وواحة العيش الرغيد والمساواة بين الجنسين، أيقونة الانتخابات وتداول السلطة".

وتابع الجعفري: " كيف لهذا البلد الجاهلي أن يساهم في وضع رؤى لدستور متقدم لسوريا".

كما هاجم الجعفري بريطانيا وفرنسا، قائلا إنهما "تتبعان السياسة الأمريكية كأعمى يقود أعمى… كيف لهاتين الدولتين أن تكونا مبصرتين لأي حل سياسي أو أفق في سوريا."

ولم تسلم الولايات المتحدة والأردن من هجوم الجعفري سواء بكيل الاتهامات أو الانتقادات اللاذعة.

وقال الجعفري إن "ما يسمى بالورقة غير الرسمية، مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستحق الحبر الذي كتبته به، لن يقبل أن تأتي الحلول بالمظلات أو على ظهر الدبابات".