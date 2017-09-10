كل ما تريد أن تعرفه عن الإعصار "إيرما"

وصل الإعصار إيرما إلى شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أيام من ضربه جزر الكاريبي والذي خلف دمارا كارثيا وتسبب في مقتل 21 شخصا في شرق الكاريبي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار إيرما قوته من الفئة الخامسة وهي أعلى تصنيف للأعاصير لدى المركز.

والإعصار إيرما هو أحد أقوى عواصف المحيط الأطلسي خلال مئة عام، ووصل إلى ولاية فلوريدا صباح الأحد ومن المتوقع أن يتسبب في دمار نتيجة الرياح والسيول في رابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان.

مع اقتراب العاصفة من الولايات المتحدة قامت السلطات بأكبر عملية إجلاء تاريخية في ولاية فلوريدا، وبات الأمر أكثر صعوبة بسبب إغلاق الطرق السريعة ونقص البنزين والتحدي المتمثل في نقل كبار السن.

إجلاء ربع السكان

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا "هذه عاصفة كارثية لم تشهد ولايتنا مثلها من قبل"، بينما قالت إدارة الطوارئ في فلوريدا إن 5.6 مليون شخص أو 25 % من سكان الولاية صدرت لهم أوامر إجلاء.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إن الولايات المتحدة تعرضت لثلاث عواصف فقط من الفئة الخامسة منذ عام 1851 والإعصار إيرما أقوى بكثير من الإعصار أندرو الذي ضرب البلاد عام 1992.

وقال الرئيس دونالد ترمب في بيان مسجل إن الإعصار إيرما "له بالقطع قدرة تدمير تاريخية". ودعا الناس إلى مراعاة كل توصيات المسؤولين الحكوميين وجهات إنفاذ القانون.

ويملك ترامب منتجع مار الاجو في بالم بيتش بفلوريدا والمطل على واجهة مائية وتم إصدار أمر بإخلائه.

تكلفة باهظة

ويضرب الإعصار إيرما الولايات المتحدة بعد أسبوعين من الإعصار هارفي الذي ضرب تكساس كعاصفة من الفئة الرابعة وأودى بحياة نحو 60 شخصا وسبب أضرارا في الممتلكات تقدر بما يصل إلى 180 مليار دولار في تكساس ولويزيانا.

وقالت شركة فلوريدا باور آند لايت التي تخدم نحو نصف سكان الولاية البالغ عددهم 20.6 مليون نسمة إن نحو تسعة ملايين شخص عرضة لانقطاع التيار الكهربي في فلوريدا وبعضهم ربما لأسابيع.

ووسط عمليات نزوح كان نحو ثلث محطات البنزين في المناطق الحضرية بفلوريدا من دون بنزين.

وبدأت السلطات في عمليات إخلاء جبرية في سواحل جورجيا المطلة على المحيط الأطلسي وبعض جزر كارولاينا الشمالية. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ولايتي فرجينيا وألاباما.

وطلب حاكما ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية من السكان استمرار توخي الحذر حتى مع اتخاذ العاصفة مسارا نحو الغرب، وقالا إن الولايتين قد تشهدان أحوال طقس شديدة السوء بما يشمل هطول أمطار غزيرة وسيول في مطلع الأسبوع.

ولدى عبوره من الشرق دمر الإعصار إيرما جزرا صغيرة في شمال شرقي البحر الكاريبي بينها باربودا وسان مارتان والجزر العذراء الأمريكية والبريطانية حيث أسقط أشجارا وسوى منازل ومستشفيات بالأرض.

وفي الوقت الذي يتصدون فيه للدمار الهائل يواجه سكان الجزر التي ضربها إيرما تهديد إعصار كبير آخر وهو الإعصار هوزيه.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن هوزيه المتوقع أن يصل إلى شمال شرقي الكاريبي اليوم السبت كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة ويقترب من الخامسة وهو مصحوب برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة.

سينشر الدمار في جزء من أمريكا

وقالت الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ: الإعصار إيرما سينشر الدمار في جزء من الولايات المتحدة سواء في فلوريدا أو بعض الولايات في جنوب شرق البلاد.

وأعلنت شركات الطيران عن وقف جميع الخدمات من بعض مطارات جنوبي الولاية.