من يكون المنافس الأقوى للسيسي في انتخابات 2018؟

تردد اسم الفريق المتقاعد، أحمد شفيق، المتواجد في أبو ظبي، كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر، وهو ما يدفع بطرحه كـ"رهان رابح" حال ترشحه.لكن في نفس الوقت تثار فيه شكوك

لكن في نفس الوقت تثار فيه شكوك بشأن إقدامه على إعلان ذلك.

والسيسي، الذي لم يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسًا في 8 يونيو/ حزيران 2014 لمدة 4 سنوات، لكن مقربين منه بدأوا في الترويج لإعادة انتخابه مرة أخرى.

ووفق المادة 140 من الدستور المصري "لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات الانتخاب قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا على الأقل (أي بين يناير/ كانون ثاني، وفبراير/ شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل".

رهان رابح

يعتقد السياسي المصري، مجدي حمدان، أن "اسم شفيق وارد بقوة لخوض الانتخابات، وسيكون الرهان الرابح، لما يمتلكه في انتخابات 2012 شعبية تضم أكثر من 12 مليون صوت".

ويعدد حمدان وهو قيادي سابق في "جهة الإنقاذ" (ضمت فصائل سياسية مختلفة عارضت حكم الإخوان 2012/ 2013)، 3 أسباب لذلك.

وقال "مصر التي تعج بمشاكل اقتصادية وأمنية تحتاج لمرحلة انتقالية يقودها شفيق بحكمته، وهو ابن سابق للمؤسسة العسكرية ورجل دولة (كان وزيرا لسنوات ثم رئيس وزراء أسبق لأشهر)، فضلا عن عدم وجود منافس قوى كمثل شفيق حاليا".

وينفي حمدان عن شفيق أنه ممثل مناهض للثورة المصرية كما يعتقد نشطاؤها، مرجعًا تأخر إعلان شفيق خوض انتخابات 2018 إلى "مخاوف من اتهامه في قضايا (فساد) جديدة؛ لعرقلته".

ويتابع :"شفيق سيربح بصوت المواطنين وليس القوى السياسية وهو رهان رابح"، متوقعا نزول شفيق لمصر يناير/ كانون ثاني المقبل، وإعلان ترشحه في مارس/ آذار المقبل، واكتساحه انتخابات صيف 2018، وفق قوله.

شكوك الترشح

"أشكّ كثيرا"، بهاتين الكلمتين، علق أستاذ العلوم السياسية بمصر، حسن نافعة، عما يثار عن احتمالية ترشح شقيق وكونه رهانًا رابحًا.

ويوضح نافعة 3 أسباب لذلك قائلا: "شفيق تواجده خارج مصر، لا يجعله مدركًا لمشاكل البلد، وفرصه محدودة، ويعده الثوار أحد رموز مبارك، وليس مرشحًا له صلات قوية بالمؤسسة العسكرية، فهو ترك منصبه منذ فترة (أنهى قيادته للقوات الجوية في 2002)".

ويرجع الجدل المثار خلال الأشهر الأخيرة حول احتمالية ترشح شفيق، إلى "طموح سياسي لا يزال قائمًا لدى الفريق المتقاعد، وأشك أن يحققه، بالإضافة إلى تصور البعض أن الأصوات التي حصل عليها شفيق في انتخابات 2012 ربما تكون حلا الآن، والحقيقة أنها كان تصويتا مضادا جمع كل من هو ضد مرشح الإخوان وقتها، محمد مرسي".

قرار مؤجل

في أواخر مايو/ أيار الماضي، برز لقاء بين شفيق المتواجد بالإمارات منذ عام 2012 عقب خسارته أمام "مرسي"، وحازم عبد العظيم، أحد أبرز مهاجمي السيسي حاليا، رغم كونه كان مسؤولا للجنة الشباب في حملته في رئاسيات 2014.

وردا على تقارير صحفية تشير لترأس عبد العظيم، حملة شفيق الانتخابية المحتملة، قال الأول عبر حسابه بـ"تويتر"، "على حد علمي قرار ترشحه لا يعلمه أحد إلا هو"، مضيفا "بعد قبولي حملة السيسي لن أكررها مع أي مرشح".

ولم تنقطع الأحاديث في الصحف ووسائل الإعلام بمصر الفترات الأخيرة عن احتمالية ترشح شفيق، وسط صمت من الأخير الذي كان داعما للسيسي في رئاسيات 2014، وحصل على البراءة من قضايا فساد، وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2016 رفعت محكمة مصرية اسمه من قوائم الترقب والوصول.

وشفيق رغم إقامته في منفى اختياري بالإمارات، لم ينقطع لفترات طويلة عن المتابعة والتعليق على المشهد المصري.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، ظهر شفيق الذي يتجاوز 75 عاما متحدثا في إحد ى الفضائيات المصرية الخاصة، عن قضية جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر، والتي تشغل حيزا كبيرا من الانتقادات الموجهة للسيسي إثر إصراره على أحقية السعودية تاريخيا بهما.

شفيق وقتها في مداخلته التليفونية، انتقد التعامل الحكومة مع أزمة الجزيرتين، متطرقا إلى أحوال مصر وحزنه عليها.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، أعلن حزب الحركة الوطنية، الذي أسسه شفيق عام 2013، ويترأسه حاليا بشكل رمزي، في بيان أن الفريق المتقاعد إذا ما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية فسوف يعلن عن ذلك من مصر.

وفي مساء 29 يوليو/ تموز الماضي، ناقش الإعلامي المصري، المقرب من النظام، عمرو أديب، في برنامجه المتلفز بإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، الشائعات التي تدور حول اسم شفيق، كمرشح محتمل، مستغربا عدم نزوله لمصر حتى الآن.

ومساء اليوم ذاته، أعلن خالد العوامي، المتحدث باسم حزب "شفيق"، الذي يمثله أغلب أعمدة نظام مبارك، في بيان أن الأخير "مازال لم يتخذ قرارا نهائيا بالترشح للرئاسة، وإنه إذا ما قرر خوض الانتخابات سيعلن ذلك بنفسه".

بدائل الرهان

وفق السياسي مجدي حمدان، فبديل عدم ترشح شفيق كمنافس للسيسي، "وفق ما يتم تداولوه" هو الدفع باليساري البارز خالد علي، أو الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، المتحدث باسم حملة المرشح السابق حمدين صباحي في رئاسيات 2014، بالإضافة إلى مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، والذين لم يعلنوا عن موقفهم من الترشح بعد.

في المقابل، يتوقع الأكاديمي حسن نافعة، أن يكون المرشح الأنسب لخوض الرئاسيات بمصر، هو سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق (2005-2012) كونه أحد أبناء المؤسسة العسكرية وعلاقته القوية بمختلف القوى.

وبحسب معلومات من مصادر مقربة من عنان، فالأخير لم يحسم موقفه للترشح وإن كان أميل حاليا للرفض.

وكان صباحي، أعلن مؤخرا عدم ترشحه، وكذلك نفى "هشام جنينة" الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر) نيّته الترشح لها في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول.

فيما قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار (الحكومية) في مقال له بالصحيفة بتاريخ الأحد 6 أغسطس/آب الجاري: "لا يساورني شك في أن قرار الرئيس سيكون هو خوض انتخابات الرئاسة لخدمة البلاد في مدة رئاسية جديدة (..) الجماهير سوف تضغط عليه، مثلما حدث منذ 4 سنوات".

ولم تعلن مصر عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن السيسي صادق يوم الإثنين 7 أغسطس/آب الجاري على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستدير الانتخابات الرئاسية عام 2018.