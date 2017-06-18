البث الحي
تقارير|لبنان

شاهد: حكاية لاجئة سورية ذبحتها قوات الأسد مرتين

18/6/2017

حياة عبَّارة.. لاجئة سورية من حمص ذبحت قوات الأسد قلبها مرتين، الأولى حين ذُبح زوجها وأبناؤها الأربعة أمام عينيها وغابت عن الوعي، والثانية عندما استفاقت ورأت الجثث فأصيبت بالجنون.

لم تتحمل السورية البسيطة صدمة المجزرة حين ذبح الشبيحة وقوات بشار الأسد، زوجها وأبناءها واحدا تلو الآخر، وسقطت مغشيًا عليها حين أخذوا طفلتها الرضيعة من بين أحضانها لتأخذ دورها في الذبح، حسبما ذكرت والدة حياة.

وأضافت أن الشبيحة ظنوا حين غابت حياة عن الوعي أنها ماتت، فنجت من الذبح لكنها لم تتحمل الصدمة حين استيقظت على مشهد الجثث، وذُبح قلبها على زوجها وفلذات أكبادها الأربع "3 صبيان ورضيعة".

حياة من أولئك المهجرين من بيوتهم في حمص، إلى حي الحولي بريف حمص هربًا من بطش النظام السوري، كانت تحاول هي وزوجها الفرار إلى مكان آمن؛ لكنها لم تكن تعلم أنها هربت إلى الموت والفاجعة.

علمت والدة حياة بما حدث لابنتها بعد مرور نحو 3 أسابيع على المجزرة، حيث تعيش في مكان آخر، ووجدت ابنتها ملطخة بالدماء وملابسها غارقة برائحة الدم وكانت في حالة يرثى لها كأنما فقدت عقلها، وتنادي في كل مكان على أولادها وتحدثهم مع نفسها.

ويقول محي الدين العكاري الذي يتابع حالة حياة في لبنان، إنها أصيبت بصدمة عصبية جراء المحنة، ما يؤدي إلى دخولها في حالة هيستريا إذا لم تنتظم على تناول المهدئ، مشيرًا إلى أن حالة حياة ليست الوحيدة.

وأضاف أن منطقة الحولي بريف حمص الشمالي تحيط بها قرى علوية، وهي المنطقة التي قصدتها حياة وزوجها وأطفالها هربًا من الذبح في حمص، لكنهم واجهوا مجزرة من الجيش الطائفي وشبيحة النظام الذين قتلوا كل الأطفال والنساء والشباب والشيوخ المسالمين ومنهم أسرة حياة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

هل ينجح ماكرون في إخضاع مسلمي فرنسا لـ"ميثاق العلمانية"؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

رأي الجمهور

مظاهرات عراقية للمطالبة بتحسين الأوضاع الإقتصادية -أرشيف

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر