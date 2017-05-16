في مصر .. ياميش رمضان للأغنياء فقط

يُعد الياميش في مصر سلعة موسمية يزدهر بيعها وشراؤها قبيل شهر رمضان، فيتخذها المصريون عادة وتكون مظهرا من مظاهر فرحتهم بقدوم الشهر الكريم.

ودفع الارتفاع المُضاعف في الأسعار، الكثيرين للتراجع عن شراء الياميش أو الاكتفاء بالأنواع البسيطة والابتعاد عن السلع الأكثر رفاهية كالتسالي والمكسرات.

ومع اقتراب الشهر الفضيل، ارتفعت أسعار الياميش (الفواكه المجففة والمكسرات) في مصر بنسبة 100%، بحسب شعبة العطارة في الغرفة التجارية بالقاهرة، ويأتي ذلك بالتزامن مع التبعات التي نتجت عن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية أواخر العام الماضي.

في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليخضع لآليات العرض والطلب، وتقوم البنوك المحلية بتسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

ويرجع محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية المصرية السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الياميش المُضاعف هذا العام إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار في مقابل الجنيه، جراء ارتفاع أسعار الاستيراد ما دفع التجار لزيادة الأسعار على المستهلك.

يقول الشيخ، إن هناك سلعا خرجت من استهلاك 20% من الزبائن العام الماضي والأمر يمكن أن يصل لخروج عدة سلع من استهلاك 50% منهم هذا العام، مضيفا أنه وبارتفاع الأسعار هذا اليوم نستطيع القول إن رمضان "للأغنياء فقط".

ويشكو التجار والزبائن على حد سواء من ارتفاع الأسعار والذي أدى لعزوف الزبائن عن الشراء وبالتالي ركود السوق والذي يرمي بظلال ثقيلة على التاجر وتصريفه للسلعة.

وشكل الفقراء، الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء خلال 2015 بمصر، 27.8% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 93 مليون شخص.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر إن متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية بلغ 44 ألفا و200 جنيه في 2015، وارتفع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة بنحو 40% ليصل إلى 36 ألفا و700 جنيه في 2015، مقابل نحو 26 ألفا و200 جنيه في البحث السابق 2012/2013.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل/ نيسان 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وصعد معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.8% في أبريل/ نيسان 2017 عن الشهر السابق عليه فيما سجل زيادة بنسبة 2.1% في مارس/آذار، وأخرى بقيمة 2.7% في فبراير/ شباط الماضيين.