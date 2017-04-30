شاهد- الداعية يوسف إستيس: الصوم درع المؤمن

ألقى الداعية الإسلامي الأمريكي يوسف إستيس محاضرة دينية بعنوان "رمضان.. جدد نفسك".. استهل المحاضرة بشكر الله على نعمة الإسلام.

وطرح استيس سؤالا على الحضور في المحاضرة التي ألقاها في العاصمة القطرية الدوحة: "ما هو اسم الإله؟. ثم أجاب قائلا: الإله في الإنجليزية يسمى "GOD" أي الرب.. ولأن الأسماء هامة.. يسمي المسلمون الله عز وجل بالاسم الذي سمى نفسه به وهو "الله".

ثم طرح سؤالا آخر وهو: " لماذا يكون لدينا رمضان؟".. وأوضح: "كل شيء يقرره الله عز وجل يكون لحكمة، كلمة الصوم في العربية تعني الامتناع عن كل شيء. رمضان يعطيك منحة للتوقف عن الطعام والشراب، وبعض الأطباء يقولون إن من المفيد أن تعطي جسدك راحة لتنعم بالصحة والعافية، وحينما تصوم طول اليوم تشعر بمتعة المياه بعد الإفطار.. إنها نفس المياه ولكنك تجد لها طعما خاصا بعد الإفطار".

وأضاف استيس : "الغرض من الصوم هو التقوى، أن يكون لديك الدرع ضد غضب الله تعالى، وحاجز بينك وبين الأعمال غير اللائقة. أشياء كثيرة تبتعد عنها في رمضان.. حاول أن تنشئ علاقة بخالقك وتسعى لمعرفة الهدف من خلقك".

واستشهد الداعية الأمريكي بالآية القرآنية: " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، وعلق مفسرا: " يقول الله بوضوح إنه خلق الجن والإنس للعبادة فقط.. ولكن العبادة ليست مقصورة على وقت الصلاة في المسجد، ولكنها تبدأ منذ أن تستيقظ من فراشك، وتشمل كل ما تفعله في العمل والحياة" .

وأضاف: "هناك كلمة جميلة في اللغة العربية "أسلم" وهي لا توجد في الإنجليزية معناها "الاستسلام" والخضوع لله عز وجل، والطاعة، ثم الصدق، فلا يمكن أن يجبرك أحد لكي تكون صادقا. وإذا أطعت الله بقلبك ستجد السلام في قلبك".