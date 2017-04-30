بالصور: "تفضل أنا مسلم" توزع الزهور على 12 بلداً أوربياً

وزّعت منظمة "الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي في أوربا" زهوراً على المارة في 12 بلداً أوربياً في إطار حملة "تفضل أنا مسلم" بنسخته الثالثة للتعريف بالإسلام.

وقد وزعت المنظمة، التي تتخذ من مدينة كولونيا الألمانية مركزاً لها، ومنشورات تُعرّف بالإسلام في 200 نقطة مختلفة بـ12 بلداً أوربياً.

وقال كامل حيدان، رئيس فرع الشبابي للمنظمة في كولونيا، إن الحملة تهدف لدحض الأحكام المسبقة ضد الإسلام والمسلمين في البلدان الغربية.

وأشار حيدان إلى أن بعض وسائل الإعلامية في الغرب تعمل على تشويه صورة المسلمين.

وأضاف: "ننظم هذه الحملة ليتعرفوا إلينا منّا".

ولفت إلى أنهم وزعوا الزهور على المارة في الطرق، وأكدوا أنهم ضد المنظمات المتطرفة.

وفي السياق ذاته، وزعت منظمة الرؤية الوطنية، 25 ألف زهرة على المارة في مدينة روتردام الهولندية.

وقال محمد أردوغان، رئيس الاتحاد الإسلامي في هولندا، التابع للمنظمة، إن 200 متطوعا وزعوا 25 ألف زهرة على المارة في روتردام.

وأوضح أردوغان أن المتطوعين وزعوا أيضاً منشورات تعرف بالإسلام.

من جانبه، قال رئيس بلدية منطقة شايدام في روتردام، كور لاميرس، إن أفكاراً سيئة نسجت (لدى الغرب) بحق المسلمين في السنوات الأخيرة في ظل ما شهده العالم من أحداث، مشددا على أن هذا أمر غير عادل.