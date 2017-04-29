هل يتحمل اقتصاد مصر تعويضا لإسرائيل بـ 2 مليار دولار؟

بعد شهر واحد من توقيع صفقة ضخمة قيمتها 20 مليار لاستيراد مصر الغاز الإسرائيلي لمدة طويلة تبلغ 15 عاماً، قالت شركة كهرباء إسرائيل إن محكمة سويسرية رفضت طعنا تقدمت به شركات طاقة مصرية كانت محكمة أخرى أمرتها بدفع ملياري دولار تعويضا للشركة الإسرائيلية، فهل يتحمل الاقتصاد المصري المنهك والاحتياطي النقدي المتداعي دفع هذا التعويض الكبير في الوقت الذي تعجز فيه مصر عن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية؟

وذكر بيان من شركة كهرباء إسرائيل أمس الجمعة أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما بتزويدها بالغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء التابعة لها.

وفي عام 2015، قالت جهة تحكيم دولية إن على مصر أن تدفع نحو ملياري دولار على سبيل التعويض بسبب توقف إمدادات الغاز.

أصل الحكاية

ففي 18 فبراير/ شباط 2011 وبعد أيام من خلع الرئيس المصري الأسبق مبارك، قال المفكر والخبير البترولي "طارق حجي" في لقاء على شاشة التليفزيون الرسمي إن مصر قامت في عهد مبارك بتصدير الغاز لإسبانيا بسعر دولار واحد للمليون وحدة حرارية، ورغم قرب تركيا من مصر، ما يعد تصدير الغاز إليها أفضل اقتصاديا بالنسبة لمصر، إلا أن ضغوطا دولية منعت مصر من تصدير الغاز إلى تركيا.

وأضاف حجي: جاء الإسرائيليون إلى مصر وحصلوا على الغاز المصري بنفس سعر تصديره لإسبانيا، رغم أنها كانت تقوم بتحمل تكلفة إسالة الغاز ونقله، وكان الوسيط الذي يتولى شراء الغاز شركة مصرية خاصة يملكها رجل الأعمال المقرب من مبارك "حسين سالم" وشريكه الإسرائيلي "يوسي ميمان" والتي كانت تبيع الغاز بدورها إلى إسرائيل بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، أي أن الحكومة المصرية المالكة للغاز، والمتحملة لتكاليف إنتاجه كانت تحصل على دولار واحد، والوسيط الذي لا يقوم بأي دور يحصل على دولار ونصف دولار للمليون وحدة حرارية، لأجل أن تقول الحكومة المصرية أنها لا تصدر الغاز لإسرائيل وإنما الذي يقوم بالتصدير هي شركة قطاع خاص.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق أجله 20 عاما، انهار في عام 2012 بعد تكرر هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط أنابيب يخدم إسرائيل في شبه جزيرة سيناء، فقد وقعت مصراتفاقية عام 2005 تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لإسرائيل لمدة 20 عاماً بثمن يتراوح بين سبعين سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وهو ما أضاع على البلاد مليارات الدولارات، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة في حينه، دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب إلى تقديم طلبات إحاطة، كما رفعت عدة دعاوى قضائية لإلغاء الاتفاقية.

وتوقفت مفاوضات بيع الغاز الإسرائيلي لمصر بعد اندلاع ثورة 25 يناير، لكنها تجددت مرة أخرى بعد الانقلاب العسكري في 2013 ودخلت حيز التنفيذ بدءا من عام 2014 بعد تسلم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي السلطة.

وفي 20 مارس / آذار الماضي كشفت الأنباء عن زيارة وفد من مجموعة "تمار" الإسرائيلية لإنتاج الغاز الطبيعي للقاهرة دون إعلان مسبق وفي سرية تامة، لتوقيع صفقة ضخمة قيمتها 20 مليار دولار مع شركة "دولفينر" المصرية لتجارة الغاز، بهدف استيراد مصر الغاز الإسرائيلي لمدة طويلة تبلغ 15 عاماً.

"سعر حارق"

وكشف مسؤول في قطاع البترول المصري في تصريحات صحفية في حينه، أن سعر الغاز الإسرائيلي المتفق على تصديره إلى مصر يصل إلى نحو 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، واصفا إياه بـ "الحارق" للاقتصاد المصر، وهو سعر يزيد بنحو الثلثين عن مستويات الأسعار العالمية السائدة حالياً، حيث واصلت أسعار الغاز الطبيعي الهبوط عالمياً مع زيادة المعروض، لتتراجع وفق العقود المبرمة خلال الأيام الأخيرة إلى 2.93 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

تساؤلات

بعد حكم التعويض هل يتحمل الاقتصاد المصري المنهك والاحتياطي النقدي المتداعي دفع هذا التعويض الكبير في الوقت الذي تعجز فيه مصر عن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية؟

يطرح برلماني مصر سابق –في حوار مع الجزيرة مباشر- هذه التساؤلات: لماذا أبرمت مصر صفقة استيراد الغاز من دولة احتلال لأرض عربية ولمدة طويلة تصل إلى 15 سنة؟ وما الذي يرغم الحكومة المصرية على استيراد الغاز من إسرائيل، في الوقت الذي تتوافر هذه السلعة لدى دول عربية كثيرة وبسعر أرخص منها الجزائر وقطر والعراق وليبيا وغيرها؟ وبالرغم من إعلان الحكومة المصرية في عام 2005 اكتشاف أكبر حقل لإنتاج الغاز في العالم، وهو حقل "ظهر" الواقع قبالة المياه الإقليمية المصرية، وحسب تصريحات لمسؤولين مصريين فإنه سيتم بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر خلال العام الجاري 2017، بل إن طارق الملا، وزير البترول، أكد دخول المرحلة الأولى من الحقل حيز الإنتاج في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، بكميات تصل إلى مليار قدم مكعبة من الغاز.

ويقول خبراء إن حقل "تمار"، تسيطر عليه إسرائيل قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة ولم تكتف دولة الاحتلال بسرقة آبار ومواقع إنتاج الغاز ، بل وقامت ببيع الغاز المسروق لدول عربية مثل مصر والأردن.