بعد تضارب بياناته.. جهاز الإحصاء المصري يكذب أم يتجمل؟

"لا تخطيط بلا إحصاء" قاعدة تبين أهمية الإحصاء، والدور الذي يلعبه الرقم الإحصائي، وأنه لا غنى عنه في جميع البحوث والدراسات والخطط، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والسكانية والاقتصادية، كونها الأساس الذي يستند إليه صانع القرار السياسي أو الاقتصادي، ومن دون الاعتماد على الإحصاء وجمع البيانات لا يمكن إعداد الموازنات العامة للدولة، أو وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعاني الباحثون والمتخصصون من ظاهرة التضارب في البيانات التي تعلنها العديد من الأجهزة والجهات بنفس الدولة.

وتشهد الساحة المصرية العديد من الأرقام التي لا تتفق مع الواقع، أو تتعارض فيما بين تصريحات الرسميين والجهات الحكومية المختصة بإعداد البيانات، أو بين الجهات الحكومية بعضها البعض، فضلا عن وجود أكثر من رقم أو معلومة متضاربة ومختلفة حول قضية واحدة‏، مثل معدلات التضخم ونسب البطالة والفقر وغيرها من البيانات.

اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري يشير –في وقت سابق- إلي الدور المهم الذي تلعبه البيانات والأرقام في ظل تحول المجتمعات الي مجتمعات المعرفة‏، حيث تمثل الإحصاءات -حسب قوله- موردا من موارد الدولة مثلها مثل الموارد الطبيعية‏،‏ وهي تمثل أيضا الخطوة الأولي من خطوات التنمية‏،‏ وهي هدف أي نظام‏، فهناك ارتباط وثيق بين التنمية والبيانات فتلك الأخيرة هي التي يستطيع من خلالها صانع القرار ومنفذه أن يوزع الإمكانات التي يمتلكها‏.

تضارب

البيان الصحفي يظهر زيادة عدد المستشفيات والأسرة

لكن المفاجأة والدهشة تكون حين تتضارب الأرقام الصادرة عن جهاز واحد خلال شهرين متتاليين، ويكون هذا الجهاز هو المسئول قانونا عن الإحصاءات ونشرها، فقد نص القانون رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المادة 10 على: "لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز".

فقبل أيام من زيارة رأس النظام المصري عبدالفتاح السيسي لمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمناسبة اليوم العالمي للصحة أصدر الجهاز بيانا صحفيا جاء فيه: بلغ إجمالي عدد المستشفيات في القطاع الخاص 1002 مستشفى عام 2015 مقابل 941 مستشفى عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 6.5% ، وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 31094 سريرا عام 2015 مقابل 24647 سريرا عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 26.2% .

الكتاب الإحصائي يبين انخفاض عدد المستشفيات والأسرة

وهو ما يخالف ما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي "مصر في أرقام" الذي أصدره الجهاز في شهر مارس/آذار الماضي أن عدد المستشفيات في القطاع الخاص بلغ 1002 مستشفى عام 2015 مقابل 1403مستشفى عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 29% (وليس بزيادة 6.5%)، وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 31094 سريرا عام 2015 مقابل 33074 سريرا عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 8.5% (وليس 26.2%).

هذا التضارب في البيانات الصادرة عن الجهاز بشأن موضوع واحد، بين البيانات الصحفية والكتيبات الإحصائية، وهو ما قد يؤدي –برأي مراقبين- إلى التشكيك في كل البيانات الإعلامية الصادرة عن الجهاز.

أسباب

وعن أسباب الاختلاف والتضارب في الأرقام الصادرة من بعض الجهات الحكومية والبعض الآخر عن نفس الموضوع، يرجع الدكتور ماجد عثمان الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء –في تصريحات سابق- هذا التضارب إلي أهداف سياسية، وغياب التنسيق بين منتجي الإحصاءات والبيانات بما يؤدي الي وجود اختلافات وتضارب فيها، بالإضافة الي ضعف المهنية لدى الكوادر العاملة بالمؤسسات التى تصدر البيانات بمصر، وانخفاض جودة الإحصاءات والمعلومات القومية والقطاعية النوعية، واتباع منهجيات ومفاهيم وتعريفات متغيرة لنفس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي الي فقدان المصداقية في الإحصاء ككل‏.‏

ولعلاج هذا الاختلاف والتضارب في البيانات قال الجندي إنه: تم إنشاء اللجنة القومية لمراجعة وتدقيق البيانات علي مستوي الوزارات‏ والأجهزة الحكومية‏ والهيئات العامة،‏ بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي يقوم دورها علي توحيد المفاهيم والتعاريف وجذب انتباه القائمين علي الدراسات والإحصاءات في مصر إلي بعض الظواهر التي تحتاج إلي التسجيل والتحليل‏، وبالرغم من ذلك جاء هذا التضارب في بيانات الجهاز. ويبقى التساؤل هل يخضع هذا التضارب لقانون العقوبات المصري الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة؟