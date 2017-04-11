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تقرير: كيف يمكن السيطرة على تهديدات الأمن الإلكتروني

11/4/2017

يشهد سوق أنتاج أجهزة التقنيات الحديثة الذي يقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا مشكلة متزايدة بشأن سبل تأمين تلك المنتجات ضد حوادث الاختراق ممن يعرفون بـ"قراصنة المعلومات".

وذكرت مجلة الايكونوميست في عددها الصادر هذا الأسبوع أن العام 2016 شهد ازدهارا في عمليات الابتزاز الرقمي والاختراق والاحتيال لسرقة البضائع إليكترونيا، مشيرة إلى تفاقم المشكلة باضطراد.

وأكد تقرير المجلة الصادر تحت عنوان "أسطورة الأمن السيبراني" أن السيطرة على تلك الظاهرة لا تتطلب فقط تغييرا في الأدوات التقنية بل أيضا تغيير ما وصفته بالأدوات الاقتصادية.

وقالت المجلة: "’أمن الكمبيوتر‘.. كلمتان متضادتان بحد ذاتهما. ففي خلال العام الماضي وحده، قام لصوص الفضاء الإليكتروني بسرقة 81 مليون دولار من بنك بنغلاديش المركزي، كما ان استحواذ شركة فريزون للاتصالات علي عملاق الإنترنت ياهو في صفقة بلغت قيمتها  4 مليارات و800 مليون دولار تم إفسادها تقريبا عبر عمليتي اختراق كبيرتين، كما أن قراصنة روس تدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وبعيدا عن العناوين الرئيسية للصحف، فإن السوق السوداء للابتزاز الرقمي والاختراق وسرقة البضائع إليكترونيا قد شهدت ازدهارا، كما أن أجهزة الحاسوب تتعامل باضطراد ليس فقط مع بيانات بحتة مثل تفاصيل بطاقات الائتمان وقواعد البيانات، ولكن أيضا مع أشياء مادية في العالم الحقيقي ومع الأجسام البشرية الهشة.

وقال التقرير إنه "مع توغل الانترنت في كل شيء، فإننا سنري الحاسوب يدخل في كافة الأجهزة حولنا ابتداء من إشارات الطرق وحتي أجهزة المسح بالأشعة في المجال الطبي، ومن أجهزة الأطراف الاصطناعية الي حقن الإنسولين، وهناك شك في أن هذه التقنيات ستكون ذات موثوقية بعد الآن أكثر من نظيراتها الموجودة علي سطح المكتب في الحاسوب الشخصي. وقد أثبت القراصنة أن بمقدورهم التحكم عن بعد في السيارات وغيرها من الأجهزة المماثلة".

وقالت المجلة إن هذه المشكلة الأمنية لا يمكن حلها حتى بالمزيد مما سمته "السحر التقني" أو رفع درجة اليقظة والاستعداد، داعية المؤسسات المعنية إلى مكافأة من وصفتهم بالقراصنة "الطيبين" لاكتشافهم العيوب التي يمكن إصلاحها قبل أن يستفيد بها "قراصنة أشرار".

وخلص التقرير إلى أنه لا سبيل مطلقا لجعل أجهزة الحاسوب آمنة تماما؛ فنظم التشغيل شديدة التعقيد، فشركة غوغل على سبيل المثال تدير ملياري سطر من شفرات المصادر لمنتجاتها المختلفة، مما يعني أن الأخطاء في هذه الأعداد الضخمة من الشفرات لا يمكن تجنبها، فلدى كل برنامج 14 نقطة ضعف، كل واحدة منها تمثل نقطة محتملة لدخول شرير من جانب القراصنة.

وقالت المجلة إن هذه "ليست دعوة لليأس"؛ فمخاطر القرصنة علي غرار حوادث السيارات لا يمكن القضاء عليها تماما، لكن المجتمعات طورت أساليب لإدارة هذه المخاطر مثل الضوابط الحكومية واستخدام الضبطية القضائية والتأمين، لخلق محفزات لسلوك أكثر أمنا.

ودعت المجلة الحكومات إلى دعم ما سمته "الصحة العامة" للحوسبة من خلال الإصرار على تحديث الأجهزة المتصلة بالإنترنت، عندما يتم الكشف عن خروقات وإجبار المستخدمين على تغيير هويات تعريفهم وكلمات السر، ففي بعض الولايات الأمريكية يتم إجبار الشركات على الإفصاح عن اختراق منتجاتهم وهو ما يشجعهم علي إصلاح المشكلة وليس التستر عليها وإخفائها.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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