صدمة في تقرير "مصر في أرقام"

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النسخة السنوية من الكتيب الإحصائي "مصر في أرقام"

وكشف التقرير عن تدهور كبير في كافة مجالات الإنتاج والخدمات في مصر. ويأتي هذا التدهور بعد نحو أربع سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، وبما يتعارض مع وعود قائد الانقلاب والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ويفضح حقيقة ما سماه بالمشروعات القومية مثل قناة السويس ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ولندع الأرقام تتحدث بلغتها.

إغلاق 400 مستشفى خاص

ففي مجال الصحة انخفض إجمالي عدد الوحدات الصحية بأسرة من عدد 2062 وحدة عام 2014، إلى عدد 1662 وحدة عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 20%، وذلك بسبب انخفاض عدد الوحدات الصحية بأسرة من القطاع الخاص من 1403 وحدة عام 2014 إلى 1002 وحدة عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 29% خلال عام واحد.

كما انخفض عدد الأسرّة في القطاع الحكومي من 97826 سرير عام 2014، إلى عدد 93267 سرير عام 2015، بنسبة 5%، كما انخفض عدد الأسرة في القطاع الخاص من 33074 عام 2014 سرير إلى 31094 سرير عام 2015 بنسبة 6%.

وانخفضت كذلك نسبة الإنفاق على قطاع الصحة إلى الإنفاق العام من 5.37% عام 2015- 2014 إلى 5.2% عام 2015-2016.

في الوقت نفسه، انخفض معدل المواليد وزاد معدل الوفيات، حيث بلغ معدل المواليد 30.2 مولود لكل ألف من السكان عام 2015، مقارنة بمعدل 31.2 مولود لكل ألف عام 2014، بينما زاد معدل الوفيات عام 2015 إلى 6.5 لكل ألف من السكان، مقارنة بمعدل 6.1 متوفى لكل ألف عام 2014، وزاد معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 15.7 لكل ألف من المواليد عام 2015، مقابل معدل 14.6 لكل ألف عام 2014.

25% انخفاضا في طلاب الجامعة

انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم إلى الإنفاق العام من 12% عام 2014-2015، إلى 11.5% عام 2015-2016، بينما زادت كثافة الفصول التعليمية في المراحل المختلفة في العام 2015 عنها في عام 2014، ففي المرحلة الابتدائية زادت كثافة الفصل من 44.2 إلى 45.4 طالب في الفصل، وفي المرحلة الإعدادية من 41.9 إلى 42.4 طالب، وفي المرحلة الثانوية العامة زادت الكثافة من 39.3 إلى 39.6 طالب، وفي التعليم الصناعي من 33.7 إلى 34.3 طالب، وفي التعليم الزراعي من 36.7 إلى 40.1 طالب، وفي التعليم التجاري من 36.8 إلى طالب 39.4.

وانخفض عدد الطلاب المقيدين في الجامعات من 1918197 طالب عام 2014-2015 إلى 1835015 طالب عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 4.3%، بينما انخفض عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الخاصة من 111602 طالب عام 2013-2014 إلى 83423 طالب عام 2014-2015 بنسبة انخفاض بلغت 25.3%.

تراجع إنتاج المياه

انخفضت كمية المياه النقية المنتجة من محطات المياه من 8866.8 مليون متر مكعب عام 2013-2014 إلى 8801.34 مليون متر مكعب عام 2014-2015، فيما انخفضت كمية المياه العكرة المنتجة من 2838.8 مليون متر مكعب إلى 78 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة.

تراجع السياحة

انخفض عدد السياح عام 2015 ليصل إلى 9.428 مليون سائح، مقابل 9.878 مليون سائح عام 2014، فيما انخفض عدد الليالي السياحية من 97.256 ليلة سياحية عام 2014 إلى 84.128 مليون ليلة عام 2015، وأدى ذلك إلى انخفاض الإيرادات السياحية من 7.371 مليار دولار عام 2014-2015 إلى 3.768 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 49%.

في المقابل، زادت مدفوعات السفر للمصريين من 3.338 مليار دولار عام 2014-2015، لتصل إلى 4.091 مليار دولار عام 2015-2016، بزيادة بلغت 325 مليون دولار عن عائدات السياحة في نفس العام.

انخفاض الصادرات وزيادة الواردات

انخفضت قيمة الصادرات من 195.276 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 168.077 مليار جنيه عام 2015-2016، بينما زادت قيمة الواردات من 523.361 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 568.944 مليار جنيه عام 2015-2016، ما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري من 328.085 مليار جنيه عام 2014-2015، ليصل إلى 400.867 مليار جنيه عام 2015-2016.

تراجع معدل النمو

انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.45% عام 2014-2015 ليصل إلى 2.3% عام 2015-2016، فيما حقق قطاع الاستخراجات من البترول والغاز معدل نمو بالسالب بلغ -5.3%، كما حقق قطاع السياحة معدل نمو بالسالب بلغت نسبته -28.5%.

انخفاض إيرادات القناة والعاملين بالخارج

انخفضت قيمة إيرادات رسوم المرور في قناة السويس من 5.362 مليار دولار عام 2014-2015 لتصل إلى 5.122 مليار دولار عام 2015-2016، بنسبةانخفاض بلغت 4.5%.

كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 19.33 مليار دولار عام 2014-2015، لتصل إلى 17.077 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 12%.

زيادة حوادث القطارات

زادت حوادث القطارات من عدد 447 حادث عام 2012، لتصل إلى 781 حادث عام 2013، ثم إلى 1044 حادث عام 2014، وبلغت 1235 حادث عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 18.3% عن العام السابق.

انخفاض إنتاج الحاصلات الزراعية

انخفض إنتاج الذرة الشامية عام 2015 بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2014، كما انخفض انتاج الذرة الرفيعة بنسبة 10.4%، وانخفض إنتاج الأرز بنسبة 11.9%، وانخفض إنتاج الفول بنسبة 10.4%، وانخفض إنتاج الفواكه بنسبة 1.2%.