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شاهد: لاجئو الروهينغيا .. محاولات للتأقلم رغم المرارات

28/3/2017

في كوخ بأحد مخيمات لاجئي الروهينغيا ببنغلاديش ، يجتهد تلاميذ صغار في تعلم دروس في القرآن الكريم واللغة العربية .

هذه المدرسة، تعد أحد سبل اللاجئين لإلحاق صغارهم " بقطار التعليم " والتكيف مع أوضاع المخيمات والتي تفتقر لأبسط مقومات الحياة، بعد فرارهم من العنف الذي يمارسه الجيش في ميانمار ضدهم والإقامة في هذا المعسكر على الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلاديش.  

وقد وجد بعض لاجئي الروهينغيا وظائف مؤقتة، منها الصيد وبيع بعض المنتجات الزراعية في الأسواق القريبة، غير أن المبالغ القليلة التي يتم كسبها تذهب إلى حد كبير لإطعام أسرهم.
وفي الوقت نفسه، فإن المزيد من قصص العنف التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار على يد الجيش ما زالت تبرز مع تدفق اللاجئين القادمين إلى بنغلاديش دون هوادة.
تقول ياسمين (25 عاما) "أخذوا جميع الفتيات الجميلات، واغتصبوهن ثم غادروا ، وفي نفس اليوم بدأنا جميعا رحلتنا إلى بنغلاديش، ونحن لا نعرف حتى الآن ماذا حدث لرجالنا هناك".

العديد من النساء في مخيمات اللاجئين يتحدثن عن عمليات اغتصاب، وقتل الأقارب، ثم المغادرة من دون عائل للأسرة،  حيث يتم أخذالرجال أسرى.
هرب مسلحو الروهينغيا من ظروف تشبه الفصل العنصري شمال غربي ميانمار، حيث حرموا من الجنسية منذ أوائل التسعينيات، ويوجد الآن ما لا يقل عن 300 ألف شخص عبروا الحدود إلى بنغلاديش، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر.

وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت عمليات قتل جماعية وعمليات اغتصاب جماعية لروهينغيا فى حملة "من المحتمل جدا" أن تصل الى جرائم ضد الانسانية وربما إلى التطهير العرقي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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