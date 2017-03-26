شاهد: ما تبقى من يهود مصر؟

بعد آلاف السنين من العيش على ضفاف النيل في مصر، لم يتبق من يهود مصر الآن سوى قلة من السيدات العجائز، وتراث منسي.

ومنذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي في 1948، فرّ آلاف اليهود أو طردوا من مصر، وبقي آخرون بعد أن غيروا ديانتهم، غالبا بسبب زيجات مع مسلمين.

في الواحدة والتسعين من عمرها، تعد مارسيل هارون واحدة من آخر ستة أعضاء (كلهم نساء)، في الطائفة اليهودية في القاهرة، وفي الإسكندرية، ليس هناك سوى 12 من أفراد الطائفة اليهودية ومعظمهم كذلك من السيدات المسنات.

التراث اليهودي في مصر يضم اليوم قرابة عشرة معابد وعددا لا يحصى من المقتنيات الدينية، لكنها مهجورة منذ زمن طويل.

الطائفة اليهودية المصرية التي كان عددها يتراوح ما بين 80 ألف و120 ألف شخص في منتصف القرن العشرين وفق التقديرات المختلفة، توشك اليوم على الانقراض.

شارك اليهود المصريون في مختلف المجالات الاقتصادية مثل التجارة وصناعة القطن، كما كانوا ممثلين في الحياة الثقافية من خلال نجوم ذائعي الصيت مثل المغنية والممثلة ليلي مراد والسينمائي توجو مزراحي.

وفي شارع مزدحم في وسط القاهرة، يقع أحد رموز هذا الماضي، معبد (شعار هاشامايم ) وهو مبنى حجري بني على الطراز المعماري لمصر القديمة.

وفي وسط قاعة الصلاة الخاوية تتذكر ماجدة هارون (65 عاما) ابنة مارسيل وشحاتة هارون التي تترأس الآن الطائفة اليهودية في القاهرة، المكان الذي كان يشغله والدها المحامي الشهير الراحل، عندما يأتي للصلاة.

وتعد ماجدة هارون اليوم حامي حمى من تبقى من الطائفة اليهودية في العاصمة المصرية وهن خمس سيدات في الإجمالي من بينهن والدتها، كما ترعى ماجدة أيضا تراث الطائفة، وتقول إنه واجبها ي تجاه الأجيال المقبلة.

غير أن نظرة المصريين إلى يهود بلادهم ليست إيجابية تماما.

يقول المخرج أمير رمسيس، مؤلف الفيلم الوثائقي "عن يهود مصر" في 2013، إن مسألة الحديث عن يهود مصر "ظلت لزمن طويل في قائمة المحظورات".

واستقبل الجمهور فيلم رمسيس بشكل جيد نسبيا لكنه خرج للنور بعد شد وجذب مع الرقابة التي هددت بعدم عرضه للجمهور، وفي نهاية المطاف حصل "رمسيس" على الترخيص اللازم لعرض الفيلم، إلا أن وزارة الثقافة طالبته بإضافة رسالة في بداية الفيلم تقول "هذا العمل نتاج خيال المؤلف والمخرج".

ولم تقع أي أعمال عنف ضد اليهود في مصر ، ولكن في 2010 ألقى شخص حقيبة بها قنبلة محلية الصنع على المعبد اليهودي في وسط القاهرة من دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.