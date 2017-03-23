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تقارير|كوريا الجنوبية

شاهد: ظهور عبارة بعد 3 سنوات من غرقها

23/3/2017

بدأت عبارة كورية جنوبية غرقت قبل ثلاثة أعوام وأودت بحياة 304 أشخاص معظمهم أطفال، تظهر تدريجيا من البحر.

وكانت العبارة (سول ) غير سليمة من الناحية الهيكلية وتقل حمولة زائدة وتسير بسرعة كبيرة عند انعطافها مما أدى إلى انقلابها وغرقها أثناء رحلة روتينية في 16 أبريل/نيسان 2014.

وكانت عائلات ضحايا واقعة الغرق المفجعة التي أودت بحياة 304 أشخاص معظمهم أطفال كانوا في رحلة مدرسية، طالبت بانتشال العبارة وإجراء تحقيق أشمل في الكارثة، ويأمل المسؤولون أيضا في العثور على الجثث التسع الأخيرة المفقودة.

بدأت عملية انتشال السفينة التي كانت راقدة على جنبها على عمق 144 قدما في وقت متأخر الأربعاء وحتى ساعة متأخرة من الليل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية التقطت من الجو في وقت مبكر الخميس جسم العبارة الذي يبلغ 140 مترا مغطى بالطين والرواسب وهو يظهر إلى السطح.

وقال مسؤول بوزارة المحيطات والمصائد إن عملية انتشال العبارة تتكلف نحو 85 مليار وون (75 مليون دولار).

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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