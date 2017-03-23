استطلاع: ثلث المسلمين الأمريكيين يخشون على سلامتهم بعد انتخاب ترمب

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من واحد من بين كل ثلاثة مسلمين يخشون استهداف جماعات عنصرية بعد انتخاب ترمب.

وجاء باستطلاع الرأي الذي أجراه معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم ونشرت نتائجه الاثنين الماضي، أن أكثر من واحد من بين كل ثلاثة مسلمين أمريكيين يخشون من أن يكونوا عرضة للاستهداف من جانب جماعات عنصرية بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة وأن 42 % يقولون إن أطفالهم تعرضوا للترهيب في المدارس بسبب ديانتهم.

وذكر الاستطلاع أن هذه المخاوف تساهم في تراجع معدل تصويت الناخبين البالغين المسلمين إلى أقل من المعدل المتوسط.

ويشكل التصدي لمن يصفهم ترمب " بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين "وفرض قيود على سفر رعايا دول مسلمة إلى الولايات المتحدة عنصرين أساسيين لرئاسته.

وكشف الاستطلاع أن 38% من المسلمين الأمريكيين يخشون أن يتعرضوا للاستهداف من جماعات عنصرية وهي نسبة أعلى من أي أصحاب ديانة أخرى، وأوضح الاستطلاع أن واحدا تقريبا من بين كل خمسة مسلمين لديهم خطط لمغادرة الولايات المتحدة "إذ بات ذلك ضروريا."

وبالمقارنة، فقد أبدى 27 % من اليهود، و11% من البروتستانت، و8% من الكاثوليك الرومان، و16% ممن لا ينتمون لديانة مثل هذه المخاوف.

وقال 42% من المسلمين إن أطفالهم تعرضوا للترهيب داخل المدارس بسبب ديانتهم، بما يزيد على أربعة أضعاف المعدل بين الأمريكيين عموما.

وبحسب الاستطلاع، الذي شارك فيه ألفين و389 شخصا وجرى خلال الفترة من الرابع إلى الثالث والعشرين من يناير / كانون الثاني، فقد أدلى 61 % فقط من المسلمين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بما يقل عن أصحاب أي ديانة أخرى أو الناخبين عموما.

وقال واحد من بين ثلاثة مسلمين إنهم لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات لأنهم لم يفضلوا أيا من المرشحين.