13عامًا على اغتيال "شيخ قعيد" أرعب إسرائيل حيا وميتا

هو "داعية ومجاهد وشهيد" من أعلام الدعوة الإسلامية بفلسطين ومؤسس أكبر جامعة إسلامية بها ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وزعيمها حتى اغتياله.

تمتع بموقع روحي وسياسي متميز في صفوف المقاومة الفلسطينية، مما جعل منه واحدا من أهم رموز العمل الوطني الفلسطيني طوال القرن الماضي.. إنه الشيخ أحمد ياسين الذي استشهد قبل 13 عامًا في مثل هذا اليوم 22 مارس/آذار عام 2004.

ولد أحمد إسماعيل ياسين في قرية جورة عسقلان في يونيو/حزيران 1936 وهو العام الذي شهد أول ثورة مسلحة ضد النفوذ الصهيوني المتزايد داخل الأراضي الفلسطينية، ثم مات والده وعمره لم يتجاوز خمس سنوات.

عايش أحمد ياسين الهزيمة العربية الكبرى المسماة بالنكبة عام 1948 وكان يبلغ من العمر آنذاك 12 عامًا وخرج منها بدرس مؤداه أن الاعتماد على سواعد الفلسطينيين هو طريق الخلاص.

النكبة التي ألمت بفلسطين وشردت أهلها عام 1948 لم تستثن هذا الطفل الصغير إذ أجبرته على الهجرة بصحبة أهله إلى غزة، وهناك تغيرت الأحوال وعانت الأسرة -شأنها شأن معظم المهاجرين آنذاك- مرارة الفقر والجوع والحرمان، وأثر ذلك كله على فكره ودراسته.

الشيخ ياسين في المسجد

في السادسة عشرة من عمره تعرض أحمد ياسين لحادثة خطيرة أثرت في حياته كلها منذ ذلك الوقت وحتى استشهاده، فقد أصيب بكسر في فقرات العنق أثناء لعبه مع بعض أقرانه عام 1952، وبعد 45 يوماً من وضع رقبته داخل جبيرة من الجبس اتضح بعدها أنه سيعيش بقية عمره رهين الشلل الذي أصيب به في تلك الفترة.

وبالإضافة إلى الشلل التام عانى الشيخ من أمراض عديدة منها فقدان البصر في العين اليمنى بعدما أصيبت بضربة أثناء جولة من التحقيق على يد المخابرات الإسرائيلية فترة سجنه، وضعف شديد في قدرة إبصار العين اليسرى، والتهاب مزمن بالأذن وحساسية في الرئتين وبعض الأمراض والالتهابات المعوية الأخرى.

تأثر الشيخ أحمد ياسين بأفكار جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر على يد الإمام حسن البنا عام 1928، وعمل بالتدريس، وشارك وهو في العشرين من العمر في المظاهرات التي اندلعت في غزة احتجاجا على العدوان الثلاثي الذي استهدف مصر عام 1956 وأظهر قدرات خطابية وتنظيمية ملموسة.

وبعد هزيمة 1967 استمر في إلهاب مشاعر المصلين لمقاومة المحتل، كما نشط في جمع التبرعات ومعاونة أسر الشهداء والمعتقلين، ثم عمل بعد ذلك رئيسا للمجمع الإسلامي في غزة، وأزعج النشاط الدعوي للشيخ أحمد ياسين السلطات الإسرائيلية فاعتقلته عدة مرات.

اتفق الشيخ أحمد ياسين عام 1987 مع مجموعة من قادة العمل الإسلامي في قطاع غزة على تكوين تنظيم إسلامي لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي بغية تحرير فلسطين أطلقوا عليه اسم "حركة المقاومة الإسلامية" المعروفة باسم "حماس"، وكان له دور مهم في الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت آنذاك والتي اشتهرت بانتفاضة المساجد، ومنذ ذلك الوقت والشيخ ياسين يعتبر الزعيم الروحي لتلك الحركة.

الشيخ ياسين مع الرئيس ياسر عرفات

ومع تصاعد أعمال الانتفاضة بدأت السلطات الإسرائيلية التفكير في وسيلة لإيقاف نشاط الشيخ أحمد ياسين، فقامت مرات بتهديده بالنفي إلى لبنان ثم عاودت اعتقاله مرات أخرى.

وفي عملية تبادل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1997 عقب إلقاء السلطات الأمنية الأردنية القبض على اثنين من عملاء الموساد سلمتهما لإسرائيل مقابل إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين، أفرج عن الشيخ وعادت إليه حريته منذ ذلك التاريخ.

وبسبب اختلاف سياسة حماس عن السلطة الفلسطينية لجأت الاخيرة كثيراً إلى الضغط على الأخيرة. وفي هذا السياق فرضت السلطة الفلسطينية أكثر من مرة على الشيخ أحمد ياسين الإقامة الجبرية مع إقرارها بأهميته للمقاومة الفلسطينية وللحياة السياسية الفلسطينية.

تعرض الشيخ أحمد ياسين في 6 سبتمبر/ أيلول 2003 لمحاولة اغتيال إسرائيلية حين استهدفت مروحيات إسرائيلية شقة في غزة كان يوجد بها الشيخ وكان يرافقه إسماعيل هنية، وأصيب بجروح طفيفة في ذراعه الأيمن.

وفي فجر يوم 22 مارس/آذار عام 2004، استشهد الشيخ أحمد ياسين إثر قيام مروحيات الأباتشي الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ على الشيخ القعيد وشبه الكفيف، وهو خارج على كرسيه المتحرك من صلاة الفجر بمسجد المجمّع الإسلامي بحي الصّبرة في قطاع غزة، واستشهد معه 7 من مرافقيه كما جُرح اثنان من أبنائه.. ورحل الشيخ الذي زلزل إسرائيل.

الشيخ ياسين وسط تلاميذه