انسحاب خطوط ملاحية يزيد الضغوط على اقتصاد مصر

تزايدت الضغوط على الاقتصاد المصري مع إعلان 5 من أكبر الخطوط الملاحية في العالم الانسحاب من العمل مع ميناء شرق بورسعيد.

وياتي هذا الإعلان بسبب رسوم الموانئ المرتفعة التي بلغت 3 أضعاف الرسوم التي تفرضها الموانئ المنافسة في البحر المتوسط.

وفى محاولة لإنقاذ الموقف، قرر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، تخفيض 50% من الرسوم التي تحصلها الهيئة على السفن التي يزيد طولها على 354 مترا، ويعد هذا التخفيض الرابع خلال عام، حيث كان الأول في مارس/آذار الماضي، بنسبة 30% من رسوم مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه العابرة إلى موانئ جنوب شرق آسيا.

ثم كان التخفيض الثاني: في يونيو/حزيران الماضي لمدة 3 أشهر، بنسب تتراوح بين 30 و45%، حيث قررت الهيئة منح سفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأميركي، والمتجهة إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، تخفيضات على رسوم العبور.

وكانت المرة الثالثة: في يونيو أيضاً، وبنسبة 45% لناقلات النفط العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا، والمتجهة نحو الخليج العربي بدلاً من 20% سابقاً، وذلك لمدة 6 أشهر.

كما أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد درويش أمس، أن الهيئة تدرس في الوقت الحالي مع وزير النقل المصري، المهندس هشام عرفات، تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بالقرار رقم 800 الذي أصدرته الوزارة والخاص برسوم الخدمات الملاحية وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية.

آمال متبددة

تأتي هذه التداعيات بعد عام ونصف تقريبا من افتتاح تفريعة القناة التي قال مهاب مميش، رئيس هيئة القناة إنها ستوفر لمصر 100 مليار دولار سنوياً، مع توقعات الحكومة المصرية، بزيادة عائدات القناة عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار، لكن تقريراً لشبكة "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية الشهيرة، قال إن مشروع "توسعة قناة السويس" يعني أن "مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة قناة لا يحتاجها العالم".

خسائر

في خطابه مايو/ آيار 2016 قال السيسي: "سمعت ناس بيقولوا إن إيرادات قناة السويس قلّتْ، لأ طبعًا.. إنما زادت، وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول".

لكن البيانات الرسمية أظهرت أن إيرادات القناة انخفضت بشكل كبير خاصة بعد افتتاح التفريعة في أغسطس/آب 2015، حيث انخفضت الإيرادات من 5.47 مليار دولار عام 2014 إلى 5.18 مليار دولار عام 2015، بنسبة انخفاض 5.3%، ثم انخفضت إلى 4.1 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض 21%، وتشير بيانات هيئة القناة إلى أن السبب وراء عدم تحقيق أهداف القناة هو تدني حركة التجارة العالمية، والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني.

فشل

يقول برلماني سابق للجزيرة مباشر: تمثل هذه التداعيات دليلا جديدا على فشل المشروعات القومية التي دشنها السيسي، وعدم جدواها الاقتصادية، وغياب التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية وتضارب القرارات، وأن مصر في ظل حكم النظام الانقلابي تشهد تراجعا مستمرا في كافة المجالات، وأن استمرار حكم العسكر يعني تهديدا لأمن مصر القومي، وضياع مستقبل أبنائها.

وأضاف: تتمثل الآثار السلبية لمشروع التفريعة على الاقتصاد المصري في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، نتيجة انخفاض الإيرادات وحصيلة الضرائب المحصلة من هيئة القناة، إهدار مدخرات وثروات المصريين الذين اشتروا شهادات قناة السويس في مشروع فاشل، وضياع فرص تنموية كبيرة كان يمكن أن توفر فرص العمل وزيادة الإنتاج كان يمكن إنجازها بهذه الأموال، وإهدار ما يزيد عن 3 مليار دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، دفعت مقابل استئجار معدات حفر التفريعة، ما أدى بدوره إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع الأسعار، كذلك تحميل الموازنة العامة للدولة عبء سداد قيمة شهادات القناة إضافة إلى فوائدها، ما يزيد مجموعه على 100 مليار جنيه.