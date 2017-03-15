مقتل 800 من أفراد الطواقم الطبية في سوريا منذ 2011

قُتل نحو 800 من أفراد الطواقم الطبية بسوريا برصاص قوات النظام وروسيا في "جرائم حرب" شملت قصف مستشفيات واطلاق نار وتعذيب وإعدام منذ 2011.

وأكدت الدراسة التي نشرتها مجلة "ذي لانست" الطبية، الأربعاء، أن العدد الأكبر من هؤلاء القتلى سقط على أيدي القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد.

كما اتهمت الدراسة النظام السوري وحليفه روسيا باستهداف المنشآت والأطقم الطبية بصورة منتظمة في إطار استراتيجية لتحويل هذه الأهداف إلى سلاح حرب.

وأظهرت الدراسة أن النظام السوري وحليفته موسكو عمدا في 2016 إلى تكثيف استهدافهما للمنشآت الطبية في سوريا، مما جعل "العام 2016 السنة الأكثر خطورة حتى اليوم بالنسبة إلى مهنيي الصحة في سوريا، والهجمات تتواصل"، بحسب ما قال الدكتور سامر جبور الاستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت وأحد معدي الدراسة.

وأجرت الدراسة مجموعة من الباحثين بينهم أعضاء من الجمعية الطبية السورية الأمريكية، وقد استندت إلى أرقام وإحصاءات من مصادر مختلفة.

وقالت الدراسة إن استهداف المنشآت الطبية "على نطاق غير مسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه" إستراتيجية أدت إلى "مقتل مئات العاملين الصحيين وسجن مئات آخرين أو تعذيبهم وشن هجمات على مئات المنشآت الصحية بصورة متعمدة ومنتظمة".

وشددت الدراسة على أن عدد الهجمات على المنشآت الصحية ارتفع من 91 في 2012 الى 199 في 2016، مشيرة إلى ان 94% من هذه الهجمات شنتها "الحكومة السورية وحلفائها، بمن فيهم روسيا".

