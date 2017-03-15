البث الحي
تقارير

بالأرقام .. المجاعة من أفريقيا إلى اليمن

15/3/2017

وفق الأرقام التي نشرتها منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية، فإن اليمن (من خارج القارة الأفريقية) قد دخل رسميا في محنة الجوع ودوامة المجاعات.

وأشارت التقديرات الأممية إلى أن نحو سبعة ملايين يمني يعانون للحصول على الغذاء، وأن 14 مليونا يشكون بشكل عام من انعدام الأمن الغذائي، وأن الأمر يتفاقم جراء استمرار الحرب منذ نحو خمس سنوات وحركة النزوح وانهيار القطاع الزراعي والنظام الصحي.

المجاعة في اليمن بالأرقام

– أكثر من 19 مليونا غير قادرين على إطعام أنفسهم

– 7 ملايين  و300 ألف شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة

– 462 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد

– طفل واحد يموت كل عشر دقائق

– مليونان و100 ألف دولار حجم الاحتياجات لمعالجة مشكلة المجاعة

– اليونيسيف: نحو 63 ألف يمني ماتوا العام الماضي

– عشر محافظات يمنية وصل فيها الأمن الغذائي إلى حافة المجاعة

– 4 من كل 5 يمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

– أكثر من مليونين من الأطفال والرضع يعانون من سوء التغذية

المجاعة في الصومال

– حصدت المجاعة عام 2011 نحو 260 ألفا نصفهم من الأطفال

– سجلت مؤخرا نحو 50 حالة وفاة عطشا وجوعا وسط البلاد وجنوبيها  

– نفوق عدد كبير من الحيوانات وهي ثروة تشكل عماد الحياة

 

المجاعة في جنوب السودان

– 4 ملايين و900 ألف شخص يحتاجون لمساعدات غذائية وزراعية وتغذية طارئة

– نحو 5 ملايين و500 ألف شخص أو نحو نصف السكان يواجهون الجوع المهدد للحياة

– مئات الآلاف فروا إلى السودان هربا من جحيم الحرب والجوع

 

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

تقرير: الربيع العربي لم يزهر إلا في تونس

في 14 يناير/كانون الثاني 2011، سقط نظام الرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عامًا من الحكم. (غيتي)

رئيس الوزراء الأسترالي يطالب الصين بالاعتذار عن تغريدة "مشينة ومقززة"

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون (رويترز)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

هل ينجح ماكرون في إخضاع مسلمي فرنسا لـ"ميثاق العلمانية"؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)