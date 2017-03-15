بالأرقام .. المجاعة من أفريقيا إلى اليمن

وفق الأرقام التي نشرتها منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية، فإن اليمن (من خارج القارة الأفريقية) قد دخل رسميا في محنة الجوع ودوامة المجاعات.

وأشارت التقديرات الأممية إلى أن نحو سبعة ملايين يمني يعانون للحصول على الغذاء، وأن 14 مليونا يشكون بشكل عام من انعدام الأمن الغذائي، وأن الأمر يتفاقم جراء استمرار الحرب منذ نحو خمس سنوات وحركة النزوح وانهيار القطاع الزراعي والنظام الصحي.

المجاعة في اليمن بالأرقام

– أكثر من 19 مليونا غير قادرين على إطعام أنفسهم

– 7 ملايين و300 ألف شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة

– 462 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد

– طفل واحد يموت كل عشر دقائق

– مليونان و100 ألف دولار حجم الاحتياجات لمعالجة مشكلة المجاعة

– اليونيسيف: نحو 63 ألف يمني ماتوا العام الماضي

– عشر محافظات يمنية وصل فيها الأمن الغذائي إلى حافة المجاعة

– 4 من كل 5 يمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

– أكثر من مليونين من الأطفال والرضع يعانون من سوء التغذية

المجاعة في الصومال

– حصدت المجاعة عام 2011 نحو 260 ألفا نصفهم من الأطفال

– سجلت مؤخرا نحو 50 حالة وفاة عطشا وجوعا وسط البلاد وجنوبيها

– نفوق عدد كبير من الحيوانات وهي ثروة تشكل عماد الحياة

المجاعة في جنوب السودان

– 4 ملايين و900 ألف شخص يحتاجون لمساعدات غذائية وزراعية وتغذية طارئة

– نحو 5 ملايين و500 ألف شخص أو نحو نصف السكان يواجهون الجوع المهدد للحياة

– مئات الآلاف فروا إلى السودان هربا من جحيم الحرب والجوع