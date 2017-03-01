مؤشرات أداء الموازنة تكذب وعود الحكومة المصرية

أصدرت وزارة المالية المصرية أمس الثلاثاء التقرير المالي الشهري لشهر يناير/كانون ثاني 2017

وقد أظهرت الأرقام الواردة في التقرير تباينا كبيرا بين وعود الحكومة والواقع الذي أظهرته أرقام التقرير.

كانت الحكومة المصرية قد وعدت من خلال البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، والذي قدمه وزير المالية للبرلمان، بتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها برنامج الحكومة، وأهمها رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين جودة حياتهم، وإحداث طفرة في مستوى الخدمات العامة، وبرامج الحماية الاجتماعية، بحسب البيان المالي.

لكن التقرير المالي لشهر يناير أوضح أن العجز الكلي في الموازنة المصرية قد سجل 174.6 مليار جنيه (11.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016 /2017، بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ العجز 172.5 مليار جنيه (10.9 مليارات دولار) في النصف الأول من العام المالي الماضي 2015 /2016، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان مشروع الموازنة العامة قد قدر قيمة العجز الكلي للعام المالي الحالي بـ 319.5 مليار جنيه (20.3 مليار دولار) بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم ارتفاع قيمة عجز الموازنة، إلا أن نسب الإنفاق على مختلف أبواب الموازنة، قد انخفضت بشكل كبير عن المقدر لها في مشروع الموازنة العامة، الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وهو ما يعني عدم وفاء الحكومة بتعهداتها، وعدم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات الأجور، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة.

فقد انخفضت مصروفات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين بالدولة) خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي( يوليو/تموز إلى ديسمبر/ كانون أول) بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ 107.6 مليار جنيه، بينما بلغ المقدر لها في الموازنة 228 مليار جنيه، أي أن نسبة تحقيق المستهدف خلال نصف العام بلغت 47%.

كما بلغ الإنفاق على الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) مبلغ 16 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما بلغ المقدر له خلال العام 40 مليار جنيه، أي أن نسبة تحقيق المستهدف بلغت 40%.

كما زادت المصروفات على الباب الثالث (فوائد الدين العام) بنسبة 18.7% عن نفس الفترة من العام المالي السابق لتصل إلى 135.3 مليار جنيه.

وبلغ الإنفاق على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) مبلغ 74.5 مليار جنيه والمقدر له في الموازنة 210 مليارات جنيه، أي أن نسبة تحقيق المستهدف بلغت 35% فقط.

كما بلغ الإنفاق على الباب الخامس (المصروفات الأخرى) والذي تمثل موازنة القوات المسلحة الجانب الأعظم منه، مبلغ 29.1 مليار جنيه، بينما المقدر له في الموازنة 58 مليار جنيه، أي أن نسبة تحقيق المستهدف بلغت 50%.

بينما بلغ ما تم إنفاقه على الباب السادس (الاستثمارات العامة) والتي تمثل المشروعات في مجالات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والطرق، مبلغ 27.1 مليار جنيه، والمقدر لها في الموازنة 107مليار جنيه، أي أن نسبة تحقيق المستهدف بلغت 25% فقط.

ورغم حصول مصر على مساعدات مالية وبترولية بلغت أكثر من 60 مليار دولار من دول خليجية، منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- في الثالث من يوليو/تموز 2013، تعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية، وتراجع مصادر النقد الأجنبي، حيث ذكر التقرير الشهري على سبيل المثال انخفاض التحويلات الخاصة إلى 3.4 مليار دولار مقارنة بمبلغ 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لتراجع تحويلات المصريين بالخارج.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.2 تريليونات جنيه (203 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (178 مليار دولار) في العام المالي السابق.