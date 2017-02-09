انتكاسات متتالية للمشروعات القومية لنظام السيسي

كشف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن إلغاء مخطط إقامة نفقي السكة الحديد بمدينتي الاسماعيلية وبورسعيد، أسفل قناة السويس .

جاء تصريح اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، ليضيف مزيدا من الشكوك بشأن مصداقية وعود رأس النظام، والجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، خاصة قول الوزير: "إن سبب الإلغاء هو ارتفاع أعمال حفر الكيلو متر الواحد ليصل إلى مليار جنيه، ما يستدعي إعادة الدراسة مرة أخرى".

أين كانت دراسات الجدوى؟

ولم يتم الاستناد لدراسات جدوى في هذا المشروع، مثلما حدث في تفريعة القناة التي تمت عقب حوار هاتفي بين السيسي ورئيس الهيئة.

فقد قال الوزير إن إعادة الدراسة سيكون على أساس استغلال كوبري الفردان بالإسماعيلية، المتوقف عن العمل منذ عام 2000 وهو كوبري سكك حديدية، أعلى قناة السويس، والذي أصبح بعد حفر تفريعة القناة الجديدة بدون أي جدوى، وإن الدراسات الهندسية والفنية أثبتت أن تكاليف إنشاء نفقي السكك الحديدية سيتعدي الـ 8 مليارات جنيه.

وأضاف أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع بعض المكاتب الإستشارية بدأت دراستها الفنية لنقل كوبري الفردان من موقعه الحالي أعلى قناة السويس إلى منطقة القنطرة، باعتبارها أفضل منطقة لبناء خط سكك حديدية بعيد عن القناة الجديدة، مما يقلل التكلفة وبالتالي توفيرها لعمل أنفاق أخرى بالسويس.

من يتحمل المسؤولية؟

وأدى إلغاء العمل بالنفقين إلى إهدار نحو ملياري جنيه، إذ أكد الوزير أنه بعد مرور 6 شهور على بدء عمل ماكينة حفر الأنفاق التي تعبر أسفل قناة السويس في أغسطس/آب الماضي وحتى اليوم، تم حفر 1500 متر من المسافة المطلوبة، أي ثلث أعمال الحفر المطلوبة في الأنفاق، والتي تبلغ 6 كيلو مترات، ومتبقى أقل من عام آخر على انتهاء عمل الماكينة من حفر الثلثين الآخرين.

ورغم انخفاض سعر الجنيه بنسبة 150%، إلا ان الوزير قال إن تكلفة مشروع الأنفاق بلغ 37 مليار جنيه، ولم تتأثر بتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار، خاصة أن التعاقد تم قبل صدور قرار تعويم الجنيه.

انتكاسة ثانية للعاصمة

انتكاسة أخرى لمشروع قومي آخر، حدثت في نفس الأسبوع حيث قال مصدر بوزارة الإسكان إن شركة صينية حكومية للإنشاءات خرجت من مشروع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بقيمة ثلاثة مليارات دولار .

وكان أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قد أعلن أنه سيجري تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشركات المقاولات المصرية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة (CSCEC) الصينية، بشأن تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت الشركة الصينية قد وفرت قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبناء المنشآت الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وهذه هي المرة الثانية التي تنسحب فيها شركة أجنبية من تنفيذ المشروع بعد خروج شركة إماراتية التي كانت من المقرر أن تنفذه في البداية.

فمنذ ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة في مصر بعد قيادته الانقلاب العسكري على محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب- أغرقت السلطة المصريين بدعاية لما سمتها مشاريع قومية، روجت لها باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكن ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلا عن أخرى لم تنفذ من الأساس.

المؤتمر الاقتصادي

فالمؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس/آذار 2015 بمدينة شرم الشيخ، اعتبرته وسائل الإعلام الموالية للسلطة بوابة دخول مرحلة الرخاء الاقتصادي، وأعلن وزير الاستثمار حينها عن وصول قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر إلى 130 مليار دولار، اتضح بعد ذلك أن غالبيتها لم تكن سوى مذكرات تفاهم.

وخسر الجنيه منذ ذلك الحين أكثر من 150 % من قيمته أمام الدولار ، ووصل حجم الدين الخارجي إلى مايقارب الـ 70 مليار دولار، وزاد الدين المحلي عن 3 تريليون جنيه.

تفريعة قناة السويس

وعن التفريعة الجديدة توقع رئيس هيئة قناة السويس اللواء مهاب مميش أن تبلغ عائدات القناة مائة مليار جنيه سنويا بافتتاح التفريعة، إلا أن الإيرادات انخفضت منذ الافتتاح وحتى الآن، ورغم جمع 64 مليار جنيه من أموال المصريين لإنشاء التفريعة، أعلن السيسي في حفل الافتتاح أنها تكلفت عشرين مليار فقط، وليس معلوما إلى أين ذهب باقي المبلغ.

انتكاسات متتالية

لم يتحقق أيا من المشروعات القومية التي وعد بها السيسي حتى الآن، بل أصابت الانتكاسات تلك المشروعات واحدا تلو الآخر، فمشروع إنشاء مليون وحدة سكنية خلال عام، أعلنت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 عن التراجع عنه لخلاف مع الشركة المنفذة.

أما مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان الذي افتتح السيسي المرحلة الأولى منه بمحافظة الوادي الجديد، رغم تحذير خبراء مياه من عدم توفر مياه جوفية لزراعة تلك المساحة، بخلاف مخاطر انخفاض حصة البلاد من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي، فقد توقف تقريبا.

وكانت باكورة هذه المشروعات مشروع جهاز علاج الإيدز الذي أعلنه اللواء عبد العاطي في مؤتمر حضره السيسي إبان كان وزيرا للدفاع؟