المركزي للإحصاء يطلق صافرات إنذار للاقتصاد المصري

وسط تحذيرات خبراء من دخول مصر مرحلة "الركود التضخمي" نتيجة السياسات الاقتصادية لحكومات ما بعد الانقلاب العسكري

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبت، أن معدل التضخم في مصر عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي ارتفع لمستوى قياسي ليبلغ 29.6% سنويا، وهو الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما.

وجاء ذلك رغم دعوى الحكومة "إنقاذ الوضع الاقتصادي"، و"خطة الإصلاح"؛ لأجل إبرام اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، ما ينذر باتجاه الاقتصاد المصري نحو الكساد المدمر.

ارتفاعات قياسية

وقد قال الجهاز، في بيانه إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعا قدره 38.6%، ليساهم بثلثي زيادة الأسعار، بينما ساهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها في الثلث الباقي.

ومن أبرز الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية، كان الأرز الذي ارتفع سعره بنسبة 86%، والدقيق بنسبة 75.5%، واللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 38%، واللحوم المحفوظة والمجهزة بنسبة 46.5%، ولبن الحليب بنسبة 36%، والجبن بنسبة 40.5%، وزيوت الطعام بنسبة 66.8%، والبصل بنسبة 80%، والخضروات الجافة بنسبة 85.2%، والسكر بنسبة 79.9%، والشاي بنسبة 86%، كذلك ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31%.

كما شهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعا بنسبة 52.1%، وارتفعت أسعار خدمات الرعاية الصحية بنسبة 33.3%، وارتفعت أسعار السيارات بنسبة 48.9%، كما ارتفعت مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 24.4%.

وتنعكس زيادة معدلات التضخم سلبا على القوى الشرائية للمواطنين، وتُبطئ من معدلات النمو الاقتصادي وتوقف الإنتاج، ومن ثم ترتفع البطالة، ويزداد الكساد، وتختفي بعض الصناعات وتغلق المصانع.

معدل غير حقيقي

ورغم ارتفاع نسبة التضخم المعلنة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يرى خبراء أن هذه النسبة أقل من المعدل الحقيقي للتضخم، لأن قيمة الجنيه مقابل الدولار انخفضت خلال العام الأخير بنسبة تصل إلى 150%، حيث كانت منذ عام بنحو 7 جنيهات، والآن تبلغ نحو 18 جنيها، وقد ارتفعت الأسعار خلال العام الأخير بنسب تصل إلى من 200%، وعلى هذا يكون معدل التضخم الحقيقي نحو 60%.

إجراءات تقشفية

وكانت حكومات ما بعد الانقلاب العسكري قد اتخذت مجموعة من الإجراءات التقشفية، أدت إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار، منها رفع الدعم عن المواد البترولية، ما أدى إلى زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وكذلك رفع أسعار السلع التموينية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كذلك أعلن البنك المركزي، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تعويم الجنيه بشكل كامل بعد عدة تخفيضات، ما خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 150%.

ركود تضخمي

ويعرف الركود التضخمي بأنه حالة نمو اقتصادي ضعيف مع ارتفاع في الأسعار ومعدلات بطالة عالية؛ وتساهم زيادة معدلات الفساد في زيادة الركود التضخمي؛ حيث ترتفع الأسعار يوما بعد يوم، وتتراجع القوة الشرائية للأفراد، بالإضافة إلى قلة الإنتاج؛ حيث تستورد مصر أكثر من 75% من احتياجاتها من السلع الأساسية.

ويؤدي الركود الاقتصادي إلى تدهور الأحوال المعيشية وتآكل دخول الأفراد خاصة أصحاب الدخول الثابتة، التي انخفضت دخولهم بنحو جعل المواطن البسيط غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية.

كما يؤدي إلى تآكل قيمة الأصول، وتراجع القوة الشرائية، فضلا عن ظواهر اجتماعية خطيرة كالفساد وانتشار الجريمة، وشيوع الاقتصاد الأسود مثل تجارة المخدرات والسلاح والبغاء، كما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة؛ إضافة إلى هروب الاستثمار المحلي والأجنبي؛ وانخفاض معدلات الاستثمار

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