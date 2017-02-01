بالأرقام.. نصيب كل مصري من منح وقروض السيسي

ما أتيح للسيسي من أموال بعد الانقلاب، يكفي لإغناء فقراء المصريين، كما يكفي لإنشاء 350 ألف مدرسة، أو 100 ألف مستشفى

بالعامية المصرية، قال السيسي في مؤتمر الشباب بأسوان: "يا ريت حد يقوللكوا إن احنا فُقرا أوي"، وبالفصحي: "ليت أحدًا يخبركم أننا فقراء جدا"، وهو الذي وعد المصريين بالغنى والثراء أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

فمن أين جاء الفقر للمصريين؟، وقد انهمرت المعونات والمنح (سماها السيسي الأرز في تسريب شهير) بعد انقلابه في يوليو/ تموز 2013 على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، حتى وصل حجم المعونات النقدية وفقا لمصادر واقتصاديين إلى 47.5 مليار دولار (الدولار يساوي نحو 19 جنيها حاليا)، بخلاف المعونات النفطية، وأنفق 9 مليارات دولار وديعة حرب الخليج التي كانت مودعة بالبنك المركزي، كما اقترض من الخارج أكثر من 30 مليار دولار، وباعتبار سعر متوسط للدولار خلال سنوات حكم السيسي يعادل 13 جنيها، فإن هذه المبالغ تعادل 1150 مليار جنيه تقريبا.

أضف إلى ذلك قروض محلية زادت عن 1300 مليار جنيه منذ الانقلاب، إضافة إلى 64 مليار جنيه تم جمعهم لمشروع تفريعة قناة السويس، وقال محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق استطاع جمع 7.5 مليار جنيه من خلال التبرعات، وعند تجميع هذه المبالغ يصل إجماليها إلى 2500 مليار (2.5 تريليون) جنيه تقريبا.

فماذا كان يمكن أن يتحقق من إنجازات بهذه الأموال الإضافية التي وضعت تحت تصرف السيسي ولم تتح لأي رئيس سابق؟، وهل كانت كافية لإغناء فقراء المصريين؟.

28 ألف لكل مواطن

بحسب مراقبين، إذا تم توزيع هذا المبلغ على الشعب المصري، يصبح نصيب كل مواطن 28 ألف جنيه تقريبا، بمعدل 140 ألف جنيه لكل أسرة مكونة من 5 أفراد، ولو تم توزيعها على الفقراء من الشعب باعتبار نسبتهم 27% وفقا للإحصاءات الرسمية، لأصبح نصيب الأسرة 500 ألف جنيه ( نصف مليون)، بمعدل 12 ألف جنيه شهريا منذ يوليو 2013 حتى يناير/كانون الثاني 2017، أما كان هذا كفيلا بإغناء هؤلاء الفقراء؟، تبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة الشهري حاليا للأسرة الفقيرة 325 جنيه.

350 ألف مدرسة

في مؤتمر الشباب السابق رد السيسي على المطالبين بالاهتمام بالتعليم قائلا:" ينفع التعليم في إيه مع وطن ضائع"، فماذا كان يمكن أن يتحقق في مجال التعليم بهذه الأموال؟

في 28 يناير 2014 قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم: إن دولة الإمارات العربية قدمت منحة للوزارة بلغت 290 مليون دولار لإنشاء عدد من 500 الى 550 مدرسة، على أن تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بدوره، أكد محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم حينها، أن الهيئة الهندسية وافقت على خفض تكلفة بناء الفصول من 300 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه للفصل فى المدارس الجديدة، ووفقا لهذه البيانات فإن المبالغ التي حصل عليها السيسي تكفي لإنشاء 350 ألف مدرسة. بلغ عدد المدارس بمصر عام 2013-2014 (49435) مدرسة.

100 ألف مستشفي

في 13 يناير 2014 نشرت الصحف تصريحا لمحافظ الجيزة جاء فيه: أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى"شبرامنت" بالجيزة، بتكاليف إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، وقال وكيل وزارة الصحة إن المستشفى مقامة على مساحة 2800 م2 وتتكون من 3 أدوار وتبلغ طاقتها 100 سرير، ووفقا لهذا فإن المبالغ التي حصل عليها السيسي تكفي لبناء 100 ألف مستشفى، بلغ عدد المستشفيات في مصر عام 2013 ، عدد 632 مستشفى حكومي ، و 81 مستشفى جامعي، و19 مستشفى تعليمي.

50 خط مترو

في 25 يوليو/تموز 2016 قال جلال السعيد وزير النقل، إن تكلفة حفر الأنفاق للكيلو متر الواحد ما يعادل مليار جنيه مصرى، وأوضح خلال برنامج تليفزيوني، أن تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق تتراوح بين 53 و 54 مليار جنيه، ووفقا لهذه الأسعار فإن الأموال التي حصل عليها السيسي تكفي لإنشاء 50 خط مترو جديد، يوجد بمدينة القاهرة 3 خطوط للمترو حاليا.

430 ألف كيلو طرق

في 19 أكتوبر 2016 أعلنت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، الانتهاء من تنفيذ طرق على مستوى الجمهورية بأطوال حوالى 260 كم، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، ووفقا لهذا فإن الأموال التي حصل عليها السيسي تكفي لإنشاء 430 ألف كيلو متر من الطرق الجديدة. كان هاني ضاحي وزير النقل أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أن طول الطرق في مصر يبلغ 24 ألفًا و500 كيلومتر.

15 مليون وحدة سكنية

في مؤتمر الشباب الأخير أكد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلسة بعنوان "الصعيد ما بين التحديات وآفاق التنمية.. رؤية شبابية"، أنه تم إنشاء 106 آلاف وحدة سكنية بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه، ووفقا لهذه الأرقام فإن المبالغ التي حصل عليها السيسي تكفي لإنشاء 15 مليون وحدة سكنية.

10 آلاف جامعة

في 18 يوليو/ تموز 2016 قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: إن التكلفة التقديرية لجامعة الملك سلمان المقرر إقامتها في مدن طور سيناء، وشرم الشيخ، ورأس سدر، تصل إلى 250 مليون دولار للإنشاءات، و50 مليون دولار للفرش

ووفقا لهذه الأرقام فإن المبالغ التي حصل عليها السيسي تكفي لإنشاء 10 آلاف جامعة جديدة. يبلغ عدد الجامعات في مصر حاليا 63 جامعة حكومية، وأهلية، وخاصة، وأكاديمية.

25 مليون فدان

في 5 أغسطس/آب 2014 قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بزراعة القاهرة: إن متوسط تكلفة استصلاح الفدان في الصحراء 50 ألف جنيه، ومع ارتفاع الأسعار يمكن أن يزيد إلى 100 ألف جنيه.

ووفقا لهذه الأرقام فإن هذه المبالغ تكفي لاستصلاح 25 مليون فدان جديدة. تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر حاليا 9 ملايين فدان تقريبا.