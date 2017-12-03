مصر.. ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة ومخاطر عدم السداد

رغم وصول الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية إلى أرقام قياسية نهاية أكتوبر/تشرين الأول فقد سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 36.7 مليار دولار نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لكن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة يزيد من مخاطر عدم قدرة مصر على سداد ديونها.

وكسرت الفائدة على أذون الخزانة حاجز 19% على اﻷذون أجل 182 يوماً لأول مرة منذ عطاء 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وارتفع العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوماً 0.406% ليصل إلى 19.048%، وزاد العائد على الأذون أجل 364 يوما بنحو0.497% ليصل إلى 18.485%.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية، قالت الشهر الماضي إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد للسندات المصرية، في يونيو/ حزيران، مع تصاعد التوترات الإقليمية بعد الحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على قطر.

وأضافت الوكالة أن "ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في العام السابق، على الرغم من أن مصر استطاعت تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها، واعتزامها سداد 14 مليار دولار من ديونها الخارجية، التي تمثل أصل الدين والفائدة في 2018″، مشيرة إلى أن فنزويلا تتصدر قائمة الدول الناشئة من حيث ارتفاع علاوة عقود مبادلة مخاطر الائتمان، تليها لبنان ومصر وباكستان والبحرين.

ورغم تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري التي قال فيها إن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية في موعدها.

لكن الحكومة المصرية قامت بتأجيل سداد جزء كبير من مديوناتها الداخلية والخارجية المستحقة، وترحيلها لأعوام قادمة، حيث تواجه مصر التزامات مالية كبيرة حتى نهاية 2017 تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

يذكر أن الاحتياطي الأجنبي المصري يتضمن نحو 19 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات خزانة عامة)، ما يعد مصدر قلق بحسب خبراء، لاسيما أنها يمكن أن تخرج من السوق في أي لحظة وفقا للقانون.

ووفق بيانات وزارة المالية المصرية سيتم اقتراض نحو 121.5 مليار جنيه (6.85 مليار دولار) خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، علما بأن معظم أدوات الدين الداخلي التي يتم طرحها للاكتتاب توجه لسداد ديون مستحقة، بينما يوجه باقي أموال الاقتراض لسداد جزء من عجز الموازنة، كما أن نسبة كبيرة من القروض الخارجية توجه لسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي.

وتتمثل خطورة الدين العام في تضخم مخصصاته من الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة، التي بلغت بموازنة في العام المالي الحالي نحو 646.4 مليار جنيه (35.9 مليار دولار)، وهكذا بلغ النصيب النسبي لتكلفة الدين من الاستخدامات العامة بالموازنة 43.4%؟

وقامت مصر بتجديد أدوات دين بقيمة 1.576 تريليون جنيه (89 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي مقابل قرابة 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%..

وتم تجديد أجل أذون خزانة بقيمة 1.39 تريليون جنيه، فيما تم تجديد أجل سندات بقيمة 186 مليار جنيه.

وعلى مستوى الديون الخارجية، أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، تجديد سندات دولية مصدرة العام المالي الماضي بقيمة ملياري دولار لمدة عام آخر، في الوقت الذي أعلن فيه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري نجاح مفاوضات تجديد الودائع السعودية والإماراتية في البنك المركزي، والتي تستحق العام المقبل، حفاظاً على مستوى احتياطي العملة الصعبة الذي جاء أغلبه من الديون الخارجية.