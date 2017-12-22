شاهد: لم شمل أخوات بعد ثلاث سنوات في أسر تنظيم الدولة

جرى لمّ شمل ثلاث أخوات، بعد أكثر من ثلاث سنوات من وقوعهن في "الأسر" بعد هجوم على سنجار، معقل اليزيديين في الثالث من أغسطس/آب 2014.

والأسبوع الماضي فقط أعلن العراق "نصرا نهائيا" على تنظيم الدولة بتنظيم عروض احتفالية في شوارع بغداد بعد ثلاث سنوات من الحرب الدامية والتي تركت آثارا كبيرة وخاصة تصدع النسيج الاجتماعي الهش للبلاد بعد تشتيت شمل أسر كثيرة.

ولقيت كل من: روزا، التي تبلغ حاليا 14 عاما، وأختاها بشرى (12 عاما) وسهيلة (سبعة أعوام) ترحيبا كبيرا واحتفاء مبالغا من قبل أفراد الأسرة، بلم شملهم، ومع ذلك لم يكن من السهل بأي حال محو آثار السنوات الثلاث الماضية.

يقول أحمد شقيق الأخوات الثلاث إن أفراد تنظيم الدولة هاجموا المنطقة ما جعلهم يفرون إلى الجبال ، وأن والدهم قتل في ذلك الهجوم وتم دفنه مع آخرين في مقابر جماعية ، وشقيق الفتيات زينال البالغ من العمر تسعة أعوام مفقود أيضا، وبعد أن أسر واحتجز معهن في مدينة تلعفر القريبة اقتيد لاحقا إلى الموصل في سيارة مكتظة بالصبية اليزيديين. ولم ترد أنباء بشأنه منذ ذلك الحين.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التفاصيل التي قدمتها روزا وبشرى وبالأشقاء والذين يعيشون حاليا في مجموعة خيام في قرية شاريا الصغيرة في إقليم كردستان العراق.

وقالت روزا إن الدولة الإسلامية قامت بعد مهاجمة سنجار ببيعها مع شقيقتيها الصغيرتين إلى مقاتل وأسرته في تلعفر.

وقالت بشرى إنها كنت تنتظر إلى أن ينام الجميع وقت القيلولة وتتظاهر بأنها نائمة ثم تنسل إلى خارج المنزل لرؤية شقيقتها روزا.

وأضافت بشرى أنها بيعت مجددا في نهاية المطاف لكنها قبل عام تقريبا تمكنت هي وست فتيات يزيديات أكبر سنا من الهرب ووصلن إلى سنجار حيث ساعدهن مقاتلون أكراد على العثور على أسرهن.

وسردت الفتيات الكثير من لقصص عن المعاناة التي وجدنها في الأسر من قبل تنظيم الدولة.

وبشرى التي كانت تبلغ من العمر تسع سنوات عند أسرها لا تشعر بالارتياح سوى مع أقاربها المقربين، ولأنها كانت أول من عاد إلى الأسرة فقد طلب إخوتها منها أن تساعد أختيها مجددا لكنها نبهتهم إلى أن ذلك لن يكون سهلا.

وقالت "صحيح أننا قويات ومررنا بالكثير لكن قلوبنا ضعيفة ومنكسرة".