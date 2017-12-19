رغم المؤشرات الإيجابية.. الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار

مؤشرات إيجابية عديدة، كان من المفترض أن تنعكس إيجابا على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، لكن على العكس من ذلك انخفض سعر الجنيه أمام الدولار، ليفقد نحو 20 قرشا.

أول المؤشرات الإيجابية، صعود احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، ليسجل 36.723 مليار دولار، مقابل 36.703 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين أول، وهو رقم قياسي يزيد عما كان عليه الاحتياطي النقدي قبل ثورة يناير 2011.

ثاني هذه المؤشرات هو قرار البنك المركزى إزالة آخر الحدود المفروضة على اﻹيداع والسحب الدولارى، والتى فرضها فى عام 2012 وشددها فى عام 2015، حيث قرر البنك إلغاء الحد اﻷقصى للإيداع الدولارى البالغ 10 آﻻف دولار يومياً، و50 ألف دولار شهرياً، وحد السحب البالغ 30 ألف دولار للشركات التى تستورد سلعاً غير أساسية.

ثالث هذه المؤشرات توقيع وزير الطيران المدنى المصري شريف فتحى، ووزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، بالعاصمة الروسية موسكو اتفاقية استئناف عودة الحركة الجوية بين القاهرة وموسكو أول فبرير/ شباط القادم، والتى كانت توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية فى منطقة الحسنة بشمال سيناء، في نهاية أكتوبر/ تشرين أول من عام 2015، حيث تعتبر السياحة من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، والتي تضررت بشدة بعد الحادث.

رابعها دخول حقل "ظهر" للغاز الطبيعي مرحلة الإنتاج، وكان وزير البترول المصري طارق الملا، قد قال لرويترز،إن بدء التشغيل التجريبي لحقل الغاز العملاق "ظُهر"، يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يومياً، وبحسب تصريحات مسؤول حكومي فإن الوفورات الناتجة عن إنتاج مصر للغاز الطبيعي ودخول مرحلة الاكتفاء الذاتي ستوفر نحو 40 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) في الموازنة المقبلة، بخلاف وقف استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة الاحتياجات الاستيرادية.

وعلى عكس التوقعات، واصل الدولار ارتفاعاته أمام الجنيه مسجلاً أعلى مستوى له أمام العملة المحلية فى شهور، وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم 17.76 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع في البنوك، بينما تراوح سعره في السوق السوداء بين 17.85 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع، وبذلك يكون الجنيه قد خسر 20 قرشاً أمام الجنيه منذ بداية صعوده المستمر.

واستقر سعر الصرف فى الفترة من نهاية أغسطس/آب إلى ما بعد منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الماضي فى نطاق بين 17.71 جنيها و17.69 جنيها، منخفضاً من مستوى 18.14 جنيها فى يوليو/تموز الماضى.

ويبرر مصرفيون هذه الزيادة في سعر الدولار بارتفاع الطلب على العملات الصعبة في الفترة الحالية لتغطية المراكز المالية بالعملة اﻷجنبية للشركات، والاستعداد ﻹغلاق الميزانيات قبل نهاية الشهر، وتلبية احتياجات الشركات اﻷجنبية من تحويلات اﻷرباح.

وتوقع عدد من بنوك الاستثمار أن يتراوح سعر الدولار أمام الجنيه بين 16 و18.6 جنيها خلال العام المقبل، بينما يرى بنك استثمار فاروس في تقرير حديث له، أن متوسط سعر الدولار سيرتفع خلال العام المالي المقبل إلى 18.6 جنيها مقارنة بمتوسط 17.5 جنيها خلال 2017-2018، على أن يواصل الارتفاع في 2019-2020 ليسجل 19.8 جنيها.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد توقعت أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في نهاية العام المالي 2019- 2020 إلى 21.5 جنيها، كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية العام المالي الحالي 19.5 جنيها.