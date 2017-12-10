متى يستجيب التضخم لتوقعات الحكومة المصرية؟

وصلت معدلات التضخم في مصر أرقاما قياسية بعد قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، حيث سجلت أعلى معدل منذ 30 عاما.

ورغم تأكيد صندوق النقد الدولي أنه يدعم هدف البنك المركزي المصري لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، فإن معدلات التضخم ما زالت تسجل أرقاما مرتفعة.

وقال "دايفيد ليبتون"، النائب الأول للمدير العام للصندوق، إن المركزى المصرى، اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة".

وقال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، فى مقابلة مع تليفزيون بلومبرغ، في سبتمبر/أيلول الماضي ، إن البنك المركزى يستهدف خفض معدل التضخم إلى 13%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، خلال الربع الأخير من عام 2018، حيث يتطلع إلى خفض المعدل إلى 7% على المدى المتوسط.

بينما قال رئيس بعثة صندوق النقد لمصر "سوبير لال"، إن الصندوق يتوقع وصول التضخم في مصر إلى أعلى قليلاً من 10% بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وذكر الصندوق في بيان له نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أن سياسة رفع أسعار الفائدة التى يتبعها البنك المركزى المصرى، مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم.

كان المركزى المصرى، قد رفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس على ثلاث دفعات منذ تحرير سعر الصرف لتصل إلى مستواها الحالى عند 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض.

وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى أكثر من 35%، وهو أعلى مستوى منذ عقود وسجل معدل التضخم السنوي أعلى مستوى في 31 عاما خلال يوليو/تموز الماضي عند 35.3%، قبل أن يتراجع إلى 33.2% في أغسطس/آب، وإلى 32.9% في سبتمبر/أيلول، وإلى 31.8% في أكتوبر/تشرين أول وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم الأحد بيانا صحفيا أعلن فيه ارتفاع معدل التضخم لشهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بنسبة 26.7 % مقارنة بشهر نوفمبر 2016، وهو ما يتناقض مع توقعات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

وبحسب المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 32.4%، حيث ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 41.3%، ومجموعة الدواجن بنسبة 14.8%.

وارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 33%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الجافة بنسبة 17.3%، والطماطم بنسبة 71.2%.

وارتفعت أسعار مجموعة اللبن الحليب بنسبة 56.1%، ومجموعة الجبن بنسبة 53.7% ومجموعة البيض بنسبة 34.3%

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 22%، وارتفعت أسعار مجموعة الدقيق بنسبة 40.3%.

وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 38.3%، وارتفعت أسعار مجموعة الموالح بنسبة 97.8% ، وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 43.6%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 26%، وارتفعت أسعار زيوت الطعام بنسبة 21.8%، ومجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة 42.6%، ومجموعة الزبد المستورد بنسبة 72.9%.

وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 16.5%، ومجموعة المربى بنسبة 37.7%، ومجموعة الحلاوة الطحينية بنسبة 36.4% .

وارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 47.8%، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 33.9% .

وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 26.2%، وارتفعت أسعار الأحذية بنسبة 28.5%.

وارتفعت أسعارمجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 27.8%، وأسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 39.6%.

وارتفعت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 26.6%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 17.4%، وارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 42.6%.

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 18.4%،حيث ارتفعت مجموعة المُنفق على النقل الخاص بنسبة 32.5%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 39.7%.