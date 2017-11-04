ماذا جنى المصريون بعد عام من تعويم الجنيه؟

في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه مقابل الدولار، ليفقد الجنيه 50% من قيمته، مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وتوالت الارتفاعات في سعر الفائدة حتى لامست حاجز الـ 20%.

برر البنك المركزي ومؤيدوا القرار الخطوة بأنها ستؤدي إلى حل أزمة نقص العملة الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء للصرف، واستقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وبعد مرور عام، هل حقق البنك المركزي أهدافه من التعويم أم لا؟ وماذا جنى المصريون جراء هذا القرار؟

على مستوى نقص العملة، يرى المؤيدون أن التعويم حقق أهدافه المباشرة، ومنها تحويل المبالغ التي كان يتم تداولها من العملات الأجنبية في السوق السوداء إلى البنوك، وحل أزمة نقص العملات الأجنبية، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

بينما يرى المعارضون أن الزيادة في الاحتياطي لم تكن نتيجة مصادر طبيعية مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وإنما كانت نتيجة الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين والتي وصلت إلى 18 مليار دولار، مع ما تحمله هذه الأموال الساخنة من مخاطر الانسحاب من السوق عند الإحساس بالخطر.

سبب آخر لزيادة الاحتياطي هو الارتفاع غير المسبوق في معدلات الاقتراض من الخارج، والتي وصلت بالدين العام إلى أرقام قياسية، بلغت وفق بيانات البنك المركزي 79 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران الماضي مقابل نحو 61 مليار دولار قبل قرار التعويم.

وإذا كانت البنوك قد استطاعت تغطية الاعتمادات المستندية التي كانت مفتوحة للاستيراد قبل التعويم، وتلبية الاحتياجات الدولارية بعد التعويم، بحسب المؤيدين، إلا أن المعارضين يرون أن السبب في ذلك هو الانخفاض الكبير في واردات مصر بنسبة وصلت إلى 30% خلال النصف الأول من العام الجاري، في الوقت الذي لم تزد فيه الصادرات بشكل ملحوظ كما كان يتوقع أصحاب قرار التعويم.

فقد قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان له: إن الواردات المصرية تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30% لتصل إلى 24 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، بانخفاص 10 مليارات دولار.

وقد أدى هذا الانخفاض الكبير في الواردات إلى توقف مئات المصانع بسبب نقص مستلزمات الإنتاج، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، ونقص حاد في سلع أساسية مثل الأدوية.

وفي المقابل ارتفعت الصادرات بقيمة 0.9 مليار دولار فقط، وبنسبة بلغت 8%، حيث بلغت 11.1 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2016.

على مستوى معدلات التضخم ارتفع معدل التضخم من نسبة 15.72% في أكتوبر/ تشرين أول 2016 (الشهر السابق لقرار التعويم)، إلى نسبة 20.73% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 (شهر التعويم)، واستمر معدل التضخم في الصعود ليصل إلى أرقام قياسية لم تشهدها مصر منذ عقود حتى جاوز نسبة الـ 35 % في يوليو/ تموز الماضى ، ليستقر عند نسبة 33.26% في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وشهدت مصر موجة غلاء قاسية، وكانت أكبر الزيادات في أسعار الطعام والمشروبات، كما ارتفعت أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز والمياه، وتآكلت القوة الشرائية لدخول المصريين ومدخراتهم، وانتهت الطبقة الوسطى تقريبا، وزادت نسب الفقر والبطالة.

وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لم تؤد هذه الإجراءات إلى زيادات ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما قد يعيد مصر لدوامة نقص العملات الأجنبية والتدخل في سعر الصرف وعودة السوق السوداء مرة أخرى، حيث أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعود إلى أن معظمها جاء من تدفقات الاستثمار في قطاع البترول وهي استثمارات ذات تأثير منعدم تقريبا على نسب التشغيل.

ولن تتوقف آثار التعويم عند الجيل الحالي بل ستمتد إلى الأجيال القادمة، التي ستدفع فاتورة أعباء الدين العام الذي وصل أرقاما قياسية، حيث قفز إلى 4.58 تريليونات جنيه حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي فقط كآخر البيانات المعلنة، أي خلال ستة أشهر فقط من بدء قرار التعويم، مقابل نحو 3.54 تريليونات جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2016.