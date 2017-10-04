في عهد السيسي.. واحد في الألف نسبة إسكان محدودي الدخل

الحصول على شقة حلم يراود كل مصري، وخصوصا من الشباب المقبل على الزواج ومحدودي الدخل.

وبحسب تصريحات وزير الإسكان في أول حكومة بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز2013 فإن مصر تحتاج إلى 8 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان. ولم يقدم المشروع القومي للإسكان من قبل النظام الحالي لمحدودي الدخل سوى واحد في الألف فقط من الوحدات المنفذة!

ففي مارس/آذار 2014، أطلق المشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي في حينه مبادرة "من أجل شباب مصر" لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوى الدخل المحدود، لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات.

وفي الثاني من يونيو/ حزيران 2016 أصدرت رئاسة الجمهورية في مصر، تقريرًا حول إنجازات السيسي خلال عامين من رئاسته للجمهورية، جاء على رأسها المشروع القومي للإسكان، فهل تحقق هذا؟

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان جاء فيه أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال عام 2015-2016 بلغ 263.5 ألف وحدة باستثمارات قدرها 43.5 مليار جنيه، مقابل 352.6 ألف وحدة باستثمارات قدرها 40.1 مليار جنيه عام 2014-2015 بنسبة انخفاض في عدد الوحدات بلغت 25.3%.

لا مكان للفقراء

جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 163.7 ألف وحدة بنسبة بلغت 62.1%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 75.1 ألف وحدة سكنية بنسبة بلغت 28.5% ويليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 19.3 ألف وحدة بنسبة بلغت 7.3%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 5200 وحدة بنسبة بلغت 2%، وأخيرا الإسكان منخفض التكاليف بعدد 243 وحدة بنسبة بلغت 0.1% من الإجمالي العام.

تم تنفيذ عدد 95.8 ألف وحدة سكنية بواسطة القطاع الحكومي عام 2015-2016 بنسبة بلغت 36.3% من الإجمالي العام مقابل 221.5 ألف وحدة عام 2014-2015 بنسبة انخفاض قدرها 56.8%.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي المليون وحدة، 137.8 ألف وحدة خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال الفترة الانتقالية لحكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير 2011 عن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بهدف بناء مليون وحدة سكنية، منها 250 ألف وحدة بمساحة 55 مترا مربعا، و750 ألف وحدة بمساحة 75 مترا مربعا على مدار خمس سنوات في الفترة من عام 2012 إلى عام 2017 بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنويا لمحدودي الدخل، بتكلفة 75 ألف جنيه للوحدة بمساحة 55 مترا مربعا، وبتكلفة 100 ألف جنيه للوحدة مساحة 75 مترا مربعا.

وفي أبريل/نيسان 2016 أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان شروط حجز 500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات والذي يطلق عليه مشروع السيسي، وهو نفس المشروع الذي أعلن عنه المجلس العسكري قبل سنوات.

معدلات متدنية

وعن معدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ في هذا المشروع الذي بدأ العمل فيه في يوليو 2012 – مع بداية عام حكم الرئيس محمد مرسي- جاء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016 أن عدد الوحدات المنفذة بلغت حتى 31 مارس/آذار 2015 عدد 24822 وحدة فقط في المحافظات المختلفة، وأنه جاري تنفيذ عدد 107 آلاف وحدة سكنية للمرحلتين الأولى والثانية، أي أن ما تم تنفيذه بالفعل إضافة إلى ماهو تحت الإنشاء – بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من بدأ العمل في المشروع بلغ 137.8 ألف وحدة.