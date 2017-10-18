من الأسماك للكرز.. 10 أطعمة ومشروبات تخفف آلام المفاصل

تتأثر المفاصل بشكل أساسي من مرض الروماتيزم، وتبقى أسباب هذا المرض المؤلم غير واضحة في كثير من الأحيان، لكن معظمها يأتي بسبب الالتهابات والعوامل الوراثية والمناعية.

ويرتبط التهاب المفاصل الروماتيدي بآلام المفاصل، وانتفاخ يعيق حركة الأيدي والأرجل، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرات التنقل والحركة.

ويصيب مرض التهاب المفاصل الأشخاص من جميع الفئات العمرية، لكن كبار السن هم الأكثر تأثرا بهذا المرض الذي يظهربألم وتورم وصلابة في المفاصل، ويتطور لهشاشة العظام إلى أن يصل لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وبالتوازي مع العلاجات التقليدية، كشف موقع (هيلث لاين) المهتم بنشر التقارير والدراسات العلمية، أن هناك 10 أنواع من الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل، استنادًا لدراسات علمية أجريت في هذا الشأن.

ومن بين هذه الأطعمة الأسماك الدهنية، حيث يحتوي هذا النوع من الأسماك على الأحماض الدهنية "أوميغا 3" والتي تحد من الالتهابات، وأغنى الأسماك بهذه الأحماض: السلمون والماكريل والسردين، كما تعد تلك الأسماك مصدرًا هامًا "لفيتامين د" الذي تقل نسبته في الدم عند الإصابة بالتهاب المفاصل.

ويعد الثوم والزنجبيل كذلك من الأطعمة المفيدة في هذا الشأن، فالثوم يعزز من قدرة جهاز المناعة على مكافحة الالتهابات خصوصًا التهاب المفاصل، بينما يخفف الزنجبيل من حدة التهاب المفاصل وآلام الركبة.

ومن بين أنواع الأغذية كذلك التي ينصح بها، القرنبيط الذي يحتوي على مركب سلفورفان ،ويقلل من خطر الالتهابات التي تفاقم الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، والجوز الذي يتمتع بخصائص علاجية تحد من الإصابة بالالتهابات، وخصوصًا التهابات المفاصل، والتوت الذي التوت يقلل من الالتهاب أيضا.

ووجد الباحثون أن السبانخ وهو من الخضروات الورقية المليئة بالمغذيات الصحية التي تكافح الأمراض وتقلل الالتهابات المرتبطة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، وتبطئ تفاقم هشاشة العظام.

أمّا العنب فهو كما قالت الدراسة ، من أهم مصادر مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، وفق دراسة شملت 24 رجلا ،أثبتت نتائجها أن من تناولوا العنب سجلوا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الالتهاب في الدم بفضل مادة تسمى "ريسفيراترول" الموجودة في جلد العنب، ومفيدة في علاج التهاب المفاصل.

ويشتهر زيت الزيتون البكر بخصائصه المضادة للالتهاب، كما أنه يحد من تورم المفاصل والتهابها، وأثبتت دراسة أجريت على 49 مريضًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تناولت زيت السمك، والأخرى تناولت زيت الزيتون عبر كبسولات، وذلك بشكل يومي لمدة 24 أسبوعًا، أن زيت الزيتون قلل الالتهاب بنسبة 38.5%، أما زيت السمك فقللها بنسب تراوحت بين 40 و55%.

وعصير الكرز، كما جاء بدراسة يحتوى على العديد من الفوائد الصحية ومضادات الالتهاب، ففي إحدى الدراسات تلقى 58 مريضًا بالتهاب المفاصل 237 ميلليلتر من عصير الكرز يوميًا ولمدة 6 أسابيع، وجد الباحثون أن عصير الكرز قلل بشكل ملحوظ هشاشة العظام والتهاب المفاصل.