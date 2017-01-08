ارتفاعات جنونية للأسعار في مصر

تشهد أسعار السلع في مصر ارتفاعات غير مسبوقة، وبشكل شبه يومى، منذ تحرير سعر الصرف، خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضى، الأمر الذى يرجعه التجار إلى الزيادات الكبيرة فى مختلف مدخلات الإنتاج وزيادة سعر الدولار الجمركي.

الدقيق والخبز

قفزت أسعار الدقيق بمقدار 500 جنيه للطن فى أسبوع، لتسجل أسعار الدقيق الفاخر أمس السبت 5300 جنيها للطن، مقابل 4800 جنيها بداية الأسبوع الماضى، والدقيق العادي 4800 جنيه للطن مقابل 4300 جنيه فى الفترة نفسها، بينما بلغ سعر طن النخالة "الردة" 3500 جنيه، بدلا من 1500 جنيه، ما كان سببا فى تعليق العمل بأكثر من 60 مخبزا إفرنجيا فى محافظة القاهرة، ودفع المطاحن لخفض طاقاتها الإنتاجية.

وارتفعت أسعار بيع الخبز البلدى السياحى "غير المدعوم"، بنسب تراوحت بين 33 و 50%، للرغيف الواحد، بعد زيادات أسعار مدخلات الإنتاج بنسب تصل إلى 133%، وبلغ سعر بيع الرغيف البلدى السياحى 75 قرشا، بدلا من 50 قرشا نهاية الشهر الماضى، ورغيف الخبز الشامي السياحى 100 قرش بدلا من 75 قرشا، بينما يباع الخبز البلدى المدعم بسعر 5 قروش للرغيف.

ارتفاع أسعار الدقيق تسبب فى زيادة سعر المكرونة بنحو 200 جنيه للطن ليسجل الطن 5400 جنيه الأسبوع الحالى، بدلا من 5200 جنيه الأسبوع الماضى، ما دفع أغلب مصانع المكرونة إلى خفض إنتاجها الشهرى بنسبة 25%، فى حين توقفت حركة الإنتاج فى مصنعين لتشبع السوق بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وقد زادت أسعار الدقيق فى أسواق التجزئة بقيمة بلغت 75 قرشا فى كيلو دقيق القمح ليسجل 8.25 جنيهات، و3 جنيهات فى دقيق الذرة ليسجل10.5 جنيهات فى أقل من أسبوعين.

يذكر أن الأسعار العالمية للقمح ارتفعت الأسبوع الماضى لتسجل 196 دولارا للطن، مقابل 180 دولارا فى شهر نوفمبر الماضى، و172 دولارا فى شهر يوليو من العام 2016 .

الزيت والسكر

لا تخضع منتجات مثل السكر والأرز والزيت للرقابة أو أى تسعير رسمى ويتراوح سعر بيع كيلو السكر تبعا للمنطقة أو الحي بين 14 جنيها و 16 جنيها، بينما الأرز فيتراوح سعر الكيلو بين 7.50 جينهات و9 جنيهات، ويتراوح سعر زيت الذرة بين 23 جنيها للتر و 26 جنيها .

وارتفع سعرعلبة الصلصة من 23 جنيها إلى 35 جنيه، كماوصل سعر كرتونة البيض 35 جنيها ووصل سعر باكو الشاي زنة 40 جرام إلى 4 جنيهات للباكو.

يشار إلى أن سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية يبلغ 7 جنيهات، مقارنة بـ 10.5 للنوع الحر فى المجمعات الاستهلاكية، والزيت التموينى يباع بسعر 10 جنيهات وزن 800 جرام، والعدس التموينى زنة 1 كيلو بسعر 10 جنيهات للكيلو، وفى الأسواق بسعر 25 جنيها، والفول التموينى زنة 500 جرام بسعر 3.5 جنيهات، وفى الأسواق بسعر 7 جنيهات، وطرحت الوزارة عبوات المكرونة زنة 350 جم بسعر 2.25 كبديل للأرز،

اللحوم والدواجن والأسماك

شهدت أسعار اللحوم المجمدة، زيادة جديدة بالسوق بنحو 3 جنيهات، لتتراوح بين 68 و73 جنيها لكيلو اللحم البرازيلى، فيما سجلت أسعار الدواجن 27 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء، و32 للبلدي.

أما اللحوم البلدية فقد سجل البتلو 150 جنيها للكيلو، والكندوز والضانى 130 و120 جنيها للكيلو على التوالى.

وعلى صعيد الأسماك وصل سعر البلطى إلى 22 جنيها للكيلو، والسمك المكرونة 50 جنيها للكيلو، والجمبرى 160 جنيها.

الدواء

بينما تتواصل أزمة اختفاء الأدوية التي تضرب سوق الدواء في مصر منذ مارس/آذار الماضي، وتفاقمت بعد قرار الحكومة "تعويم الجنيه" في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفق وزير الصحة أحمد عماد الدين، مع عدد من ممثلي شركات الأدوية المحلية والأجنبية على بدء رفع أسعار 2500 دواء، وتصل نسبة الزيادات المقررة للأصناف المحلية الأقل من 50 جنيها إلى 50%، مع تطبيق الزيادات المحددة التي تم الاتفاق عليها سابقا لجميع الأصناف المستوردة.

وزاد النقص الكبيرفي أصناف الدواء، من معاناة المرضى خاصة المزمنة، إذ تضم القائمة اختفاء أدوية عديد من المضادات الحيوية، والفيتامينات، وأدوية العيون، والسكري وضغط الدم والجلطات والكبد والكلى والأمراض العصبية والنفسية، إضافة إلى موسعات الشعب الهوائية ومضادات الاكتئاب.

السيارات

تشهد سوق السيارات حالة من الركود، بسبب إحجام العدد الأكبر من المستهلكين عن شراء السيارات بمختلف مستوياتها بسبب الأسعار، التى سجلت ارتفاعات غير مسبوقة بسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار الجمركي، مع التوقعات بمزيد من الصعود خلال الأيام المقبلة ما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى 90% بحسب متابعين .

وتوقع عدد من العاملين بالسوق خروج صغار التجار والموزعين من السوق، لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر، كما أن كثيرا من الشركات قررت إلغاء استيراد بعض طرازات السيارات، التي ستختفى من السوق خلال العام الحالى.