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عام على غرق "آلان" والعار ما زال يلاحق العالم

2/9/2016

البحر يلفظ جثمان آلان على السواحل التركية

في حديقة منزله أو في غرفته مع دميته أو ربما مع رفاقه يلعب كان الطفل آلان سيعيش العام الرابع من عمره لولا تخاذل العالم عن أكثر القضايا الإنسانية والمآسي وضوحا في التاريخ.

مرَ عام على فراق الطفل السوري صاحب الثلاثة أعوام "آلان كردي" الذي هزت صور جثته طريحا على أحد الشواطئ التركية ضمير العالم، عقب غرق قارب كان يقله مع شقيقه الأكبر ووالدتهما إلى اليونان.

وفي 2 من سبتمبر/ أيلول 2015، عثرت فرق خفر السواحل التركية على جثّة الطفل آلان مع 11 آخرين، بينهم شقيقه ووالدته، الذين لفظتهم أمواج البحر الى شاطئ مدينة "بودروم" في ولاية "موغلا" بعد غرق قاربهم أثناء التوجه إلى اليونان بطريقة غير شرعية.

ورغم مرور عام على الحادث لم يتغير شيء في المأساة السورية فلا يزال النظام السوري وحلفاؤه يقصفون المدنيين ليل نهار ولا تزال جثث المهاجرين السوريين تطفو على شواطئ العالم بعد فرارها إلى الموت من الموت.

ولقي عيلان حتفه لدى غرق القارب الذي كان يقل أسرته في محاولة الوصول إلى اليونان، وتوفي كذلك شقيقه، غالب، ووالدتهما، في حين نجى والدهما عبد الله كردي من الغرق.

وأثارت صورة جثة "آلان كردي" التي لفظها البحر على أحد شواطئ بلدة بودروم في ولاية موغلا، موجة تعاطف مع اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم.

وكانت السلطات التركية اعتقلت في وقت سابق من العام الماضي 4 سوريين يشتبه في تورطهم بتنظيم الرحلة التي انتهت بوفاة 12 مهاجرا غير شرعي من بينهم الطفل آلان، عقب غرق القارب الذي  كانوا على متنه.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، وليام سبيندلر، إن ألف طفل على الأقل، ماتوا غرقا في البحر المتوسط وبحر إيجة، أثناء محاولة أهلهم العبور بهم إلى أوربا، منذ أن توفي الطفل "آلان كردي" غرقا في بحر إيجة قبل عام.

وقال سبيندلر، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بمناسبة مرور عام على العثور على جثة الطفل السوري آلان على سواحل تركيا، إن 4 آلاف و176 لاجئا، غرقوا أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، خلال العام الذي مر على غرق أيلان.

وأضاف سبيندلر، أن ما معدله 11 لاجئا منهم 3 أطفال، يغرقون يوميا، في البحر المتوسط، وبذا يصل عدد الأطفال الذين غرقوا خلال العام الماضي، إلى ألف طفل على الأقل.

بدوره قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية جويل ميلمان، إن 278 ألفا و327 لاجئا، وصلوا إلى أوربا، عبر البحر، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، في حين فقد 3 آلاف و171 شخصا حياتهم، أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا.

وقتل مئات الآلاف من السوريين منذ عام 2011 على يد قوات النظام السوري لقمع الثورة التي طالبت بإسقاطه ودخلت البلاد في حرب حيث تشكلت قوات معارضة مسلحة سيطرت على عدة بلدات في سوريا.

ورغم المجازر التي ارتكبها النظام السوري لا تزال دولا تسانده وتساعده في قتل شعبه ودولا أخرى تقف موقف المشاهد أو تكتفي ببيان إدانة إن فعلت.

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