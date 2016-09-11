15 عاماً على هجمات سبتمبر التي غيرت خارطة العالم

في صباح يوم الثلاثاء 11 من سبتمبر/أيلول 2001 فوجئ العالم بنقل حي على شاشات التلفاز لطائرتين مدنيتين مختطفتين تخترقان جدران برجيْ مركز التجارة العالمي بمنهاتن في نيويورك فتسويانهما ومن فيهما بالأرض خلال ساعة، وبطائرة أخرى تصدم أحد أجنحة مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن فتلحق به أضراراً بالغة، كما انهار مبنى ثالث من 47 طابقاً مجاور لمركز التجارة العالمي.

هذه الهجمات التي غيرت مجرى العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، أعقبتها حروب أطاحت بنظاميْ الحكم بأفغانستان والعراق، وأعمال عنف أخرى، ذهب ضحيتها ملايين البشر بين قتيل ومصاب ومعتقل ومشرد.

تلك الهجمات التي قتل فيها ما يقارب ثلاثة آلاف شخص من جنسيات كثيرة وعرقيات متعددة فضلاً عن المصابين والمفقودين وأعلن تنظيم القاعدة لاحقاً مسؤوليته عنها، استغلها الكونغرس الأمريكي فأصدر متعجلاً قانوناً يمنح رئيس البلاد سلطة استخدام كل القوة الضرورية والمناسبة ضد الدول والمنظمات والأشخاص الذين خططوا وارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات.

استهداف برجي التجارة بنيويورك (الجزيرة)

واتخذت الإدارة الأمريكية هجمات سبتمبر كغطاء لشن عدة حروب بدءاً بأفغانستان ومروراً بالعراق وليس انتهاء بهجمات الطائرات بلا طيار في باكستان واليمن، إضافة لارتكابها خروقاً واسعة لحقوق الإنسان.

وبدأت أحداث 11 سبتمبر في تمام الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، حين اصطدمت طائرة مدنية مختطفة بأحد برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن في نيويورك، وبعدها بـ18 دقيقة اصطدمت أخرى بوسط البرج الثاني من مركز التجارة العالمي لتحدث انفجاراً قوياً نقلته شبكات التلفزيون على الهواء مباشرة، وبعد 39 دقيقة أخرى ضربت طائرة تجارية جزءاً من مبنى البنتاغون بواشنطن، وكانت هناك طائرة رابعة لكنها تحطمت قبل وصولها للهدف.

اشتعلت طوابق عديدة من البرجين وتصاعدت منهما أعمدة كثيفة من الدخان، في حين أخذت كتل الحطام وأشخاص يتساقطون، وظل الحريق مشتعلاً طوال ساعة في الطوابق العليا للبرجين، ثم بدأ البرج الأول في الانفجار من الأعلى وانهار مخلفاً سحابة هائلة من الغبار والدخان غطت جنوب مانهاتن كاملاً، ثم انهار البرج الثاني بعده بنصف ساعة.

أسامة بن لادن-زعيم تنظيم القاعدة (الجزيرة)

على الفور أنهى الرئيس جورج بوش زيارته إلى فلوريدا، كما ألغى وزير الخارجية الأميركي كولن زيارته إلى كولومبيا، وتم إخلاء جميع المباني الرسمية بما فيها البيت الأبيض ومبنى البنتاغون والكونغرس ووزارة الخارجية، وإخلاء منطقة جنوب منهاتن بالكامل، كما أغلقت جميع الجسور والأنفاق بالمنطقة، وتوقفت رحلات السكك الحديدية وحركة المترو، وألغيت جميع الرحلات التجارية، وأُعلنت حالات الطوارئ والاستنفار والتأهب القصوى.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى الاشتباه بتنفيذ أسامة بن لادن وتنظيمه القاعدة للهجمات، وتوالت ردود الفعل الداخلية على الهجمات وانتقادات من الكونغرس لوكالة المخابرات الأميركية (CIA) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) لفشلهما في إحباط خطط هذه الهجمات التي تمت بشكل متقن.

وتسببت أحداث 11 سبتمبر في هبوط أسعار الأسهم في وول ستريت، وتأجيل فتح سوق نيويورك للأسهم حتى إشعار آخر، فضلاً عن تأثر البورصة وهبوط الدولار الأميركي، كما قفزت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة إلى أكثر من ثلاثة دولارات ونصف الدولار لتتجاوز 31 دولاراً للبرميل… وهكذا غيرت هجمات 11 سبتمبر خارطة العالم السياسية والاقتصادية.