العام الدراسي "يذبح" فرحة المصريين بعيد الأضحى

جاء تزامن عيد الأضحى المبارك، مع بدء العام الدراسي الجديد لـ"يذبح" فرحة المصريين بالعيد، إذ تتطلب كل واحدة من المناسبتين مبالغ ليست بالقليلة، في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

وانعكس هذا التزامن إلى جانب حالة الكساد، الذي تشهدها مصر منذ فترة، على سوق الأضحية، لا سيما السوق الأبرز بوسط القاهرة والمعروفة بـ"المدبح" قبيل عيد الأضحى الموافق غداً الاثنين.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، تعترف بها الحكومة المصرية، حيث تخطّى سعر الدولار الأمريكي، مؤخرًا حاجز الـ12 جنيهًا في السوق السوداء (غير الرسمية) مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط ارتفاع جنوني في أسعار السلع، وعزوف من المستهلكين عن الشراء بعد ارتفاع نسبة التضخم إلي نحو 14%.

مذبح السيدة

مئات من الخراف والماعز والبقر، تحتضنهم حظائر منطقة المدبح بحي السيدة زينب (وسط القاهرة) وسط إقبال ضعيف من المشترين، في مشهد يتكرر لعامه الثاني على التوالي، نظرًا لتزامن عيد الأضحى، مع بدء العام الدراسي الجديد (يبدأ في 24 من سبتمبر/أيلول بالمدارس الحكومية وقبلها بأيام بالمدارس الدولية).

طفل لا يتعدى عمره عشر سنوات، يطعم الأغنام والماشية بعلف من الذرة الشامية والبرسيم والتبن (يستخرج من نبات القمح) وعلى نواصي المذبح يقف جمع من الرجال تميّزهم ملابسهم دون غيرهم، وهم يًسنون سكاكينهم، أملاً في بيع واحدة من الخراف أو الماعز أو البقر، لكن ما من مشترٍ.

عصام السنان (45 عامًا)، بائع أدوات ذبح بحي السيدة زينب، يرتسم كساد السوق على وجهه، وبضيق، يتحدث، قائلاً "العيد الحالي ليس عيدًا، الأسعار في كل شيء زادت النصف وأكثر".

يرى البائع أن حاله يعبر عن الكثيرين من الجزارين (القصًابين) في مصر، موضحًا أن "الاستعداد للعيد في سوق الأضحية يبدأ من خلاله، وبما أن السوق لديه بلا حركة، فحركة البيع والشراء هي الأخرى في انتظار مشهد أكثر ركودًا".

وبحسب السنان، تبدأ أسعار السكاكين محلية الصنع من 15 جنيهاً (أقل من دولارين) وحتى 50 جنيهاً (6 دولارات تقريبًا) بينما المستوردة يتجاوز 100 جنيه (11 دولارًا تقريبًا) للواحدة".

وعلى جانب آخر من المذبح، يقف "فرج علي" ستيني الهيئة والعمر، لم يختلف حديثه كثيرًا عن سابقه، خاصة فيما يتعلق بكساد حالة البيع والتجارة.

يقول "علي" وهو بائع ماشية في المذبح، إن "أسعار الأضاحي زادت بنسبة الثلث عن العام الماضي"، مشيرًا أن "أسعار اللحوم قبل الذبح، للعام الحالي وصلت 45 جنيهًا (نحو 5 دولارات تقريبًا) للكيلو الواحد، بينما في العام السابق كان السعر 35 جنيهًا (نحو 4 دولارات تقريبًا)"، معرباً عن حزنه جراء قلة حركة البيع والشراء.

واتفق معه "جابر شلبي" عضو شعبة القصابين (الجزارين) بالغرف التجارية بالقاهرة (حكومية)، على أن السوق المصرية تشهد كسادًا وركودًا في بيع اللحوم حاليًا".

وقال شلبي، في تصريحات صحفية، إن "موسم عيد الأضحى يشهدًا ركودًا في حركة البيع، نتيجة الحالة الاقتصادية للأسر المصرية والارتفاع المستمر في الأسعار".

قِبلة التجار والمستهلكين

وبينما يفضل التجار بالقاهرة، شراء الذبائح الجاهزة من مذبح السيدة زينب؛ لبيعها في مناطقهم بسعر أعلى، توفيرًا لمشقة شراء الماشية الحية وذبحها، يستقبل المذبح أيضًا مستهلكين يرغبون في أسعار مخفضة.

"أيمن محمد" (42 عامًا) مدرس لغة عربية يقطن بمدينة حلوان (جنوبي القاهرة) فضَّل شراء حاجات أبنائه الثلاثة بالمراحل الدراسية الثلاث (ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي) من أدوات المدارس وملابسها ومصاريفها التي وصفها بـ"النار"، على شراء أضحية، اعتاد على ذبح مثلها طوال سنوات عشر مضت، بحسب قوله.

يقول أيمن إن "العام الجاري لم يشهد له مثيل في ارتفاع الأسعار" صابا جام غضبه، الذي بدا واضحًا على انفعاله أثناء الكلام، على الحكومة التي "تُعد من دون أن تعطي"، وفق تعبيره.

وأوضح أن "أسعار بيع اللحوم تختلف تمامًا عن العام الماضي، اشتري الكيلو بـ100 جنيه (نحو 11 دولارًا تقريبًا) بنسبة تخطت 40% عن العام الماضي".

تحرك حكومي

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بتوفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، عبر تكثيف إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة على الأسواق من جانب الأجهزة الرقابية، لضمان أحكام السيطرة والرقابة عليها.

وأكد إسماعيل، خلال اجتماعه بعدد من الوزراء، قبل أسبوعين من حلول عيد الأضحى، "أهمية التحرك في محاور عدة لضمان تخفيض الأسعار، في مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد (جنوب) والدلتا (شمال)".

وزارة الزراعة المصرية، أعلنت من جانبها، أنها بدأت في تنفيذ استراتيجيتها استعداداً لعيد الأضحى المبارك، لسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

ارتفاع سعر الدولار

وتشير تقارير محلية إلى أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة وأن مصر، تستورد الماشية من عدة دول أبرزها السودان، البرازيل، إثيوبيا، وتسدد قيمتها بالدولار، إلى جانب قضاء الماشية فترات طويلة داخل الحجر الزراعي، واستهلاكها كميات كبيرة من الأعلاف، المستورد أغلبها هي الأخرى.

وشهدت مصر، في وقت سابق، عددًا من الحملات الداعية لمقاطعة اللحوم، لمواجهة الغلاء المطرد في الأسعار، أشهرها حملة "بلاها (لا داعي لـ) لحمة" التي حازت تغطية إعلامية كبيرة، لكنها لم تؤثر بشكل حقيقي في انخفاض أسعار اللحوم، بحسب تقارير محلية.

والأضحية هي إحدى شعائر الدين الإسلامي، تعني تقديم ذبح من الأنعام (الماشية) وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها.

