5 مصائر مختلفة لـ 26 وجها تصدروا منصة اعتصام "رابعة"

محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر

على مدار 48 يوما من اعتصام "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، الذي نظمه مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب، عقب الإطاحة به بانقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، لعبت المنصة الخشبية المقامة في قلب الاعتصام دورا حماسيا وإعلاميا، وشكلت منبرا لإعلان المواقف والخطوات التصعيدية، واعتلاها وجوه عدة من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من قوى سياسية معارضة لعزل الرئيس.

وبعد مرور 3 سنوات على فض قوات الأمن المصرية الاعتصام في 14 أغسطس/ أب 2013، مخلفًا مئات القتلى والجرحى بخلاف معتقلين ومختفين قسريًا، وفق تقارير حكومية وحقوقية، تشتت 26 وجها ممن تصدروا منصة الاعتصام بين 5 مصائر مختلفة منهم "السجين" و"المطارد" و"المتوفَي" و"المنزوي عن الصورة" و "المتراجع عن دعم الشرعية".

وبُنيت منصة رابعة بأعمدة خشبية على مساحة واسعة، أمام المسجد الذي يحمل اسم الميدان ذاته (تم تغيير اسم الميدان حاليا إلى هشام بركات النائب العام الراحل الذي توجه للإخوان اتهامات بقتله وهو ما تنفيه الجماعة)، وكان يقوم على إدارتها جماعة الإخوان.

ودأب على تصدر المنصة في كل مرة من 3 إلى 5 من قيادات الصف الأول والثاني للاعتصام، يهتفون بالصيحات الحماسية، ويصدرون التوجيهات للمعتصمين، والبيانات للإعلام، بخلاف تلك الأوقات التي يخطب فيها قيادات الصف الأول وعلى رأسهم "محمد بديع" مرشد الإخوان.

ويوم فض الاعتصام الشهير في 14 أغسطس، استمرت منصة "رابعة" في توجيه المعتصمين لساعات، عبر خطابات تصدرها "صلاح سلطان" و"محمد البلتاجي"، و"عبد الرحمن البر"، القيادات البارزة بجماعة الإخوان، حتى دخلت قوات الجيش والشرطة المكان وسيطرت على الميدان، وهدمت المنصة.

مصير الـ 26

تصدرت 26 شخصية اعتلاء "المنصة"، وتفرقت مصائرهم بعد فض الاعتصام بالقوة، على النحو التالي:

– السجن:

ضم القسم الأكبر من هذه القيادات حيث يقبع 12 منهم في عدد من السجون المصرية، بتهم متعلقة بالعنف (ينفونها بشدة)، وهم: "محمد بديع" (مرشد الإخوان المسلمين)، وأحمد عارف (متحدث باسم الإخوان)، وعبد الرحمن البر (عضو مكتب الإرشاد بالإخوان وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر)، وصلاح سلطان (أستاذ شريعة وداعية)، وصفوت حجازي (داعية)، ومحمد البلتاجي (قيادي بازر بالإخوان)، وعصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل والمنبثق عن الجماعة)، وأسامة ياسين (وزير سابق)، وباسم عودة (وزير سابق)، وحسين إبراهيم (زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل)، وعصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط المعارض)، وحسن البرنس (قيادي بالإخوان ونائب محافظ سابق).

– الانزواء التام أو الاكتفاء بتصريحات إعلامية على فترات:

وهذا هو حال 4 شخصيات هم: "فوزي السعيد (داعية قضي فترة حبس احتياطي وتم إطلاق سراحه)، وياسر علي (متحدث سابق باسم الرئاسة المصرية قضي فترة حبس وتم إطلاق سراحه)، وأسامة مرسي (نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب)، وجمال عبد الهادي (داعية وارتبط اسمه بتصريحه عن رؤيا رواها فوق المنصة، وقال إنه رأى فيها عودة مرسي لمنصبه).

– الوفاة:

برز في هذا المصير قيادي واحد، هو فريد اسماعيل، القيادي الإخواني البارز الذي توفى في مايو/آيار 2015 في محبسه جراء ما قالت جماعة الإخوان إنه قتل عمد بالإهمال الطبي في السجن، وهو الاتهام الذي رفضته وزارة الداخلية وقتها، معتبرة أن وفاته نتيجة مرضه.

– الهروب خارج البلاد:

اختار 7 من قيادات المنصة هذا المصير خشية الملاحقات الأمنية وهم: جمال حشمت (قيادي بازر بالإخوان)، وطارق الزمر (قيادي بارز بحزب البناء والتنمية الإسلامي)، ومحمد عبد المقصود (داعية)، وجمال عبد الستار (وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا)، ونور عبد الحافظ (إعلامي)، ووجدي العربي (فنان)، وعاصم عبد الماجد (قيادي بالجماعة الإسلامية).

– التراجع عن الشرعية والبحث عن مبادرات سياسية:

أبرز من اتخذ هذه الوجهة اثنان هما القيادي السابق في حزب الوسط المعارض، طارق الملط، وكان يشارك في المفاوضات بين التحالف المتمسك بشرعية "مرسي" وبين شخصيات دبلوماسية دولية قبل فض الاعتصام، ويعترف بشرعية النظام الحالي، وخاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة، غير أنه ينتهج نهجا معارضًا في الفترة الأخيرة.

إلى جانب محمد العمدة، السياسي المصري الذي طرح أكثر من مبادرة لحل الأزمة السياسية لا تستند على شرعية مرسي بشكل واضح، وتعترف بشرعية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن قوات الجيش والشرطة المصرية فضت قبل ثلاثة أعوام بالقوة اعتصام ميدان رابعة، بعد نحو أربعين يوما على انقلاب قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب مرسي، ليتولى الأول السلطة لاحقا عبر انتخابات رئاسية جرت في العام التالي.

وتسببت عملية الفض في مقتل نحو ألف معتصم على أقل تقدير وفقا لمنظمات حقوقية، بينما تحدثت تقارير رسمية عن نحو ستمئة قتيل من المعتصمين وعشرات القتلى من الضباط، ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الفض بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وبدأت عملية فض الاعتصام بتقدم آليات عسكرية وإحاطتها بجميع مداخل ميدان رابعة وأطبقت الخناق على كل من فيه، وانهمر الرصاص من فوقهم ومن كل الاتجاهات، وأحرقت الخيام وجرفت الجثث.

