حدث في مثل هذا اليوم: مرسي يعين السيسي وزيرا للدفاع

في مثل هذا اليوم من أربع سنوات مضت، بالتحديد في 12 من أغسطس/ آب 2012 قرر الرئيس المصري ـ وقتئذـ محمد مرسي تعيين اللواء أركان حرب عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول.

تعيين مرسي للسيسي جاء بعد إحالة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد.

وقرر مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي كان المجلس العسكري قد أعلنه قبيل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة التي انتهت بفوز مرسي.

كما قرر مرسي إقالة طنطاوي الذي أدار المرحلة الانتقالية في مصر بصفته رئيسا للمجلس العسكري وكذلك نائبه عنان، وقرر تعيينهما مستشارين له كما منحهما قلادة النيل "تقديرا لما أدياه من خدمات جليلة للوطن".

وقرر مرسي تعيين عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة بعد ترقيته من رتبة لواء إلى فريق أول، كما قرر تعيين صدقي صبحي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة مع ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق، وكذلك تعيين اللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع.

كما قرر الرئيس المصري إقالة الفريق مهاب مميش من منصبه كقائد للقوات البحرية وعينه رئيسًا لهيئة قناة السويس.

وبعد أقل من عام على تعيينه وزيرا للدفاع، وبالتحديد في الثالث من يوليو/تموز 2013 أعلن السيسي عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وعلق العمل بالدستور وكلف رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد مؤقتا.

وبعد 10 أشهر على عزل مرسي أعلن عبد الفتاح السيسي يوم 26 من مارس /آذار 2014رسميا خوض انتخابات الرئاسة المصرية.

وهي الانتخابات التي لم ينافسه فيها سوى حمدين صباحي، وحصل السيسي فيها على نسبة 96.91% من الأصوات في انتخابات وصفتها قوى معارضة بالإجراءات الباطلة لتنصيب قائد الانقلاب العسكري رئيسا للبلاد.