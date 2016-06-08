"شاومينج" يتحدى السلطة في مصر و"يغشش ثانوية عامة"

تعتبر الثانوية العامة من أهم مراحل التعليم في مصر، حيث يتحدد مستقبل الطالب الجامعي بناء على عدد الدرجات التي يحصل عليها في امتحان الثانوية.

وتعتبر الامتحانات فترة عصيبة يمر بها كل بيت مصري به طالب في الثانوية العامة، حيث تعقد الأسرة آمالها على أن يحصل الطالب على أعلى الدرجات لكي يستطيع الالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يريد.

امتحانات الثانوية العامة جاءت بطعم مختلف، إذ سادت حالة من الارتباك في اللجان على مستوى الجمهورية بعد تسريب نماذج الأسئلة والاجابات النموذجية لبعض الامتحانات قبيل موعد بدء الامتحانات بساعة.

الظاهرة الجديدة هذا العام، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تحد صريح لوزارة التربية والتعليم، والقائمين على وضع الامتحانات.

"شاومينج بيغشش ثانوية عامة" و"بالغش اتجمعنا" هي صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنشر نماذج الأسئلة والاجابات.

وأعلنت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، عن أهدافها من تسريب الامتحان إلى لفت الانتباه إلى أن الوزارة تبيع الوهم للطلاب وتتاجر بها، مؤكدة أنها حان الوقت لتغيير هذه المنظومة الفاشلة وعدم العبث بأحلام الطلاب".

وأشارت إلى أنهم يريدون الاهتمام بالمدرس بما لديه من حقوق من حقوق وامتيازات وعليه من واجبات.

وطالبت الصفحة إلغاء التصنيف الطبقي للكليات، من خلال التنسيق، مؤكدين على ضرورة تفعيل امتحانات القدرات، وتطوير المناهج الرقمية وإلغاء الاعتماد على الورق، وإثبات القدرات العقلية.

وأكدت الصفحة أنهم سيتخفون إلى الأبد وقت أن تستوعب الوزارة أنها لو اختضت الطلاب واستبوعبتهم لربت أجيالا من العلماء والمهندسين والأطباءعلى حد قولهم.

نشرت هذه الصفحات امتحاني اللغة العربية، والتربية الدينية للثانوية العامة، ووعدت بنشر امتحانات أخرى.

اضطرت وزارة التربية والتعليم إلى إلغاء اختبار التربية الدينية المقرر على أكثر من 560 ألفا من طلاب الثانوية، لكن الوزارة لم تلغ امتحان اللغة العربية رغم اكتشاف تسريب أسئلة الامتحان عبر عدد من الهواتف المحمولة الخاصة بالطلاب في بعض لجان الامتحان على مستوى الجمهورية.

وزارة الداخلية المصرية أعلنت أنها تمكنت من ضبط طالبين بتهمة إدارتهما لصحفة تحت مسمي (شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) تعمدت تسريب الامتحانات للطلبة في السنة النهائية من المرحلة الثانوية بمصر.

بيان الداخلية قال إن المتهمين كانوا ينشرون علي مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة مسربة مع الإجابات النموذجية لها وكذا ترويج لأوراق خاصة بالمواد الدراسية بمقابل مادي.

وأضافت الداخلية أنهم تمكنوا من ضبط "أحمد" وهو طالب بالفرقة الأولى بمعهد نظم معلومات ومقيم بالجيزة، و"عبدالله " وهو طالب بالفرقه الثانيه بكلية التجاره وإدارة الأعمال، واتهمتهم بإدارة صفحة (شاومينج بيغشش ثانوية عامة).

وأشارت إلى أنه تم ضبط والد أحمد وبحوزته جداول امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وأنهم يبيعون الامتحان مقابل 150 جنيهًا للمادة الواحدة، و900 جنيه للمواد جميعها، وإعلان عن سماعات وأجهزة صغيرة الحجم لاستخدمها في الغش داخل اللجان.

اللافت أن تقارير إعلامية أفادت بقيام عدد من ضباط الشرطة وقضاة ونواب ومسؤولين في محافظة أسيوط جنوبي القاهرة، بالحصول على موافقة وزير التربية والتعليم، ووكيله في المحافظة، بنقل أبنائهم من لجان مدارسهم الأصلية، إلى مدرسة البداري الثانوية، التي اشتهرت خلال السنوات الماضية بوقائع غش جماعي.

تسريب امتحانات الثانوية العامة بمصر أحدث ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتباكا كبيرا داخل وزارة التربية والتعليم، ولكنه جاء كاشفا لأزمة كبيرة داخل منظومة التعليم المصرية برأي خبراء ومراقبين.