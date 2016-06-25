مزحة قد تؤدي إلى استقلال لندن عن بريطانيا

صادق خان عمدة لندن

نداءات بدأت على شكل مزاح " نعم لاستقلال لندن ! صادق خان رئيسا ! عاشت اللكسيت ! (أي خروج لندن) لكن المزحة أخذت شكلا آخر أكثر جدية.

فسرعان ما جمعت عريضة أطلقت السبت تطالب باستقلال العاصمة البريطانية وانضمامها إلى الاتحاد الأوربي أكثر من 130 ألف توقيع.

وقال مطلق العريضة الصحافي الحر جيمس أومالي (29 عاما) لوكالة فرانس برس "البداية كانت على شكل مزاح، عبارة عن صرخة إحباط ويأس. كنت أعتقد بأنني سأجمع مئة أو مئتي توقيع كحد أقصى. أكاد لا أصدق عدد الموقعين".

وأطلقت العريضة بعيد صدور نتائج الاستفتاء فجر الجمعة وهي تطالب عمدة لندن صادق خان ب"إعلان لندن مستقلة عن المملكة المتحدة، وأن تقدم ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

أليس الأمر مستحيلا ؟ يجيب أومالي "نعم، إلا أننا حتى الأمس القريب كنا نعتقد أيضا أن البريكسيت أمر مستحيل" مضيفا أنه مستفيدا من "النجاح الهائل" الذي حققته العريضة فإنه ينوي المطالبة سريعا بإعطاء المدينة مزيدا من الصلاحيات.

ولم تبق مبادرة أومالي معزولة. فقد أطلقت عريضة أخرى مشابهة تحت شعار "لتبق لندن داخل الاتحاد الأوربي" جمعت حتى ظهر السبت أكثر من 16 ألف توقيع.

وكان نحو 400 ناشط من المؤيدين لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوربي ساروا في تظاهرة مساء الجمعة في لندن تعبيرا عن رفضهم للخروج. وقالت الطالبة بولي باتلر (22 عاما) وهي تشارك في التظاهرة "نحن خائفون، وكل الأشخاص الرائعين هنا يشعرون بالخوف".

وتنطلق هذه المبادرات من موقف سكان لندن خلال الاستفتاء إذ صوتوا بنسبة 60% للبقاء داخل الاتحاد الأوربي في حين أن البلاد بكاملها صوتت للخروج بنسبة 51.9 في المائة.

تمتد مدينة لندن الكبرى على مساحة 1500 كلم مربع وتضم مناطق ريفية على أطرافها. وفي وسط المدينة حيث الاكتظاظ السكاني كبير وصلت نسبة المصوتين للبقاء داخل الاتحاد الأوربي إلى أكثر من 75%.

وأصدر صادق خان بيانا الجمعة طالب فيه بإشراك مدينة لندن في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوربي وبأن "تبقى عضوا في السوق الموحدة".

ومما قاله صادق خان في بيانه "من المهم جدا أن يكون للندن صوتها خلال هذه المفاوضات على غرار أسكتلندا وأيرلندا الشمالية". وأضاف موجها كلامه إلى المهاجرين الأوربيين قائلا لهم إنهم "سيبقون على الرحب والسعة في لندن".

ويسكن في لندن 6 ملايين و800 ألف نسمة 37% منهم ولدوا في الخارج.

وتقول الإسبانية كارمن مارتينيز (37 عاما) التي تعيش في لندن منذ سنوات "إن لندن مدينة متنوعة لا يمكن مقارنتها بأي مكان آخر داخل بريطانيا حيث لا يلقى المهاجرون الترحيب. إننا لا نشعر هنا بأننا مهمشون".

من جهتها قالت بيفرلي ديفيد (33 عاما) العاملة في مجال الموارد البشرية "إن هوية اللندنيين مختلفة عما هي في بقية مناطق البلاد. أشعر بانني لندنية أولا ثم أوربية ثم بريطانية".

ولم يخف بعض سكان لندن غضبهم على القادة الذين شاركوا في الحملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. فقد تجمع عشرات الأشخاص الجمعة أمام منزل الرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون في العاصمة البريطانية وأطلقوا هتافات تنديد بوجهه ووصفوه ب"الخائن"، في حين حاولت راكبة دراجة هوائية قطع الطريق أمام سيارته وهتفت في وجهه "عار عليك يا بوريس".

وإذا كانت لندن لا تحبذ الخروج فذلك يعود أيضا إلى موقعها كواحد من أهم المراكز المالية في العالم.

وكتبت صحيفة "ذي ايفنيغ ستاندرد" السبت "أن اقتصاد العاصمة مرتبط كثيرا بالقطاع المالي الذي يرتبط بدوره بعلاقتنا بالسوق الأوربية".

وتحت وسم "لنترك إنجلترا الصغيرة" كتب المهندس مارك ميدلتون على تويتر "أنا أدعم اللكسيت، ولتترك لندن المملكة المتحدة وتبقى عضوا في الاتحاد الأوربي لنصبح مدينة دولة مزدهرة مثل سنغافورة".