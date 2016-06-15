فيسبوك يرشد أسرة عن مكان عائلها المختفي منذ أكثر من عامين

الأب وأبناؤه الاثنين مازالوا خلف القضبان

أم وبناتها الثلاث يعشن على دعواتهن، يُناجينّ الله في كُل صلاة، أن يجمع شتات أسرتهن التي بدد جمعها الأمن المصري. ربُ الأسرة مُختفِ قسريًا، ونجلاه خلف قضبان سجون الدولة بغياهب سجن "العقرب" في قضية لا يملكون فيها ناقة ولا جمل، ومحور تُهمهم أنهم من أرباب مدينة "العريش" المُتهمة دومًا بإفراز المتطرفين، المُخالفين للدولة وقواعدها الأمنية وتعاملها الفجّ مع المواطنين؛ ولكن ما زال أمل اللقاء يغلب على ألم الفُراق.

البداية

تقول «آية» ابنة المُهندس «سمري محمد أحمد خطابي» البالغ من العُمر 55 عامًا، ويعمل كـ "كبير مهندسين بشركة الكهرباء بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، ويقيم بمنطقة "حي الفواخرية " وسط المدينة "في مُنتصف يوم 24 فبراير/ شباط 2014، كنت أحضر أحد دروسي الخصوصية ببيتنا، وكان عُمري وقتئذٍ (17) وبضعة شهور، دخل أبي وكان شاحب الوجه، وتظهر عليه علامات القلق والاضطراب، بعدما بدأ بالسلام قال مُستنكرًا إن قسم الشُرطة طلب حضوره دون أن يعرف سبب هذا الطلب. لم يأبه لما قاله أحد، إلّا والدتي التي طالبته أن يذهب ليستفهم منهم عما يريدونه".

وتستطرد "نزل أبي ليجد مجموعة من الرجال يرتدون زيًا مدنيًا ومدججين بالسلاح يصطحبونه في "ميكروباص" مدني، لتكون الصدمة حينها، لم يُسمع وسط سكون الحي سوى صُراخ إخوتي وبُكاء والدتي، وصدمتُ أنا لتصل حالتي لنوبة من الإغماء فقدت النُطق طوال اليوم، إثر الصدمة التي لم نكن نتوقعها خاصة وأنّ أخوي مُعتقلان مِن قبل في قضية صعبة وهي القضية المعروفة باسم أنصار بيت المقدس".

وتضيف «آية» التي تدرس بكلية التربية – قسم رياض الأطفال بجامعة قناة السويس – فرع العريش "القوة التي اختطفت أبي توجهت به لقسم شرطة ثان، ومن ثمّ لمقر الكتيبة 101 شرق العريش (كتيبة خاصة بقوات مخابرات حرس الحدود ومعروفة بتعذيها للمواطنين وكثيرًا ما وجدت جثثا مُلقاة لمعتقلين كانوا بداخلها في وقتٍ سابق)، وقد شاهده أحد أقربائه بمقر الكتيبة عقب اختطافه بأسبوع، ولكنه اختفى بعد ذلك، ولم نتمكن من زيارته أو رؤيته أو حتى معرفة مكان إحتجازه حتى الآن".

وتُضيف «إخلاص»، الابنة الثانية لرب الأسرة، البالغة من العُمر 18 عامًا "تواصلنا مع منظمات عديدة مُهتمة بحقوق الإنسان كـ «المرصد السيناوي لحقوق الإنسان، مُنظمة هيومان رايتس مونيتور» وبعض النُشطاء المهتمين بنشر تلك القضايا، وتقدمنا بعدة شكاوى للنائب العام المصري ومنظمات حقوق الإنسان المحلية لكن دون جدوى بل صرحت الجهات المعنّية بأنه لا وجود لمُختفين قسرًا في السجون أو مقار الاحتجاز، وكانت مصادر قريبة من الأسرة أخبرتهم بوجوده في سجن "العازولي" –مقر احتجاز غير قانوني ولا يخضع للوائح تنظيم السجون-، وما زال أبي قيد الاختفاء القسري، وما زلنا بين لهيب فقدانه، وعذاب شتات أسرتنا، كل خبر وإن كان كاذبا أو غير حقيقي يبث فينا روح الأمل ".

اعتقال الشقيقين

ومِن جُملة ما تعرضت له تلك الأسرة من صدمات، تقول الزوجة «أم محمد» "تعرض ولداي للإعتقال، ففي يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013 كان نجلي «محمد»، البالغ من العمر 25 عامًا، حاصلا على بكالوريوس تجارة برفقة أحد أصدقاءه بحي المساعيد لتقوم قوة من الأمن باعتقاله دون سند قانوني. وبعد أقل من عام اعتقلت قوات الأمن نجلي الأصغر «محمود»، البالغ من العمر 23 عامًا، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، وذلك حال مروره بكمين أمني هو وقائد سيارة كان برفقته بمحافظة القاهرة في 26 يونيو/ حزيران 2014".

تعذيب وحشي

تتابع «أم محمد» بنبرة تمتلئ بالحُزن والأسى "تم توجيه الانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس لابني محمد، وتعرض أثناء اعتقاله للتعذيب الوحشي والممنهج حيث تم التنكيل به وتعرض لأشد أنواع التعذيب، وفي بداية اعتقاله تم إيداعه بالكتيبة "101" –حرس حدود- الواقعة شرق مدينة العريش، لمدة يومين ولم يتم إيقاف التعذيب وبعدها تم ترحيله لسجن "العازولي – بمعسكر الجلاء العسكري بالإسماعلية"، وتم إخفاؤه لمدة 40 يومًا وفي أثناء تلك المُدة تعرض لأبشع أنواع التعذيب، بالإضافة إلى تعرضه لانتكاسة في عملية قام بها لمُعالجة وجهه من كثرة التعذيب، وبعدها تم ترحيله إلى مقر أمن الدولة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ومكث هناك لمُدة يومين تعرض فيهما للتعذيب أيضًا وبعدها تم ترحيله لسجن العقرب شديد الحراسة، وهناك تم سجنه انفراديًا لمدة شهر ونصف".

أما عن «محمود» فقالت "تم اعتقاله هو والسائق الذي كان برفقته أثناء توجهه لإجراء عملية جراحية، وتم إيداعه بمقر أمن الدولة بمدينة نصر "لاظوغلي"، لمدة ثلاثة أيام وهناك تعرض للضرب والتعذيب الممنهج ليتم ترحيله بعدها لسجن العازولي، بمعسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية؛ مكث فيه ما يقرب من 4 أشهر، تم التحقيق معه أكثر مِن مرة في هذه المُدة وبعدها رُحِلّ لسجن العقرب، وقد تم توجيه تُهمة الانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس" دون وجود أدلة ثبوت أو إدانة على غرار ما حدث مع شقيقه الأكبر.

مضايقات أثناء الزيارة

بعد بُرهة من السكوت والسكون، بما ينم عن ألم داخلي، تستكمل «أم محمد» وفي مُقلتيها دموع تأبى النزول "نتعرض للكثير من المُضايقات أثناء زيارة «محمد» ولا نتمكن من التواصل المُباشر معه إلّا من خلف حاجز زجاجي وممنوع الاقتراب منه أثناء الزيارة".

وأضافت "كانوا بيعاملونا كويس في بداية اعتقاله لكن الفترة دي ومن مُدة مش كبيرة بدأوا يضيقوا علينا وبنتعرض لأسوأ مُعاملة وتفتيش أغراضنا بطريقة مُهينة ومستفزة". كما سمحوا بدخول مُستلزماته الشخصية في البداية "ملابس وبطاطين وأدوية وطعام وكل مستلزمات النظافة"، لكن بعدها تم تجريدهم من جميع احتياجتهم الشخصية كما إنه تم منع دخول الطعام من خارج السجن.

أمل اللقاء

وأملًا في النجاة من واقعٍ مَرير، والحُلم بمستقبل أفضل، تقول الابنة الثالثة «حبيبة» (15 عاما) "أنا بأمسّ الحاجة لوالدي"، وتتابع بمرارة "بيكفي غياب، بيكفي وجع، جنوا على زهرة حياتنا وأعتقلوا أخواتي، بدنا نعرف بابا وين، بدنا يقولولنا إنه حي وموجود، بدنا يعرفونا ليش أخدوه منّا من غير ذنب وبدون سبب".

وتُضيف حبيبة "نفسي أصحى الصبح ألاقي بيتنا زي زمان أحس بآمان وجود بابا وبدفء حُضن أخواتي، نفسي أحس بكل المُناسبات السعيدة اللي بابا كان بيشاركنا فيها، نفسي الحاضر دة ينتهي وتبدأ فترة مستقبل جديدة تفرحنا، نفسي أشوف بابا وأطمن عليه وأخده في حُضني".

إرهاق نفسي

تقول «آية» الابنة الكبرى "كُل اللي كُنا بنسمعه وبنحسه خيط أمل كان بيرهقنّا نفسيًا أكتر"، خاصة عندما ذهب عمي «حامد» لمقر "الأمن الوطني" بالعريش ليبلغوه أنهم ليسوا بحاجة له ولا يوجد عليه أيّ شُبهّة، وكُل من توسطوا لمعرفة مكان احتجازه من المدنيين المتسمين بعلاقات جيدة مع قيادات عسكرية وأمنية بالدولة قالوا حرفيًا: "هو كويس وبخير بس متسألوش هو فين".

وتُضيف "لا أخفي سرًا أنّ غياب والدي، وإعتقال أخوتي يُرهقنا نفسيًا بشكل لا يوصف، كذا يُرهقنا الأمر ذاته اقتصاديًا واجتماعيًا، لا سيما إننا محض ثلاث فتيات كُلنا في عُمر الزهور، في أمس الحاجة لوالدي، ووجوده إلى جوارنا، حُرمنا منه في أكثر فترة نُريده فيها إلى جوارنا، سلمنّا أمرنا لله، ونشتكي له فقط، وألسنتنا تلهج مع كُل غروب وشروق أن يجمع الله شتات أسرتي، وأتهم "قوات الجيش" باختطاف والدي وإخفائه، وأطالبه بالإفراج الفوري عنه، وأحمله مسئولية سلامته الصحية والبدنية".

نبأ سعيد

تحكي «آية» عن نبأ أدخل السعادة والسرور لقلوبهنّ "في ليلة 5 يونيو/ حزيران 2016، فوجئنا ببعض الصفحات على موقع فيسبوك تهتم بشأن المُختفين قسريًا والشأن الخاص بسيناء كـصفحتي "أحياء تحت الأرض"، و "خواطر سيناوي" تحمل لنا بُشرى خروج أحد المُعتقلين وكان مختفيًا بشكل قسري داخل قسم "التحري" بسجن "العازولي" العسكري بمحافظة الإسماعيلية –حيث مقر الجيش الثاني الميداني- أعلن عن 7 أسماء لمواطنين مُختفين قسريًا كان من بينهم اسم والدي، لتنهال بعد الإعلان عن هذا النبأ الإتصالات الهاتفية علينا تزف البُشرى وتُبارك لنا".

مشهد لا يُنسى

وتضيف "لن أستطيع أن أنسى هذا المشهد، الذي سبقتنا فيه دموع الفرح، مع أصوات دعواتنا وتحميداتنا وتهليلنا، لن أنسى مشهد احتضان أمي لنا واحتضاني لشقيقتيّ فرحًا بمعرفة "خيط" بثّ فينا الروح مرةّ أخرى، بعدما أثقل أرواحنا اليأس، خيط أعطانا شُعاع أمل أن بابا ما زال حيًا يُرزق، ولا بأس إن كان النبأ من موقع تواصل اجتماعي، ولا بأس إن كُنّا نستجدي حقًا أصيلًا لنا مِن دولةٍ حرمتنا من زهرة حياتنا، لا بأس إن كان النبأ يحتمل البُعد عن الواقع والحقيقة".

واختتمت "لا نُريد أكثر مِن حقنا، ولا أُريدُ أكثر مِن ان نحيا كأي أسرة مُكتملة، أريد أبي يعود ليملأ بيتنا فرحًا وسعادة كما كان، وأخوي يعودان من أحضان زنزانتهما، لأحضان غرفتيهما الاتي يظلل عليهما عتمة الحُزن، نُريد أن يكون ما نعيشه حلمًا وإن شئت فقُل كابوسًا نصحو لنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونفيق حقًا على واقع مُشرق نحيا بكنف والدي ونجتث تلك الفترة من ذاكرتنا بل من قلوبنا، وأرى أنّه بات قريبًا".