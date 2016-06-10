أطفال "غزة" تركوا مدارسهم لإعالة ذويهم

معاناة أطفال غزة تزداد بسبب الفقر- أرشيف

ترك الفتى الفلسطيني وليد معروف المقيم في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة مدرسته وانصرف إلى جمع الحصى ومخلفات المنازل المدمرة لبيعها مقابل المال من أجل مساعدة عائلته.

ويقول وليد (11عاما) في حي الأمل في بلدة بيت لاهيا، المنطقة الأكثر فقرا في القطاع حسب المنظمات الإنسانية، "أنا تركت المدرسة، وأشتغل بجمع الحجارة والأنابيب البلاستيكية من مخلفات المنازل المدمرة لتوفير المصروف لشقيقي وشقيقتي، لأن أبي لا يعمل".

ويبيع وليد ما يجمعه إلى شركات تعيد تدويرها.

يحدث ذلك بينما يستعد العالم لإحياء يوم "لا لعمالة الاطفال" الأحد، وفيما أرقام عمالة الأطفال في العالم تتراجع من 246 مليونا في العام 2000 الى 168 مليونا اليوم، بحسب المنظمة العالمية للهجرة، يبقى الوضع في قطاع غزة مأسويا.

وبحسب الارقام الفلسطينية الرسمية، تضاعف في خمس سنوات عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يعملون وتتراوح أعمارهم بين عشر سنوات و17 سنة، وبلغ 9700.

ويعيش نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 1.9مليونا تحت خط الفقر.

وشهد القطاع خلال ست سنوات ثلاث حروب. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا خانقا على القطاع، بينما أغلقت مصر منذ ثلاث سنوات المعبر الوحيد المؤدي إليه.

وتوزع مساعدات على حوالى 80 في المئة من السكان، بينما تصل نسبة البطالة إلى 45 في المئة، وهي من الأعلى في العالم.

ويقول إبراهيم (13 عاما) أنه يعمل في هذا منذ ثلاث سنوات، ويبيع الحصى إلى مصنع كسارة الحجارة في سبيل اعالة اسرته المكونة من تسعة افراد.

ويضيف "أبي عاطل عن الشغل. كان يجمع حصى وحجارة وقطع حديد من الشارع و"المستوطنات الاسرائيلية سابقا"، مضيفا "انا وأبي كنا نعمل في جمع الحصى، والآن أنا أعمل وحدي".

ويوضح "كنا نملك كارة (عربة) وحمارا، لكن الحمار مات".

وكان ابراهيم يعمل مع صبية آخرين على جمع الحصى من بقايا ركام منازل دمرها الجيش الاسرائيلي في حرب صيف 2014 في القرية البدوية قرب بلدة بيت لاهيا. ثم يقومون بنقلها على عربة يجرها حمار لبيعها الى مصانع الكسارات التي تستخدمها في الباطون.

ويقول "نتعرض كل يوم للموت ونقطة المراقبة الإسرائيلية تطلق النار علينا دائما".

وتؤكد الاختصاصية في علم النفس عايدة كساب من "برنامج غزة للصحة النفسية" ان الحرب الاسرائيلية "زادت من عمالة الاطفال وكذلك سوء الوضع السياسي والاقتصادي".

وتضيف "أصبحت ظاهرة العمالة مؤشرا خطيرا لان الاطفال ما بين 5 و17 عاما يقومون بأعمال صعبة جدا لا تتناسب مع أعمارهم وأجسادهم ولا قدراتهم العقلية".

ويقول الطفل أكرم سعيد صبح (14عاما) من بيت لاهيا انه يعمل من السادسة صباحا ويعود الى المنزل عصرا". واضاف "كنت أبيع بخمسة شيكل أو ستة كي أعول نفسي في المدرسة. عندما أحتاج مالا، أجمع قطع بلاستيك وابيعها، ثم جئت الى مركز الامل لأتعلم حرفة استفيد منها بدلا من جمع البلاستيك".

وهو أيضا يساعد في إعالة عائلته المؤلفة من والدين لا يعملان وأربعة أشقاء وشقيقات.