مصر.. الكل في القمع سواء

اتهامات للنظام بمعاداة كل المنتسبين لثورة يناير

خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء قبل أيام أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "الدستور المصري يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة والجميع سواء أمام القانون"، لكن الواقع الذي يعيشه المصريون يؤكد أنهم ليسوا سواء إلا في السجون والمعتقلات.

فعمليات الاختطاف والاعتقال دون محاكمة أو في أحسن الأحوال العرض على النيابة بعد أيام من التعذيب والاختفاء القسري باتت العلامة الأبرز في طريقة إدارة السيسي للحكم من خلال بث الخوف في صفوف الجميع.

فقد عمل النظام المصري على المساواة بين مؤيديه ومعارضيه في عملية ملء للسجون لم يشهد لها تاريخ مصر الحديث مثيلا، فبحسب مراكز حقوقية مصرية ودولية فإن هناك أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر معظمهم من المعارضين للنظام لكن بعضا منهم كانوا من مؤيديه بل ومن رموز تظاهرات الثلاثين من يونيو وقادة حملة تمرد التي كانت السبب الظاهر لعزل الجيش بقيادة السيسي لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

عمرو بدر:

لم يكن رئيس تحرير بوابة يناير الذي اعتقلته الشرطة من مقر اعتصامه بنقابة الصحفيين والذي تسبب في وقوع الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية باعتبارها الواقعة الأولى التي يحدث فيها اقتحام للنقابة من قبل الشرطة على مدار تاريخها.

فلم يكن بدر عضوا بجماعة الإخوان المسلمين التي تناصبها السلطة العداء ولم يكن ضمن أبناء التيار الإسلامي وإنما على النقيض تماما كان من أشد معارضي مرسي وشارك كعضو رئيسي في حملة "تمرد" التي قادت حملة لعزل مرسي إلا أنه لم ينج من انتقام النظام بمجرد أن انضم للرافضين لاستمرار عمليات القمع وتغول السلطة واستشراء الفساد فصدر له أمر ضبط وإحضار ووجهت له اتهامات من بينها محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام.

أحمد دومة:

ألقي القبض عليه في الثالث من ديسمبر عام 2013 رغم كونه من أشد المعارضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين وقاد العديد من التظاهرات ضد مكتب الإرشاد التابع لها ، وبمجرد إلقاء القبض عليه بعد ستة أشهر فقط من وقوع الانقلاب العسكري أسندت له النيابة تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير/شباط 2015، حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات. وقدم محامي دومة، في أبريل/نيسان 2015، مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي لا زالت تنظر القضية.

ما جرى مع دومة هو ذاته ما حدث مع علاء عبد الفتاح ومحمد السعيد السيد البيلي، وأحمد محمد عبدالحميد، ومصطفى محمد إبراهيم، ومعتز محمود منصور، ومحمد أحمد يوسف سعد، وإسلام توفيق محمد، وأحمد سعيد محمود محمد، ومحمد أنور مسعد مفتاح، وحمود هشام حسين عبدالعزيز، وإبراهيم أحمد السعيد، وإسلام محمد عبد الحميد، وياسر سعيد فضل، وكرم مصطفى ياسين حلمي، ومؤمن محمد رضوان، وسعد ابراهيم محمود ابراهيم، ومحمد السيد محمد العربي الفارق الوحيد أن الحكم الذي صدر ضدهم بسبب تظاهرهم أمام قصر الاتحادية الرئاسي صدر بالسجن ثلاث سنوات خففت بعد ذلك للسجن سنتين وجميعهم كانوا من المشاركين في التظاهرات التي خرجت ضد مرسي قبل عزله.

البعض ذهب إلى أن المعركة الحقيقية تتمثل في عداء النظام الحالي لكل من ينتمي لثورة يناير بغض النظر عن تأييده أو معارضته للنظام الحالي وبغض النظر عن تصنيفه سواء كان إسلاميا أو ليبراليا أو يساريا أو لا منتميا.