في عيد الشهداء: لا أكفان لموتى حلب

من مجزرة حلب (رويترز)

حين تمتزج دماء الوطن بدماء شعبه يصبح الأحمر هو "لون الموت" السائد لحكاية اسمها "حلب" السورية.. تلك المدينة الصامدة الجريحة المحترقة التي اكتست بالموت الأحمر على يد حاكمها ونظامه وداعميه في أبشع جريمة يمكن أن يمارسها نظام ضد شعب أعزل.

ويتزامن مع قصف حلب خاصة وسوريا عامة "يوم الشهداء بسوريا ولبنان" والذي تحتفل به الدولتان كعيد وطني في السادس من مايو/آيار كل عام في ذكرى إعدام وطنيين -كان من بينهم حفيد الأمير عبد القادر الجزائري- في ساحة البرج بدمشق، وساحة الشهداء في بيروت، عام 1916 بأمر من والي الشام العثماني جمال باشا، قرب نهاية الحرب العالمية الأولى.

وحسب بوابة المعرفة، فمنذ أن عطل السلطان عبد الحميد الثاني العمل بالدستور سنة 1876، بدأت العناصر التركية والعربية المطالبة بإعادة العمل به، وكان لجمعية "الاتحاد والترقي" دور كبير في رضوخ السلطان لهذا المطلب، وذلك سنة 1908م ما أدى إلى ازدياد نفوذ هذه الجمعية وشعبيتها، لكنها سعت إلى إقصاء العرب عن وظائفهم بعد نجاحها في الانتخابات.

وكان لعزل السلطان عبد الحميد وتعيين السلطان رشاد مكانه عام 1909 فرصة للجمعية لتحكم البلاد حكماً استبدادياً، فقامت بحلّ الجمعيات غير التركية، عندئذ كان لا بد للعرب من المجاهرة بمطالبهم، فعقدوا مؤتمر باريس، المنبثق عن "الجمعية اللامركزية" المكونة في مصر، للمطالبة بالإصلاح.

وكان إعلان الحرب العالمية الأولى، ودخول تركيا الحرب مع ألمانيا، واتهام بعض القادة العرب بالاتصال بإنجلترا وفرنسا المناوئتين لتركيا، فرصةً للاتحاديين لفرض سياسة الإرهاب على الأصعدة كافة، وذلك عن طريق جمال باشا "السفاح" الذي عُيّن والياً على بلاد الشام وقائداً للقوات العثمانية فيها.

وقد تظاهر جمال باشا بالتقرب من الاستقلاليين، وكان في الوقت نفسه يسعى للاطلاع على أسرارهم تمهيداً للبطش بهم، وظهرت نواياه يوم أن عقد "الديوان العرفي" في لبنان، وحاكم من خلاله عدداً من القادة العرب، وقضى بإعدامهم شنقاً، وذلك في مثل هذا اليوم 6 من مايو/آيار عام 1916، فأعدم 13 منهم في ساحة البرج في بيروت، وأعدم 7 منهم في ساحة المرجة في دمشق.

ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 واندلاع الثورة في سوريا ضد نظام بشار الأسد سقط نحو مئتي ألف مدني على يد قوات النظام وحده – حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان – معظمهم من النساء والأطفال فضلاً عن القتلى المدنيين الذين سقطوا نتيجة القصف الروسي.

واليوم نجد موتى "حلب" الذين ليس لهم أكفان تكفي عددهم – حسبما أشارت إليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية – أكبر دليل على إجرام النظام السوري بحق شعبه حتى في ظل الهدنة التي تمت برعاية دولية، وكأن النظام يتعمد إبادة المدنيين العزل بدعم روسي.

وهكذا اعتمد يوم للشهداء بعد مقتل 20 وطنياً سورياً ولبنانياً، فماذا بعد مقتل نحو ربع المليون مدني في سوريا الجريحة؟