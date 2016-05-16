"التسمم بالرصاص" خطر يهدد أطفال أمريكا وأفريقيا

تسمم الأطفال بالرصاص-جرس إنذار (NRDC)

بات الحديث عن التسمم بالرصاص محل اهتمام لدى الصحف الأمريكية في الآونة الأخيرة، حيث نُشرت في الأسبوع الماضي أنباء عن بوادر ظهور لأزمة التسمم بالرصاص للمرة الثانية.

كانت المرة الأولى عام 1971 حينما تسمم أطفال بلدة سميلتر تاون بولاية تكساس، حيث وصلت نسبة تركيز الرصاص بدم الأطفال إلى مستويات خطيرة، وكان الرصاص يغمر سماء البلدة بسبب أبخرة المصانع السامة وعوادم السيارات، والذي انتقل بالطبع إلى الماء والهواء وأصبح يحاصر البلدة وقاطنيها.

وتقول الصحف أن الخطر الآن أقل حدة تأثيراً ولكن هذا لا ينفي القلق منه، ويعتبر الأطفال أقل من 3 سنوات من أكثر الفئات العمرية عرضة لخطر التسمم بالرصاص و ذلك لأن الحاجز الدموي الدماغي في هذه المرحلة العمرية أكثر مسامية والذي بالتبعية لن يمكنه منع تسلل كل المواد الضارة إلى المخ، على عكس الشباب و كبار السن.

وينتقل الرصاص إلى الرئتين أو المعدة عن طريق استنشاق الهواء المحمل به أو شرب الماء الملوث و بعد ذلك يتسلل إلى الدم ومن ثم إلى المخ، ولا تفرق البروتينات التي تحمل المعادن إلى المخ بين المعادن النافعة مثل الزنك أو الضارة مثل الرصاص فتقوم بنقلها جميعاً إلى الدماغ .

اخطار تسمم الرصاص على الأطفال كثيرة (NRDC)

أخطار تسمم الرصاص

تختلف الأخطار الناجمة عن الإصابة بتسمم الرصاص بمدى شدة التعرض له، فإذا تعرض الطفل لجرعة تسمم عالية بالرصاص، فقد يتسبب ذلك في نوبات تشخيصية صرعية تتبعها غيبوبة قد تودي بحياة الطفل .

و إذا كان التعرض للرصاص أقل وطأة قد يؤدي إلى ظهور مشاكل على المدى البعيد مثل قلة التركيز وانخفاض معدل الذكاء و قد يؤثر سلباً على السلامة العقلية، حيث يعيق الرصاص نقل الإشارات التي تقوم بإرسالها الخلايا العصبية في الدماغ إلى المستقبلات العصبية المغصَّنة (الشجيرية)، وبالتالي يؤثر على معدل ذكاء الطفل وقدرته على الاستيعاب .

قد يؤثر التسمم بالرصاص أيضاً بشكل مباشر على فص الجبهة الأمامية، وهذه المنطقة من الدماغ لها دور في عملية التخطيط للمستقبل وفي التعبير عن الشخصية وفي اتخاذ القرار وفي السلوك الاجتماعي وهذه الأمور يتم ترسيخها في الأطفال منذ الصغر لتستمر معهم طوال حياتهم .

و بالرغم من وجود قوانين تحظر و تحرم استخدام الرصاص في العديد من الصناعات إلا انها لم تؤت ثمارها فهناك العديد من الدول التي لم تنصع لهذه القوانين مثال ذلك الدول النامية في قارة أفريقيا وفي المدن الصناعية الكبرى فمتى ستنتهي هذه الأزمة في عالم صار يعتمد على الصناعة؟ ومتى سنوفر لأطفالنا بيئة مناسبة وهواء وماء نظيفين؟